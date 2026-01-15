Tamim Iqbal News

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Quinton de Kock Enters Shahid Afridi’s Club of Repeat Retirements

Quinton de Kock Enters Shahid Afridi’s Club of Repeat Retirements

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BPL 2024 | Twitter celebrates Mayers' heroics eclipsing four-time champs as Barishal clinched maiden title

BPL 2024 | Twitter celebrates Mayers' heroics eclipsing four-time champs as Barishal clinched maiden title

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BPL 2024 | Twitter applauds Tamim's remarkable knock as Fortune Barishal secures Qualifier 2 spot

BPL 2024 | Twitter applauds Tamim's remarkable knock as Fortune Barishal secures Qualifier 2 spot

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BPL 2024 | Twitter reacts to Ross’ heroics going in vain as Tamim-Shehzad guide Barishal to victory over Dhaka

BPL 2024 | Twitter reacts to Ross’ heroics going in vain as Tamim-Shehzad guide Barishal to victory over Dhaka

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‌BPL 2024 | Mustafizur-Kayes overpowers Barishal to steer Victorians to maiden triumph in Dhaka

‌BPL 2024 | Mustafizur-Kayes overpowers Barishal to steer Victorians to maiden triumph in Dhaka

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‌FB vs RR | Twitter reacts to Khaled-Tamim show as Barishal clinchs low-scoring thriller against Rangpur

‌FB vs RR | Twitter reacts to Khaled-Tamim show as Barishal clinchs low-scoring thriller against Rangpur

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ICC World Cup 2023 | Tamim Iqbal finds no mention in Bangladesh's 15-man squad

ICC World Cup 2023 | Tamim Iqbal finds no mention in Bangladesh's 15-man squad

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BAN vs NZ | Twitter reacts to Tamim Iqbal rendering DRS useless with unusual change of heart

BAN vs NZ | Twitter reacts to Tamim Iqbal rendering DRS useless with unusual change of heart

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Reports | Taskin Ahmed ruled out from first ODI due to back pain

Reports | Taskin Ahmed ruled out from first ODI due to back pain

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BAN vs IND | Tamim Iqbal to lead Bangladesh as Shakib Al Hasan makes comeback to ODI squad

BAN vs IND | Tamim Iqbal to lead Bangladesh as Shakib Al Hasan makes comeback to ODI squad

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Bangladesh ODI captain Tamim Iqbal retires from T20Is

Bangladesh ODI captain Tamim Iqbal retires from T20Is

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BAN vs WI | Everyone was hungry to win in ODIs, states Tamim Iqbal

BAN vs WI | Everyone was hungry to win in ODIs, states Tamim Iqbal

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SA vs BAN 2022 | Shakib Al Hasan, Tamim Iqbal return in Bangladesh Test squad for South Africa tour

SA vs BAN 2022 | Shakib Al Hasan, Tamim Iqbal return in Bangladesh Test squad for South Africa tour

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Tamim Iqbal set to return to competitive cricket after a long lay-off due to injury

Tamim Iqbal set to return to competitive cricket after a long lay-off due to injury

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BAN vs PAK | Shakib Al Hasan ruled out of first Test against Pakistan

BAN vs PAK | Shakib Al Hasan ruled out of first Test against Pakistan

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T20 WC 2021 | Bangladesh announce 15-member squad for T20 World Cup, Rubel Hossain in standby list

T20 WC 2021 | Bangladesh announce 15-member squad for T20 World Cup, Rubel Hossain in standby list

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Reports | Injured Tamim Iqbal to make comeback with Everest Premier League in Nepal

Reports | Injured Tamim Iqbal to make comeback with Everest Premier League in Nepal

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Reports | Tamim Iqbal pulls out of T20I World Cup 2021

Reports | Tamim Iqbal pulls out of T20I World Cup 2021

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Confident of Tamim Iqbal's availability for T20 World Cup, affirms BCB

Confident of Tamim Iqbal's availability for T20 World Cup, affirms BCB

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Bangladesh opener Tamim Iqbal ruled out of Zimbabwe T20Is

Bangladesh opener Tamim Iqbal ruled out of Zimbabwe T20Is

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Shakib returns to Test squad, Rahim rested for T20Is against Zimbabwe

Shakib returns to Test squad, Rahim rested for T20Is against Zimbabwe

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SL vs BAN | Defeat in third ODI could haunt Bangladesh in the future, fears Tamim Iqbal

SL vs BAN | Defeat in third ODI could haunt Bangladesh in the future, fears Tamim Iqbal

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Battling perceptions, Mushfiqur Rahim leaves a long-lasting legacy filled with consistency

Battling perceptions, Mushfiqur Rahim leaves a long-lasting legacy filled with consistency

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Time for Tamim Iqbal to walk the talk and lead Bangladesh's resurgence 

Time for Tamim Iqbal to walk the talk and lead Bangladesh's resurgence 

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Tamim Iqbal hints at stepping away from one format of the game to prolong career

Tamim Iqbal hints at stepping away from one format of the game to prolong career

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NZ vs BAN | We are going nowhere if we continue to disappoint like this series, admits Tamim Iqbal

NZ vs BAN | We are going nowhere if we continue to disappoint like this series, admits Tamim Iqbal

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NZ vs BAN | Too many soft dismissals cost Bangladesh, laments Tamim Iqbal

NZ vs BAN | Too many soft dismissals cost Bangladesh, laments Tamim Iqbal

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