Alastair Cook News

Category links
Teams
Pakistan Cricket TeamIndia Cricket TeamEngland Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBKolkata Knight RidersMumbai IndiansRoyal Challengers BengaluruZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne RenegadesMelbourne StarsCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsLancashireBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeOtago VoltsWellington FirebirdsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownMi EmiratesDesert VipersCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket TeamArunachal Pradesh Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsICCWomen World T 20 SeriesMajor League CricketEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesICC ODI World CupIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
Teams
Tournaments
Players
Pietersen vs Cook Gets Bigger as Lalit Modi Shares His Take

Pietersen vs Cook Gets Bigger as Lalit Modi Shares His Take

  • news
  • cricket
Alastair Cook Questions Bethells IPL Role, Suggests England Return

Alastair Cook Questions Bethells IPL Role, Suggests England Return

  • news
  • cricket
WATCH | Cook shadow plays most daring shot of his cricket career in hilarious tribute to Pant

WATCH | Cook shadow plays most daring shot of his cricket career in hilarious tribute to Pant

  • news
  • cricket
AB de Villiers, Neetu David, and Alastair Cook become latest inductees to ICC Hall of Fame

AB de Villiers, Neetu David, and Alastair Cook become latest inductees to ICC Hall of Fame

  • news
  • cricket
BPL 2024 | Twitter lauds Hridoy-Jaker heroics as Comilla Victorians dominate Khulna Tigers

BPL 2024 | Twitter lauds Hridoy-Jaker heroics as Comilla Victorians dominate Khulna Tigers

  • news
  • cricket
Alastair Cook hangs up his boots after storied 20-year career

Alastair Cook hangs up his boots after storied 20-year career

  • news
  • cricket
ENG vs NZ | Wouldn’t know exactly what to do as captain against him, Alastair Cook praises Harry Brook

ENG vs NZ | Wouldn’t know exactly what to do as captain against him, Alastair Cook praises Harry Brook

  • news
  • cricket
ENG vs NZ | Zak Crawley’s judgment around the off-stump should be better, says Alastair Cook

ENG vs NZ | Zak Crawley’s judgment around the off-stump should be better, says Alastair Cook

  • news
  • cricket
WATCH | Alastair Cook brings out entertaining bowling run-up in County Championship

WATCH | Alastair Cook brings out entertaining bowling run-up in County Championship

  • news
  • cricket
Recurring injury concerns could be fatal for Jofra Archer’s Test career, fears Michael Vaughan

Recurring injury concerns could be fatal for Jofra Archer’s Test career, fears Michael Vaughan

  • news
  • cricket
England will fancy their chances against India in moving conditions, believes Alastair Cook

England will fancy their chances against India in moving conditions, believes Alastair Cook

  • news
  • cricket
Beating England at home will require monumental effort from India, opines Alastair Cook 

Beating England at home will require monumental effort from India, opines Alastair Cook 

  • news
  • cricket
IND vs ENG | Virat Kohli defended the wicket as if it's a BCCI thing, opines Alastair Cook 

IND vs ENG | Virat Kohli defended the wicket as if it's a BCCI thing, opines Alastair Cook 

  • news
  • cricket
IND vs AUS | Joe Root is arguably England’s best-ever player of spin, declares Nasser Hussain

IND vs AUS | Joe Root is arguably England’s best-ever player of spin, declares Nasser Hussain

  • news
  • cricket
Every struggle brings the promise of a new Dom - the Sibley way

Every struggle brings the promise of a new Dom - the Sibley way

  • feature
  • cricket
ENG vs WI | Old Trafford Day 3 Talking Points - England’s ‘Broad’ problem and West Indies’ deflated approach to retain Wisden Trophy

ENG vs WI | Old Trafford Day 3 Talking Points - England’s ‘Broad’ problem and West Indies’ deflated approach to retain Wisden Trophy

  • feature
  • cricket
The unsettled Kevin Pietersen- Andrew Strauss saga finally finds closure

The unsettled Kevin Pietersen- Andrew Strauss saga finally finds closure

  • feature
  • cricket
Having short-version of County Championship doesn’t make sense, believes Alastair Cook

Having short-version of County Championship doesn’t make sense, believes Alastair Cook

  • news
  • cricket
Covid-19 pandemic could lead to curtailed County championship, admits Sir Alastair Cook

Covid-19 pandemic could lead to curtailed County championship, admits Sir Alastair Cook

  • news
  • cricket
Thrilled to have Sir Alastair Cook and Ricky Skerritt join MCC’s World Cricket Committee, admits Mike Gatting

Thrilled to have Sir Alastair Cook and Ricky Skerritt join MCC’s World Cricket Committee, admits Mike Gatting

  • news
  • cricket
Virat Kohli named skipper in Ricky Ponting’s decade Test XI

Virat Kohli named skipper in Ricky Ponting’s decade Test XI

  • news
  • cricket
James Anderson can still surprise us all and continue to break records, feels Alastair Cook

James Anderson can still surprise us all and continue to break records, feels Alastair Cook

  • news
  • cricket
I'll be playing for Essex for at least another year, says Alastair Cook

I'll be playing for Essex for at least another year, says Alastair Cook

  • news
  • cricket
David Warner had once tampered the ball during a first-class match, reveals Alastair Cook

David Warner had once tampered the ball during a first-class match, reveals Alastair Cook

  • news
  • cricket
Ben Stokes - The Prince that was promised

Ben Stokes - The Prince that was promised

  • feature
  • cricket
7 Things You Missed | From Tim Paine mocking Joe Root to Eoin Morgan watching from the stands

7 Things You Missed | From Tim Paine mocking Joe Root to Eoin Morgan watching from the stands

  • news
  • cricket
Ashton Agar - Australia’s forgotten Ashes hero

Ashton Agar - Australia’s forgotten Ashes hero

  • feature
  • cricket