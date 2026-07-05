Irfan Pathan News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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Nandani Sharma Shares Her All-Time Favourite Cricket Bowlers

Nandani Sharma Shares Her All-Time Favourite Cricket Bowlers

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Irfan Pathan Backs Rohit Sharma for 2027 ODI World Cup Spot

Irfan Pathan Backs Rohit Sharma for 2027 ODI World Cup Spot

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Shreyas Iyer Recalls His Fan Moment with Irfan Pathan in IPL 2008

Shreyas Iyer Recalls His Fan Moment with Irfan Pathan in IPL 2008

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The Untold Story of Rasikh Salam Dar That Is Winning Hearts

The Untold Story of Rasikh Salam Dar That Is Winning Hearts

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Former Indian Cricketer Urges Major Overhaul Before Super Eight Clash

Former Indian Cricketer Urges Major Overhaul Before Super Eight Clash

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Shreevats Goswami Raises Concerns Over Harshit Rana’s Inclusion Ahead of Arshdeep

Shreevats Goswami Raises Concerns Over Harshit Rana’s Inclusion Ahead of Arshdeep

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Is Irfan Pathan’s Accurate Cricket Forecasting Luck or Astrologers Instinct?

Is Irfan Pathan’s Accurate Cricket Forecasting Luck or Astrologers Instinct?

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AI Simulation, IND=C vs AUS-C | India Champions claim first win in WCL 2025, beat Australia Champions by 12 runs

AI Simulation, IND=C vs AUS-C | India Champions claim first win in WCL 2025, beat Australia Champions by 12 runs

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WCL 2024 | Twitter nostalgic as Irfan Pathan brings back memories of 2006 bamboozling Younis Khan

WCL 2024 | Twitter nostalgic as Irfan Pathan brings back memories of 2006 bamboozling Younis Khan

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IND vs AUS | Axar Patel can be a big threat to Steve Smith, opines Irfan Pathan

IND vs AUS | Axar Patel can be a big threat to Steve Smith, opines Irfan Pathan

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IND vs SL | Rohit Sharma needs to focus on his form and fitness, opines Irfan Pathan

IND vs SL | Rohit Sharma needs to focus on his form and fitness, opines Irfan Pathan

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NZ vs IND | India need to find other leaders alongside Hardik Pandya going ahead, opines Irfan Pathan

NZ vs IND | India need to find other leaders alongside Hardik Pandya going ahead, opines Irfan Pathan

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Internet reacts to umpires intervening after Yusuf Pathan is left incensed by Mitchell Johnson bouncer

Internet reacts to umpires intervening after Yusuf Pathan is left incensed by Mitchell Johnson bouncer

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IND vs WI 2022 | Deepak Hooda can achieve a lot if he offers India six to seven good years, remarks Irfan Pathan

IND vs WI 2022 | Deepak Hooda can achieve a lot if he offers India six to seven good years, remarks Irfan Pathan

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Dinesh Karthik has all the shots, asserts Irfan Pathan

Dinesh Karthik has all the shots, asserts Irfan Pathan

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IND vs SA 2022 | Shreyas Iyer has struggled against pace, asserts Irfan Pathan

IND vs SA 2022 | Shreyas Iyer has struggled against pace, asserts Irfan Pathan

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IND vs SA | Rishabh Pant might find it hard to be in the team if he continues to struggle, opines Irfan Pathan

IND vs SA | Rishabh Pant might find it hard to be in the team if he continues to struggle, opines Irfan Pathan

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IND vs SA 2022 | Always tell Umran Malik not to reduce pace at all, reveals Irfan Pathan

IND vs SA 2022 | Always tell Umran Malik not to reduce pace at all, reveals Irfan Pathan

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Rahul Dravid’s biggest thing is giving clarity about role, says Irfan Pathan

Rahul Dravid’s biggest thing is giving clarity about role, says Irfan Pathan

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IPL 2022 | Other teams will be scared of RCB as they are coming on back of an emphatic win, reckons Irfan Pathan

IPL 2022 | Other teams will be scared of RCB as they are coming on back of an emphatic win, reckons Irfan Pathan

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IPL 2022 | Arshdeep Singh is a special player, states Irfan Pathan

IPL 2022 | Arshdeep Singh is a special player, states Irfan Pathan

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IPL 2022 | This is a new and better version of Hardik Pandya, opines Irfan Pathan

IPL 2022 | This is a new and better version of Hardik Pandya, opines Irfan Pathan

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IPL 2022 | Mumbai Indians don’t have a quality fast bowling option to complement Jasprit Bumrah, says Irfan Pathan

IPL 2022 | Mumbai Indians don’t have a quality fast bowling option to complement Jasprit Bumrah, says Irfan Pathan

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IPL 2022 | MI does not have a bowler to support Jasprit Bumrah, opines Irfan Pathan

IPL 2022 | MI does not have a bowler to support Jasprit Bumrah, opines Irfan Pathan

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IPL 2022 | Kolkata Knight Riders can use Varun Chakravarthy during death overs, feels Irfan Pathan

IPL 2022 | Kolkata Knight Riders can use Varun Chakravarthy during death overs, feels Irfan Pathan

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IPL 2022 | Virat Kohli wants to enjoy his cricket, reveals Irfan Pathan

IPL 2022 | Virat Kohli wants to enjoy his cricket, reveals Irfan Pathan

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IPL 2022 | Irfan Pathan feels Rajvardhan Hangarkekar can replace Deepak Chahar for Chennai Super Kings

IPL 2022 | Irfan Pathan feels Rajvardhan Hangarkekar can replace Deepak Chahar for Chennai Super Kings

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