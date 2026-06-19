Yuvraj Singh News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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New Saudi T20 League to Feature Indian Cricket Star as Ambassador

New Saudi T20 League to Feature Indian Cricket Star as Ambassador

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Cricket World in Shock After Former KXIP Players Demise

Cricket World in Shock After Former KXIP Players Demise

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Big Moment! Yuvraj Singh Says Sorry to Kapil Dev and MS Dhoni

Big Moment! Yuvraj Singh Says Sorry to Kapil Dev and MS Dhoni

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Abhishek Sharma Nears Yuvraj Singhs Unbreakable Record and Reacts

Abhishek Sharma Nears Yuvraj Singhs Unbreakable Record and Reacts

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The 2nd of the Month Has Become a Familiar Date for Indian Finals

The 2nd of the Month Has Become a Familiar Date for Indian Finals

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Yograj Singh Makes Emotional Appeal to Yuvraj and Shabnam

Yograj Singh Makes Emotional Appeal to Yuvraj and Shabnam

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AI Simulation, IND-C vs WI-C | India Champions register first success in WCL 2025 with seven-run win against West Indies Champions

AI Simulation, IND-C vs WI-C | India Champions register first success in WCL 2025 with seven-run win against West Indies Champions

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IND-C vs AUS-C Preview | India Champions set to take on Australia Champions in crucial WCL 2025 game

IND-C vs AUS-C Preview | India Champions set to take on Australia Champions in crucial WCL 2025 game

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AI Simulation, IND-C vs SA-C | India Champions claims first win in WCL 2025, beat South Africa Champions by 14 runs

AI Simulation, IND-C vs SA-C | India Champions claims first win in WCL 2025, beat South Africa Champions by 14 runs

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IND vs PAK Champions Preview | Arch-rivals India and Pakistan set to clash in World Championship of Legends

IND vs PAK Champions Preview | Arch-rivals India and Pakistan set to clash in World Championship of Legends

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You know it's time when you are colouring your beard, Virat on his retirement from Test cricket

You know it's time when you are colouring your beard, Virat on his retirement from Test cricket

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When will India start grooming all-round Iron Mans over Hulks to win the World Cup Endgame?

When will India start grooming all-round Iron Mans over Hulks to win the World Cup Endgame?

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IPL 2022 | Abhishek Sharma reminds me a lot about myself, reveals Yuvraj Singh

IPL 2022 | Abhishek Sharma reminds me a lot about myself, reveals Yuvraj Singh

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I tried to get out in the 2014 World Cup final, reveals Yuvraj Singh

I tried to get out in the 2014 World Cup final, reveals Yuvraj Singh

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IPL 2022 | Virat Kohli needs to become a free-flowing personality again, opines Yuvraj Singh

IPL 2022 | Virat Kohli needs to become a free-flowing personality again, opines Yuvraj Singh

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MS Dhoni is one of very few genuine massive high-pressure players, Yuvraj Singh isn’t, says Paddy Upton

MS Dhoni is one of very few genuine massive high-pressure players, Yuvraj Singh isn’t, says Paddy Upton

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IPL 2022, RR vs RCB | Twitter reacts as fans get nostalgic after Devdutt Padikkal's Yuvraj Singh-esque flick six

IPL 2022, RR vs RCB | Twitter reacts as fans get nostalgic after Devdutt Padikkal's Yuvraj Singh-esque flick six

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Dwayne Bravo recalls how dismissing Yuvraj Singh changed his career

Dwayne Bravo recalls how dismissing Yuvraj Singh changed his career

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‘Yuvi Pa’, your comeback from cancer will always be an inspiration for people, Virat Kohli responds Yuvraj Singh’s  wholehearted letter

‘Yuvi Pa’, your comeback from cancer will always be an inspiration for people, Virat Kohli responds Yuvraj Singh’s  wholehearted letter

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You have been a legendary captain and a fantastic leader, Yuvraj Singh applauds Virat Kohli in a wholehearted letter

You have been a legendary captain and a fantastic leader, Yuvraj Singh applauds Virat Kohli in a wholehearted letter

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Abhishek Sharma names Kane Williamson as his greatest all-time captain

Abhishek Sharma names Kane Williamson as his greatest all-time captain

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Yuvraj Singh arrested for casteist comment against Yuzvendra Chahal, later released on bail

Yuvraj Singh arrested for casteist comment against Yuzvendra Chahal, later released on bail

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Virat Kohli’s consistency became even better after he became the captain, admits Yuvraj Singh

Virat Kohli’s consistency became even better after he became the captain, admits Yuvraj Singh

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Rishabh Pant has proven to be a match-winner and can lead India in the future, hails Yuvraj Singh

Rishabh Pant has proven to be a match-winner and can lead India in the future, hails Yuvraj Singh

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WTC Final | India are strong but New Zealand have an edge, opines Yuvraj Singh 

WTC Final | India are strong but New Zealand have an edge, opines Yuvraj Singh 

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No one talks about Yuvraj Singh and we keep talking about one six, rues Gautam Gambhir 

No one talks about Yuvraj Singh and we keep talking about one six, rues Gautam Gambhir 

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Came to know 48 hours before the World Cup final that I was not playing, recalls Ashish Nehra

Came to know 48 hours before the World Cup final that I was not playing, recalls Ashish Nehra

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