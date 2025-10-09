Brian Lara News

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Cricket West Indies invites Lara, Richards, and Lloyd for emergency review meeting after Australia debacle

Cricket West Indies invites Lara, Richards, and Lloyd for emergency review meeting after Australia debacle

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ZIM vs SA | Gayle slams Wiaan Mulder's decision to declare and avoid 400-run milestone

ZIM vs SA | Gayle slams Wiaan Mulder's decision to declare and avoid 400-run milestone

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ZIM vs SA | Letting Lara keep his record was about respecting the game, opens up Mulder

ZIM vs SA | Letting Lara keep his record was about respecting the game, opens up Mulder

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South Africa tour of Zimbabwe 2025 | Wiaan Mulder scores triple century against Zimbabwe

South Africa tour of Zimbabwe 2025 | Wiaan Mulder scores triple century against Zimbabwe

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IPL 2023 | Looking forward to show world my capability to score runs everywhere, states Harry Brook

IPL 2023 | Looking forward to show world my capability to score runs everywhere, states Harry Brook

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Cricket West Indies indefinitely appoint Brian Lara as performance mentor

Cricket West Indies indefinitely appoint Brian Lara as performance mentor

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Brian Lara and Mickey Arthur named in panel to review West Indies' dismal performance at World T20

Brian Lara and Mickey Arthur named in panel to review West Indies' dismal performance at World T20

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Reports | Sunrisers Hyderabad sack Tom Moody as head coach, Brian Lara takes charge

Reports | Sunrisers Hyderabad sack Tom Moody as head coach, Brian Lara takes charge

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Virat Kohli is going to come out of the lean patch as a much better player, reckons Brian Lara

Virat Kohli is going to come out of the lean patch as a much better player, reckons Brian Lara

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IPL 2022, KKR vs SRH | Twitter reacts as Brian Lara shakes his head after Kane Williamson’s another cheap dismissal

IPL 2022, KKR vs SRH | Twitter reacts as Brian Lara shakes his head after Kane Williamson’s another cheap dismissal

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IPL 2022 | Rashid Khan was not so much of a wicket-taker, opines Brian Lara

IPL 2022 | Rashid Khan was not so much of a wicket-taker, opines Brian Lara

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IPL 2022 | Umran Malik reminds me a lot of Fidel Edwards, reckons Brian Lara

IPL 2022 | Umran Malik reminds me a lot of Fidel Edwards, reckons Brian Lara

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Mankading is not in the spirit of the game, Brian Lara reacts on MCC legalising the mode of dismissal

Mankading is not in the spirit of the game, Brian Lara reacts on MCC legalising the mode of dismissal

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T20 World Cup 2021 | We are going to see an India-Pakistan final, feels Parthiv Patel

T20 World Cup 2021 | We are going to see an India-Pakistan final, feels Parthiv Patel

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IPL 2021 Playoffs | Rishabh Pant has to play with freedom against KKR, says Brian Lara

IPL 2021 Playoffs | Rishabh Pant has to play with freedom against KKR, says Brian Lara

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IPL 2021 | Believe Shubhman Gill is just a match away from a big score, reveals Brian Lara

IPL 2021 | Believe Shubhman Gill is just a match away from a big score, reveals Brian Lara

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IPL 2021 | Looked like Glenn Maxwell IPL career was over before he joined Royal Challengers Bangalore, says Brian Lara

IPL 2021 | Looked like Glenn Maxwell IPL career was over before he joined Royal Challengers Bangalore, says Brian Lara

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Suryakumar Yadav and Ishan Kishan not looking hungry after selection in T20 World Cup squad, says Brian Lara

Suryakumar Yadav and Ishan Kishan not looking hungry after selection in T20 World Cup squad, says Brian Lara

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IPL 2021 | Proud of Virat Kohli’s decision to quit RCB captaincy at peak of his career, asserts Brian Lara

IPL 2021 | Proud of Virat Kohli’s decision to quit RCB captaincy at peak of his career, asserts Brian Lara

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I was in shock, says Brian Lara on Virat Kohli's decision to step down from T20I captaincy

I was in shock, says Brian Lara on Virat Kohli's decision to step down from T20I captaincy

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IND vs ENG | Pujara does the job but has to score at a rate beneficial to him and team, states Brian Lara

IND vs ENG | Pujara does the job but has to score at a rate beneficial to him and team, states Brian Lara

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Sachin Tendulkar had a weakness against spin bowling and I dismissed him several times, says Muttiah Muralitharan

Sachin Tendulkar had a weakness against spin bowling and I dismissed him several times, says Muttiah Muralitharan

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Jasprit Bumrah is sensational in all three formats, praises Allan Donald

Jasprit Bumrah is sensational in all three formats, praises Allan Donald

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IPL 2021 | Wise decision to open with Virat Kohli for RCB, asserts Brian Lara 

IPL 2021 | Wise decision to open with Virat Kohli for RCB, asserts Brian Lara 

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No reason why Suryakumar Yadav can't be a part of Indian team, reckons Brian Lara

No reason why Suryakumar Yadav can't be a part of Indian team, reckons Brian Lara

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IPL 2020 | Enjoy watching Suryakumar Yadav play this season for Mumbai, admits Brian Lara

IPL 2020 | Enjoy watching Suryakumar Yadav play this season for Mumbai, admits Brian Lara

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IPL 2020 | Backing old players over youngsters tuned CSK upside down, states Brian Lara 

IPL 2020 | Backing old players over youngsters tuned CSK upside down, states Brian Lara 

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