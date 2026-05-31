Krunal Pandya News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Tournaments
Players
Krunal Pandya Shares Positive Rehab Pictures Ahead of Key Fixture

Krunal Pandya Shares Positive Rehab Pictures Ahead of Key Fixture

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Commentary Row Begins After Badrinaths Remarks on Krunal Pandya

Commentary Row Begins After Badrinaths Remarks on Krunal Pandya

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Krunal Pandya Hints at His Relationship with Hardik in Subtle Remark

Krunal Pandya Hints at His Relationship with Hardik in Subtle Remark

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Whos the Best? Krunal Pandya Shares His IPL Pick

Whos the Best? Krunal Pandya Shares His IPL Pick

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MI vs RCB | Twitter Heats Up as MI Target Redemption vs RCB

MI vs RCB | Twitter Heats Up as MI Target Redemption vs RCB

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Watch Krunal Pandya Celebrate His Birthday with Royal Challengers Bengaluru Teammates

Watch Krunal Pandya Celebrate His Birthday with Royal Challengers Bengaluru Teammates

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DC vs RCB | Delhi crumble under Bhuvneshwar’s wizardry and Kohli-Krunal’s clinical assault at Kotla

DC vs RCB | Delhi crumble under Bhuvneshwar’s wizardry and Kohli-Krunal’s clinical assault at Kotla

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Twitter in splits as DRS cut shorts over confident Krunal Pandya's concussion test

Twitter in splits as DRS cut shorts over confident Krunal Pandya's concussion test

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CSK vs RCB | Twitter erupts as Dhoni's towering sixes in a row make Krunal’s bouncer and the last-minute second new ball look foolish!

CSK vs RCB | Twitter erupts as Dhoni's towering sixes in a row make Krunal’s bouncer and the last-minute second new ball look foolish!

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‌KKR vs RCB | Twitter reacts to frustrated Kohli after trespasser breaches 

‌KKR vs RCB | Twitter reacts to frustrated Kohli after trespasser breaches 

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‌KKR vs RCB | Twitter reacts to Krunal’s three-fer and bitter taste of ‘Salt’ dent defending champions on curtain-raiser

‌KKR vs RCB | Twitter reacts to Krunal’s three-fer and bitter taste of ‘Salt’ dent defending champions on curtain-raiser

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‌KKR vs RCB | Twitter explodes as Krunal’s fiery bouncer forces Venky to helmet up before knocking him over

‌KKR vs RCB | Twitter explodes as Krunal’s fiery bouncer forces Venky to helmet up before knocking him over

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‌WATCH, SMAT | CSK’s new signing Shreyas Gopal outfoxes Pandya brothers to complete impressive hattrick 

‌WATCH, SMAT | CSK’s new signing Shreyas Gopal outfoxes Pandya brothers to complete impressive hattrick 

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‌IPL 2024 | Twitter stunned by Krunal’s outlandish bumper post-hattrick of sixes from 22-year-old debutant

‌IPL 2024 | Twitter stunned by Krunal’s outlandish bumper post-hattrick of sixes from 22-year-old debutant

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IPL 2024 | Lucknow Super Giants announces Nicholas Pooran as their vice-captain for the upcoming season

IPL 2024 | Lucknow Super Giants announces Nicholas Pooran as their vice-captain for the upcoming season

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IPL 2023, LSG vs MI | Who said what ft. Marcus Stoinis, Mohsin Khan

IPL 2023, LSG vs MI | Who said what ft. Marcus Stoinis, Mohsin Khan

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IPL 2023, LSG vs MI | Twitter and SKY in splits over Cameron Green obstructing the field to save Krunal Pandya

IPL 2023, LSG vs MI | Twitter and SKY in splits over Cameron Green obstructing the field to save Krunal Pandya

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IPL 2023, GT vs LSG | Twitter reacts as spectators witness lovely brotherhood before Pandya vs Pandya battle

IPL 2023, GT vs LSG | Twitter reacts as spectators witness lovely brotherhood before Pandya vs Pandya battle

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IPL 2023, LSG vs RCB | Who said what ft. Virat Kohli, Faf du Plessis

IPL 2023, LSG vs RCB | Who said what ft. Virat Kohli, Faf du Plessis

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IPL 2023, LSG vs SRH | Who said what ft. Krunal Pandya, Amit Mishra

IPL 2023, LSG vs SRH | Who said what ft. Krunal Pandya, Amit Mishra

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IPL 2023 | Twitter reacts as LSG spin web around SRH to script five-wicket victory

IPL 2023 | Twitter reacts as LSG spin web around SRH to script five-wicket victory

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Lucknow Super Giants demand sparkle from middle-order for IPL 2022 glory

Lucknow Super Giants demand sparkle from middle-order for IPL 2022 glory

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IPL 2022, LSG vs RR | Twitter reacts to Jos Buttler and Riyan Parag's mind-boggling catch

IPL 2022, LSG vs RR | Twitter reacts to Jos Buttler and Riyan Parag's mind-boggling catch

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The multifarious skillset of Pandya brothers’ had transformative effects on Mumbai Indians

The multifarious skillset of Pandya brothers’ had transformative effects on Mumbai Indians

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IPL 2022 | I have been bowling well for the last 7-8 months, says Krunal Pandya

IPL 2022 | I have been bowling well for the last 7-8 months, says Krunal Pandya

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IPL 2022, LSG vs PBKS | The execution with the ball helped us win, admits KL Rahul

IPL 2022, LSG vs PBKS | The execution with the ball helped us win, admits KL Rahul

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IPL 2022, LSG vs PBKS | Twitter erupts as Jonny Bairstow’s direct-hit from deep square leg removes ‘jogger’ Deepak Hooda

IPL 2022, LSG vs PBKS | Twitter erupts as Jonny Bairstow’s direct-hit from deep square leg removes ‘jogger’ Deepak Hooda

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