Kris Srikkanth News

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Kris Srikkanth Questions LSGs Decision on Ayush Badoni Selection

Kris Srikkanth Questions LSGs Decision on Ayush Badoni Selection

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Srikkanth Takes a Dig at Hardik Pandya After Mumbai Indians Loss

Srikkanth Takes a Dig at Hardik Pandya After Mumbai Indians Loss

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Ajinkya Rahane in Spotlight After Srikkanth’s Massive Comment

Ajinkya Rahane in Spotlight After Srikkanth’s Massive Comment

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Harshit Rana Impresses Kris Srikkanth with His Third ODI Performance

Harshit Rana Impresses Kris Srikkanth with His Third ODI Performance

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Tilak Varma should play a couple of ODI series before featuring in a big tournament, opines Kris Srikkanth

Tilak Varma should play a couple of ODI series before featuring in a big tournament, opines Kris Srikkanth

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India haven’t handled Rishabh Pant well, proclaims Krishnamachari Srikkanth

India haven’t handled Rishabh Pant well, proclaims Krishnamachari Srikkanth

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T20 World Cup 2022 | Would have preferred Mohammed Shami over Harshal Patel, opines Krishnamachari Srikkanth

T20 World Cup 2022 | Would have preferred Mohammed Shami over Harshal Patel, opines Krishnamachari Srikkanth

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Consider KL Rahul, Rohit Sharma finishers even though they open, proclaims Kris Srikkanth

Consider KL Rahul, Rohit Sharma finishers even though they open, proclaims Kris Srikkanth

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Asia Cup 2022 | Disappointed over Axar Patel missing from India squad, comments Kris Srikkanth

Asia Cup 2022 | Disappointed over Axar Patel missing from India squad, comments Kris Srikkanth

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WI vs IND 2022 | Arshdeep Singh will be the future world no. 1 in T20Is, claims Kris Srikkanth

WI vs IND 2022 | Arshdeep Singh will be the future world no. 1 in T20Is, claims Kris Srikkanth

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WI vs IND 2022 | Ravichandran Ashwin’s selection is confusing, opines Kris Srikkanth

WI vs IND 2022 | Ravichandran Ashwin’s selection is confusing, opines Kris Srikkanth

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Dinesh Karthik can not be defined as a finisher, proclaims Krishnamachari Srikkanth

Dinesh Karthik can not be defined as a finisher, proclaims Krishnamachari Srikkanth

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WI vs IND 2022 | Rohit Sharma and Rahul Dravid, support players for at least 5-6 games, pleads K Srikkanth

WI vs IND 2022 | Rohit Sharma and Rahul Dravid, support players for at least 5-6 games, pleads K Srikkanth

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Expect ‘proven performer’ Shikhar Dhawan to be in WT20 squad, states Devang Gandhi

Expect ‘proven performer’ Shikhar Dhawan to be in WT20 squad, states Devang Gandhi

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IND vs AUS | Going to be difficult but India will come out fighting in the Boxing Day Test, opines Kris Srikkanth

IND vs AUS | Going to be difficult but India will come out fighting in the Boxing Day Test, opines Kris Srikkanth

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IPL 2020 | Would definitely bring Shimron Hetmyer back in DC’s playing XI, opines Kris Srikkanth

IPL 2020 | Would definitely bring Shimron Hetmyer back in DC’s playing XI, opines Kris Srikkanth

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IPL 2020 | Saha has been instrumental in SRH's revival, opines Krishnamachari Srikkanth

IPL 2020 | Saha has been instrumental in SRH's revival, opines Krishnamachari Srikkanth

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KL Rahul might have been inconsistent but he made his maiden century in Australia, insists Kris Srikkanth

KL Rahul might have been inconsistent but he made his maiden century in Australia, insists Kris Srikkanth

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IPL 2020 | Ben Stokes' return couldn't have come at a better time, opines Kris Srikkanth

IPL 2020 | Ben Stokes' return couldn't have come at a better time, opines Kris Srikkanth

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IPL 2020 | Wish for Padikkal to be left alone so he can play his natural games, admits Kris Srikkanth

IPL 2020 | Wish for Padikkal to be left alone so he can play his natural games, admits Kris Srikkanth

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Going after the total made me hit Abdul Qadir for four sixes, recalls Sachin Tendulkar

Going after the total made me hit Abdul Qadir for four sixes, recalls Sachin Tendulkar

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IPL 2020 | Murali Vijay would be keen to redeem himself, believes K Srikkanth

IPL 2020 | Murali Vijay would be keen to redeem himself, believes K Srikkanth

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There must be something in the wicket to help bowlers in T20 cricket, opines Kris Srikkanth

There must be something in the wicket to help bowlers in T20 cricket, opines Kris Srikkanth

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Ben Stokes is the best allrounder by country mile, reckons Kris Srikkanth

Ben Stokes is the best allrounder by country mile, reckons Kris Srikkanth

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Rohit Sharma one of the greatest ODI openers of all time, claims Kris Srikkanth

Rohit Sharma one of the greatest ODI openers of all time, claims Kris Srikkanth

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1983 World Cup win changed landscape of Indian cricket, claims Kris Srikkanth

1983 World Cup win changed landscape of Indian cricket, claims Kris Srikkanth

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Kris Srikkanth could have captained more games for India, feels L Sivaramakrishnan

Kris Srikkanth could have captained more games for India, feels L Sivaramakrishnan

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