Anil Kumble News

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Can India Pull Off Gambhirs Impossible Task From the NZ Series?

Can India Pull Off Gambhirs Impossible Task From the NZ Series?

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Former RCB Player Reveals Why the Franchise Released Liam Livingstone

Former RCB Player Reveals Why the Franchise Released Liam Livingstone

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Anil Kumble Gives Honest Opinion on the Eden Gardens Pitch

Anil Kumble Gives Honest Opinion on the Eden Gardens Pitch

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Ravindra Jadeja Creates History, Surpasses Harbhajan Singh’s Record at Home

Ravindra Jadeja Creates History, Surpasses Harbhajan Singh’s Record at Home

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‌IND vs ENG | Twitter buzzes with emotions as Sarfaraz Khan’s debut leaves his father teary-eyed

‌IND vs ENG | Twitter buzzes with emotions as Sarfaraz Khan’s debut leaves his father teary-eyed

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Reports | Punjab Kings expected to sack Anil Kumble; Eoin Morgan, Trevor Bayliss approached

Reports | Punjab Kings expected to sack Anil Kumble; Eoin Morgan, Trevor Bayliss approached

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Found Anil Kumble crying in the dressing room on his debut, reveals Bishan Singh Bedi

Found Anil Kumble crying in the dressing room on his debut, reveals Bishan Singh Bedi

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Yuzvendra Chahal is only Indian consistent wrist-spinner after Anil Kumble, opines Sanjay Bangar

Yuzvendra Chahal is only Indian consistent wrist-spinner after Anil Kumble, opines Sanjay Bangar

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Virat Kohli said younger members of team felt intimidated by Anil Kumble, reveals Vinod Rai in his book

Virat Kohli said younger members of team felt intimidated by Anil Kumble, reveals Vinod Rai in his book

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‘Never wanted any player to restrain himself,’ reveals Anil Kumble on KL Rahul's approach in IPL 2021

‘Never wanted any player to restrain himself,’ reveals Anil Kumble on KL Rahul's approach in IPL 2021

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Lessons from Anil Kumble helped me to become a better cricketer, says Ravi Bishnoi

Lessons from Anil Kumble helped me to become a better cricketer, says Ravi Bishnoi

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IND vs NZ | Stars have aligned for me to have an occasion like this in Mumbai, says Ajaz Patel on his 10-wicket haul

IND vs NZ | Stars have aligned for me to have an occasion like this in Mumbai, says Ajaz Patel on his 10-wicket haul

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IND vs NZ | Legends react as Ajaz Patel emulates Anil Kumble, Jim Laker in a record 10-wicket haul

IND vs NZ | Legends react as Ajaz Patel emulates Anil Kumble, Jim Laker in a record 10-wicket haul

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IPL 2022 | Punjab Kings wanted to retain KL Rahul, but respect his decision to enter auction, says Anil Kumble

IPL 2022 | Punjab Kings wanted to retain KL Rahul, but respect his decision to enter auction, says Anil Kumble

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IND vs NZ | It is a phenomenal achievement, says Rahul Dravid on Ravichandran Ashwin’s Test feat

IND vs NZ | It is a phenomenal achievement, says Rahul Dravid on Ravichandran Ashwin’s Test feat

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IND vs NZ | Twitter reacts as Ravichandran Ashwin overtakes Harbhajan Singh to become India’s third highest wicket-taker in Tests

IND vs NZ | Twitter reacts as Ravichandran Ashwin overtakes Harbhajan Singh to become India’s third highest wicket-taker in Tests

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Sourav Ganguly replaces Anil Kumble as Chairman of ICC Cricket Committee

Sourav Ganguly replaces Anil Kumble as Chairman of ICC Cricket Committee

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Reports | BCCI to find India’s new head coach before T20 World Cup

Reports | BCCI to find India’s new head coach before T20 World Cup

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IPL 2021 | Credit goes to Kartik Tyagi for the way he bowled, asserts Anil Kumble

IPL 2021 | Credit goes to Kartik Tyagi for the way he bowled, asserts Anil Kumble

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Reports | Anil Kumble and VVS Laxman in contention for Indian Team Head Coach

Reports | Anil Kumble and VVS Laxman in contention for Indian Team Head Coach

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IPL 2021 | Looking forward to learn from Anil Kumble at the IPL, says Adil Rashid

IPL 2021 | Looking forward to learn from Anil Kumble at the IPL, says Adil Rashid

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Technology will influence decision making even more in future, reckons Anil Kumble

Technology will influence decision making even more in future, reckons Anil Kumble

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IPL 2021 | Don’t want to get too ahead of ourselves but we are coming together as a team, insists KL Rahul

IPL 2021 | Don’t want to get too ahead of ourselves but we are coming together as a team, insists KL Rahul

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IPL 2021 | Shahrukh Khan reminds me of Kieron Pollard, says Anil Kumble 

IPL 2021 | Shahrukh Khan reminds me of Kieron Pollard, says Anil Kumble 

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IPL 2021 | Kumble has a sharp cricket brain, it's easy when you have a coach like him, asserts Mayank Agarwal

IPL 2021 | Kumble has a sharp cricket brain, it's easy when you have a coach like him, asserts Mayank Agarwal

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ICC retains the umpire’s call but makes a few changes to the current rule

ICC retains the umpire’s call but makes a few changes to the current rule

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IPL 2021 | Fit Mohammed Shami good to go for IPL 2021, confirms Anil Kumble

IPL 2021 | Fit Mohammed Shami good to go for IPL 2021, confirms Anil Kumble

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