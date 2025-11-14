Mohammed Kaif News

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Players
Why Can’t Team India Drop Virat Kohli for the 2027 World Cup?

Why Can’t Team India Drop Virat Kohli for the 2027 World Cup?

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  • cricket
Pakistani Players Under Fire: Strong Statements and Disciplinary Actions Surround Asia Cup 2025

Pakistani Players Under Fire: Strong Statements and Disciplinary Actions Surround Asia Cup 2025

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  • cricket
Did Jasprit Bumrah Just Expose Rohits Captaincy Flaws Again?

Did Jasprit Bumrah Just Expose Rohits Captaincy Flaws Again?

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Twitter reacts as Jasprit Bumrah takes down Mohammad Kaif’s inaccurate analysis

Twitter reacts as Jasprit Bumrah takes down Mohammad Kaif’s inaccurate analysis

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WATCH | Mohammad Kaif turns back the clock in Legends League Cricket with one-handed screamer

WATCH | Mohammad Kaif turns back the clock in Legends League Cricket with one-handed screamer

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  • cricket
NZ vs IND | Selectors did right thing to call Shubhman Gill in the T20I side, proclaims Mohammed Kaif

NZ vs IND | Selectors did right thing to call Shubhman Gill in the T20I side, proclaims Mohammed Kaif

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  • cricket
ZIM vs IND 2022 | Kuldeep Yadav is slightly confused if he should bowl fast or slow, feels Mohammad Kaif

ZIM vs IND 2022 | Kuldeep Yadav is slightly confused if he should bowl fast or slow, feels Mohammad Kaif

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ZIM vs IND | Every innings is like a war for Shikhar Dhawan, opines Mohammad Kaif

ZIM vs IND | Every innings is like a war for Shikhar Dhawan, opines Mohammad Kaif

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ZIM vs IND | Shubhman Gill and Shikhar Dhawan can open the innings in Zimbabwe, states Mohammad Kaif

ZIM vs IND | Shubhman Gill and Shikhar Dhawan can open the innings in Zimbabwe, states Mohammad Kaif

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  • cricket
WI vs IND 2022 | Clearly did not understand why Suryakumar Yadav opened, questions Mohammad Kaif

WI vs IND 2022 | Clearly did not understand why Suryakumar Yadav opened, questions Mohammad Kaif

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  • cricket
IND vs ENG | Cheteshwar Pujara is an example for any young player who has been dropped, opines Mohammad Kaif

IND vs ENG | Cheteshwar Pujara is an example for any young player who has been dropped, opines Mohammad Kaif

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Sanju Samson hasn’t done justice to his talent and skill, remarks Mohammad Kaif

Sanju Samson hasn’t done justice to his talent and skill, remarks Mohammad Kaif

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IPL 2022 | Don’t think SRH same team now which came back with five-match winning streak, remarks Mohammad Kaif

IPL 2022 | Don’t think SRH same team now which came back with five-match winning streak, remarks Mohammad Kaif

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  • cricket
My favourite knock is of 71* against Pakistan in 2004, not the Natwest Trophy final, reveals Mohammad Kaif

My favourite knock is of 71* against Pakistan in 2004, not the Natwest Trophy final, reveals Mohammad Kaif

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  • cricket
IPL 2022 | There isn't a more dangerous bowler than Mohammed Shami in world cricket, states Mohammed Kaif

IPL 2022 | There isn't a more dangerous bowler than Mohammed Shami in world cricket, states Mohammed Kaif

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IPL 2022 | We might see the free-flowing MS Dhoni this year, opines Mohammad Kaif

IPL 2022 | We might see the free-flowing MS Dhoni this year, opines Mohammad Kaif

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IND vs SL 2022 | Mohammad Kaif heaps praise on Shreyas Iyer after latter’s dream T20I series against Sri Lanka

IND vs SL 2022 | Mohammad Kaif heaps praise on Shreyas Iyer after latter’s dream T20I series against Sri Lanka

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Reports | Ajit Agarkar, Shane Watson to join Delhi Capitals as assistant coaches ahead of IPL 2022

Reports | Ajit Agarkar, Shane Watson to join Delhi Capitals as assistant coaches ahead of IPL 2022

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T20 World Cup 2021 | I’ll be very surprised if Pakistan beat India, says Mohammed Kaif

T20 World Cup 2021 | I’ll be very surprised if Pakistan beat India, says Mohammed Kaif

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IPL 2021 | Shreyas Iyer’s return will be the biggest plus for Delhi Capitals, states Mohammad Kaif

IPL 2021 | Shreyas Iyer’s return will be the biggest plus for Delhi Capitals, states Mohammad Kaif

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Kohli doesn't back players as much as Ganguly used to, opines Mohammad Kaif

Kohli doesn't back players as much as Ganguly used to, opines Mohammad Kaif

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IPL 2021 | Goal is to win the IPL title this year, proclaims Mohammad Kaif

IPL 2021 | Goal is to win the IPL title this year, proclaims Mohammad Kaif

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IPL 2021 | DC would be looking to acquire some back-up players in the Auction, reveals Mohammad Kaif

IPL 2021 | DC would be looking to acquire some back-up players in the Auction, reveals Mohammad Kaif

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IND vs AUS | Umesh did well in the practice match, should play the first Test as third pacer, believes Mohammed Kaif

IND vs AUS | Umesh did well in the practice match, should play the first Test as third pacer, believes Mohammed Kaif

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IND vs AUS | Tim Paine would be dropped by the end of Test series if he’s not scoring runs, reckons Mohammed Kaif

IND vs AUS | Tim Paine would be dropped by the end of Test series if he’s not scoring runs, reckons Mohammed Kaif

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IND vs AUS | Mohammad Kaif bats for Hardik Pandya's inclusion in Test squad

IND vs AUS | Mohammad Kaif bats for Hardik Pandya's inclusion in Test squad

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IND vs AUS | Mohammad Kaif unhappy with 'Shastri-Kohli's thinking' where players get just two games

IND vs AUS | Mohammad Kaif unhappy with 'Shastri-Kohli's thinking' where players get just two games

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