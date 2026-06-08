Mitchell Marsh News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Big Setback for Australia Before Pakistan ODI Series as Star Player Suffers Injury

Big Setback for Australia Before Pakistan ODI Series as Star Player Suffers Injury

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Twitter Explodes as LSG Dominate CSK in Must-Win Encounter

Twitter Explodes as LSG Dominate CSK in Must-Win Encounter

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AI Simulation, LSG vs RR | Marshs all-round brilliance anchors Lucknows composed chase

AI Simulation, LSG vs RR | Marshs all-round brilliance anchors Lucknows composed chase

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Did Australias ICC Dominance End After This Mitchell Marsh Snapshot?

Did Australias ICC Dominance End After This Mitchell Marsh Snapshot?

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T20 World Cup Preview | Better than ever-before, Australia boast all ingredients to challenge for title

T20 World Cup Preview | Better than ever-before, Australia boast all ingredients to challenge for title

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BBL Final | Twitter in awe as Perth Scorchers seal sixth title with clinical win over Sydney Sixers

BBL Final | Twitter in awe as Perth Scorchers seal sixth title with clinical win over Sydney Sixers

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AI Simulation, Perth Scorchers vs Sydney Sixers | Sixers hold nerve in Perth to seal final spot

AI Simulation, Perth Scorchers vs Sydney Sixers | Sixers hold nerve in Perth to seal final spot

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Perth Scorchers & Sydney Sixers, Qualifier | Big Bash League

Perth Scorchers & Sydney Sixers, Qualifier | Big Bash League

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Australia vs India, 5th T20I Preview | Series finale at The Gabba as India eye closing honours and Australia seek redemption

Australia vs India, 5th T20I Preview | Series finale at The Gabba as India eye closing honours and Australia seek redemption

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AI Simulation, AUS vs IND | India take lead as Gill and Yadav fire in thrilling chase

AI Simulation, AUS vs IND | India take lead as Gill and Yadav fire in thrilling chase

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Australia vs India Preview | 4th T20I set to decide series momentum at Carrara Oval

Australia vs India Preview | 4th T20I set to decide series momentum at Carrara Oval

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AUS vs IND Preview | India and Australia to lock horns in second T20I of five-match series

AUS vs IND Preview | India and Australia to lock horns in second T20I of five-match series

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AI Simulation, AUS vs IND | India beat Australia by five wickets in second T20I

AI Simulation, AUS vs IND | India beat Australia by five wickets in second T20I

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India tour of Australia | Second ODI in Adelaide, Preview

India tour of Australia | Second ODI in Adelaide, Preview

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AUS vs IND | India suffered a seven wicket loss in the first ODI in Perth

AUS vs IND | India suffered a seven wicket loss in the first ODI in Perth

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AI Simulation, AUS vs IND | India beat Australia by 13 runs in first ODI secure 1-0 lead in three-match series

AI Simulation, AUS vs IND | India beat Australia by 13 runs in first ODI secure 1-0 lead in three-match series

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India tour of Australia | First ODI in Perth, Preview

India tour of Australia | First ODI in Perth, Preview

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TAS vs WA Preview | Tasmania and Western Australia to take on each other in 11th fixture of One-Day Cup 2025

TAS vs WA Preview | Tasmania and Western Australia to take on each other in 11th fixture of One-Day Cup 2025

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NZ vs AUS | Marsh's maiden T20I ton singlehandedly takes Australia to series-sealing win

NZ vs AUS | Marsh's maiden T20I ton singlehandedly takes Australia to series-sealing win

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Australia tour of New Zealand | Australia start three-match T20I series with clinical win

Australia tour of New Zealand | Australia start three-match T20I series with clinical win

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Australia tour of New Zealand | Twitter reacts as Australia notches dominant win to go 1-0 up

Australia tour of New Zealand | Twitter reacts as Australia notches dominant win to go 1-0 up

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Australia tour of New Zealand | Twitter reacts as Carey persuades Marsh for excellent review

Australia tour of New Zealand | Twitter reacts as Carey persuades Marsh for excellent review

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AI Simulation, NZ vs AUS । Australia beat New Zealand by six wickets in first T20I of three-match series

AI Simulation, NZ vs AUS । Australia beat New Zealand by six wickets in first T20I of three-match series

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NZ vs AUS, Preview | New Zealand and Australia set to kick off WC Preparations with T20I series opener

NZ vs AUS, Preview | New Zealand and Australia set to kick off WC Preparations with T20I series opener

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AUS vs SA | Mitchell Marsh’s valiant knock goes in vain as Australia succumb to South Africa in first ODI

AUS vs SA | Mitchell Marsh’s valiant knock goes in vain as Australia succumb to South Africa in first ODI

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AUS vs SA | Twitter congratulate South Africa as they take a 1-0 lead against Australia with 98-run win

AUS vs SA | Twitter congratulate South Africa as they take a 1-0 lead against Australia with 98-run win

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AUS vs SA, Preview | Australia and South Africa look to turn their fortunes in ODI bilaterals

AUS vs SA, Preview | Australia and South Africa look to turn their fortunes in ODI bilaterals

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