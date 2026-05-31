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Krunal Pandya News
Krunal Pandya News
Category links
Teams
Derbyshire Cricket Team
Lancashire
Pakistan Cricket Team
England Cricket Team
India Cricket Team
Afghanistan Cricket Board
South Africa Women Cricket Team
Kent Cricket Team
Worcestershire County Cricket Club
Chennai Super Kings
England Women Cricket Team
West Indies Women Cricket Team
BCB
Kolkata Knight Riders
Mumbai Indians
Royal Challengers Bengaluru
Zimbabwe Cricket Team
Australia Women Cricket Team
Punjab Kings
Australia Cricket Team
India Women Cricket Team
Ireland Cricket Team
Sri Lanka A Cricket Team
India A Cricket Team
New Zealand Cricket Team
New Zealand Women Cricket Team
Bangladesh Women Cricket Team
Delhi Capitals
Lucknow Super Giants
Pakistan Women Cricket Team
West Indies Cricket Team
Scotland Women Cricket Team
San Fransico Unicorns
Gujarat Titans
Bangladesh Cricket Team
Rajasthan Royals
Warwickshire County
Afghanistan Cricket Team
Middlesex Cricket Team
Somerset
Gloucestershire
Melbourne Stars
Melbourne Renegades
Canada Cricket Team
Sri Lanka Cricket Team
Sunrisers Hyderabad
Sunriser Hyderabad
Gujarat Giants
Royal Challengers Bangalore Women
New South Wales
Los Angeles Knight Riders
Pakistan Cricket Board
Birmingham Phoenix
Peshawar Zalmi
South Africa Cricket Team
Rajshahi Royals
Karachi Kings
Bangladesh
Tasmania
Jammu And Kashmir Cricket Team
Western Australia
Victoria Cricket Team
Netherlands Cricket Team
Bengal Cricket Team
Nepal Cricket Team
Scotland Cricket Team
Usa Cricket Team
Uae Cricket Team
Namibia Cricket Team
Oman Cricket Team
Delhi Capitals Women
India U 19 Cricket Team
Afghanistan U 19 Cricket Team
Gujarat Giants Women
Mumbai Indians Women
Up Warriorz Women
Punjab Cricket Team
Perth Scorchers
Sydney Sixers
New Zealand U 19 Cricket Team
Hobart Hurricanes
Paarl Royals
Joburg Super Kings
Rangpur Riders
Up Warriorz
Pretoria Capitals
Sunrisers Eastern Cape
Wellington Firebirds
Otago Volts
Durban Super Giants
Adelaide Strikers
Sydney Thunder
Brisbane Heat
Mi Cape Town
Desert Vipers
Mi Emirates
Canterbury Kings
Central Stags
Sri Lanka Women Cricket Team
Bihar Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri Lanka
India Vs England
Icc Womens World T 20
India Tour Of England
India Women Vs Australia Women
Ireland Vs India
Womens Cricket World Cup
Indian Premier League
Australia Vs West Indies
Icc Odi Rankings
India Vs Bangladesh
Bcci
T 20 World Cup
2028 Olympics
ICC
Women World T 20 Series
Major League Cricket
European Cricket League
New Zealand Vs England
Icc Ranking
World Test Championship
India Vs Pakistan
India Vs Afghanistan
County Championship
Sri Lanka Vs England
World Odi Championship
Bangladesh Vs New Zealand
Bangladesh Vs Australia
T 20 Mumbai League
Big Bash League
Pakistan Vs Bangladesh
Asian Games
ICC ODI World Cup
India Vs New Zealand
Pink Ball Test
India Women Vs England Women
Australia Vs Pakistan
Womens Premier League
Sa 20
Super Smash
Lanka Premier League
Pakistan Super League
Asia Cup
The Hundred
South Africa Vs New Zealand
Olympics
Border Gavaskar Trophy
English Premier League
Legends League Cricket
India Vs Australia
West Indies Vs India
Ranji Trophy
Zimbabwe Vs India
Sri Lanka Vs New Zealand
England Vs Pakistan
West Indies Vs South Africa
India Vs South Africa
Sri Lanka Vs Zimbabwe
Australia Vs Sri Lanka
Australia Vs Zimbabwe
England Vs West Indies
Pakistan Women Vs South Africa Women
Icc U 19 World Cup
New Zealand Tour Of India
Australia Tour Of Pakistan
Icc Champions Trophy
Pakistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Premier League
Vijay Hazare Trophy
Wtc Final
Ashes
Sri Lanka Vs Pakistan
Il T 20
Sri Lanka Tour Of India
New Zealand Vs West Indies
Syed Mushtaq Ali Trophy
South Africa Tour Of India
England Vs Australia
U 19 Asia Cup
Womens Big Bash League
Abu Dhabi T 10 League
Ireland Vs Bangladesh
Emerging Asia Cup
India A Vs South Africa A
Pakistan Vs Srilanka
Sheffield Shield
Icc Odi Super League
India Tour Of Australia
South Africa Vs Pakistan
Champions One Day Cup
Afghanistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Vs West Indies
India Women Vs New Zealand Women
Sri Lanka Vs Bangladesh
Bangladesh Vs Afghanistan
Jlt One Day Cup
West Indies Tour Of India
2007 T 20 I World Cup
India A Vs Australia
Australia Vs New Zealand
Players
Shadab Khan
Liam Livingstone
Prithvi Shaw
Ravi Bishnoi
Shreyas Iyer
Jacob Bethell
Ashleigh Gardner
Ellyse Perry
Jasprit Bumrah
Rajat Patidar
Irfan Pathan
Babar Azam
Shan Masood
Jay Shah
Virat Kohli
Vaibhav Suryavanshi
Abhishek Sharma
Sunil Gavaskar
Kapil Dev
Shikhar Dhawan
Deepti Sharma
Ms Dhoni
Sachin Tendulkar
Sanju Samson
Sikandar Raza
Rajkumar Sharma
Hardik Pandya
Ishan Kishan
Sanjay Bangar
Laura Wolvaardt
Sophie Ecclestone
Ravichandran Ashwin
Hayley Matthews
Harry Brook
Varun Chakravarthy
Venkatesh Iyer
Kl Rahul
Shubman Gill
Nitish Kumar Reddy
Ben Stokes
Brendon Mccullum
Shashank Singh
Moises Henriques
Rohit Sharma
Harmanpreet Kaur
Gary Wilson
Manoj Tiwary
Gautam Gambhir
Ryan Ten Doeschate
Smriti Mandhana
Akeal Hosein
Jacques Kallis
Washington Sundar
Suryakumar Yadav
Amy Jones
Kumar Sangakkara
Dhruv Jurel
Lorcan Tucker
Matt Henry
Glenn Phillips
Sai Sudharshan
Akash Deep
Phoebe Litchfield
Bhuvneshwar Kumar
Yash Dayal
Abhishek Porel
Ruturaj Gaikwad
Kuldeep Yadav
Rishabh Pant
Beth Mooney
Tim David
Roger Federer
Ab De Villiers
Jofra Archer
Gus Atkinson
David Warner
Kane Williamson
Nathan Lyon
Yuvraj Singh
Joe Root
Virender Sehwag
Chris Gayle
Harshit Rana
Shreyanka Patil
Amelia Kerr
Kris Srikkanth
Nat Sciver Brunt
Charlie Dean
Matheesha Pathirana
Tilak Varma
Jordan Cox
Jonty Rhodes
Sanjay Manjrekar
Nat Sciver
Prabhsimran Singh
Brett Lee
Ravi Shastri
Saurabh Tiwary
Aakash Chopra
Steve Smith
Teams
Derbyshire Cricket Team
Lancashire
Pakistan Cricket Team
England Cricket Team
India Cricket Team
Afghanistan Cricket Board
South Africa Women Cricket Team
Kent Cricket Team
Worcestershire County Cricket Club
Chennai Super Kings
England Women Cricket Team
West Indies Women Cricket Team
BCB
Kolkata Knight Riders
Mumbai Indians
Royal Challengers Bengaluru
Zimbabwe Cricket Team
Australia Women Cricket Team
Punjab Kings
Australia Cricket Team
India Women Cricket Team
Ireland Cricket Team
Sri Lanka A Cricket Team
India A Cricket Team
New Zealand Cricket Team
New Zealand Women Cricket Team
Bangladesh Women Cricket Team
Delhi Capitals
Lucknow Super Giants
Pakistan Women Cricket Team
West Indies Cricket Team
Scotland Women Cricket Team
San Fransico Unicorns
Gujarat Titans
Bangladesh Cricket Team
Rajasthan Royals
Warwickshire County
Afghanistan Cricket Team
Middlesex Cricket Team
Somerset
Gloucestershire
Melbourne Stars
Melbourne Renegades
Canada Cricket Team
Sri Lanka Cricket Team
Sunrisers Hyderabad
Sunriser Hyderabad
Gujarat Giants
Royal Challengers Bangalore Women
New South Wales
Los Angeles Knight Riders
Pakistan Cricket Board
Birmingham Phoenix
Peshawar Zalmi
South Africa Cricket Team
Rajshahi Royals
Karachi Kings
Bangladesh
Tasmania
Jammu And Kashmir Cricket Team
Western Australia
Victoria Cricket Team
Netherlands Cricket Team
Bengal Cricket Team
Nepal Cricket Team
Scotland Cricket Team
Usa Cricket Team
Uae Cricket Team
Namibia Cricket Team
Oman Cricket Team
Delhi Capitals Women
India U 19 Cricket Team
Afghanistan U 19 Cricket Team
Gujarat Giants Women
Mumbai Indians Women
Up Warriorz Women
Punjab Cricket Team
Perth Scorchers
Sydney Sixers
New Zealand U 19 Cricket Team
Hobart Hurricanes
Paarl Royals
Joburg Super Kings
Rangpur Riders
Up Warriorz
Pretoria Capitals
Sunrisers Eastern Cape
Wellington Firebirds
Otago Volts
Durban Super Giants
Adelaide Strikers
Sydney Thunder
Brisbane Heat
Mi Cape Town
Desert Vipers
Mi Emirates
Canterbury Kings
Central Stags
Sri Lanka Women Cricket Team
Bihar Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri Lanka
India Vs England
Icc Womens World T 20
India Tour Of England
India Women Vs Australia Women
Ireland Vs India
Womens Cricket World Cup
Indian Premier League
Australia Vs West Indies
Icc Odi Rankings
India Vs Bangladesh
Bcci
T 20 World Cup
2028 Olympics
ICC
Women World T 20 Series
Major League Cricket
European Cricket League
New Zealand Vs England
Icc Ranking
World Test Championship
India Vs Pakistan
India Vs Afghanistan
County Championship
Sri Lanka Vs England
World Odi Championship
Bangladesh Vs New Zealand
Bangladesh Vs Australia
T 20 Mumbai League
Big Bash League
Pakistan Vs Bangladesh
Asian Games
ICC ODI World Cup
India Vs New Zealand
Pink Ball Test
India Women Vs England Women
Australia Vs Pakistan
Womens Premier League
Sa 20
Super Smash
Lanka Premier League
Pakistan Super League
Asia Cup
The Hundred
South Africa Vs New Zealand
Olympics
Border Gavaskar Trophy
English Premier League
Legends League Cricket
India Vs Australia
West Indies Vs India
Ranji Trophy
Zimbabwe Vs India
Sri Lanka Vs New Zealand
England Vs Pakistan
West Indies Vs South Africa
India Vs South Africa
Sri Lanka Vs Zimbabwe
Australia Vs Sri Lanka
Australia Vs Zimbabwe
England Vs West Indies
Pakistan Women Vs South Africa Women
Icc U 19 World Cup
New Zealand Tour Of India
Australia Tour Of Pakistan
Icc Champions Trophy
Pakistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Premier League
Vijay Hazare Trophy
Wtc Final
Ashes
Sri Lanka Vs Pakistan
Il T 20
Sri Lanka Tour Of India
New Zealand Vs West Indies
Syed Mushtaq Ali Trophy
South Africa Tour Of India
England Vs Australia
U 19 Asia Cup
Womens Big Bash League
Abu Dhabi T 10 League
Ireland Vs Bangladesh
Emerging Asia Cup
India A Vs South Africa A
Pakistan Vs Srilanka
Sheffield Shield
Icc Odi Super League
India Tour Of Australia
South Africa Vs Pakistan
Champions One Day Cup
Afghanistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Vs West Indies
India Women Vs New Zealand Women
Sri Lanka Vs Bangladesh
Bangladesh Vs Afghanistan
Jlt One Day Cup
West Indies Tour Of India
2007 T 20 I World Cup
India A Vs Australia
Australia Vs New Zealand
Players
Shadab Khan
Liam Livingstone
Prithvi Shaw
Ravi Bishnoi
Shreyas Iyer
Jacob Bethell
Ashleigh Gardner
Ellyse Perry
Jasprit Bumrah
Rajat Patidar
Irfan Pathan
Babar Azam
Shan Masood
Jay Shah
Virat Kohli
Vaibhav Suryavanshi
Abhishek Sharma
Sunil Gavaskar
Kapil Dev
Shikhar Dhawan
Deepti Sharma
Ms Dhoni
Sachin Tendulkar
Sanju Samson
Sikandar Raza
Rajkumar Sharma
Hardik Pandya
Ishan Kishan
Sanjay Bangar
Laura Wolvaardt
Sophie Ecclestone
Ravichandran Ashwin
Hayley Matthews
Harry Brook
Varun Chakravarthy
Venkatesh Iyer
Kl Rahul
Shubman Gill
Nitish Kumar Reddy
Ben Stokes
Brendon Mccullum
Shashank Singh
Moises Henriques
Rohit Sharma
Harmanpreet Kaur
Gary Wilson
Manoj Tiwary
Gautam Gambhir
Ryan Ten Doeschate
Smriti Mandhana
Akeal Hosein
Jacques Kallis
Washington Sundar
Suryakumar Yadav
Amy Jones
Kumar Sangakkara
Dhruv Jurel
Lorcan Tucker
Matt Henry
Glenn Phillips
Sai Sudharshan
Akash Deep
Phoebe Litchfield
Bhuvneshwar Kumar
Yash Dayal
Abhishek Porel
Ruturaj Gaikwad
Kuldeep Yadav
Rishabh Pant
Beth Mooney
Tim David
Roger Federer
Ab De Villiers
Jofra Archer
Gus Atkinson
David Warner
Kane Williamson
Nathan Lyon
Yuvraj Singh
Joe Root
Virender Sehwag
Chris Gayle
Harshit Rana
Shreyanka Patil
Amelia Kerr
Kris Srikkanth
Nat Sciver Brunt
Charlie Dean
Matheesha Pathirana
Tilak Varma
Jordan Cox
Jonty Rhodes
Sanjay Manjrekar
Nat Sciver
Prabhsimran Singh
Brett Lee
Ravi Shastri
Saurabh Tiwary
Aakash Chopra
Steve Smith
Two Unbeaten IPL Final Veterans Could Play Key Role in RCB vs GT Finale
1 month ago
news
cricket
Krunal Pandya Shares Positive Rehab Pictures Ahead of Key Fixture
2 months ago
news
cricket
Commentary Row Begins After Badrinaths Remarks on Krunal Pandya
2 months ago
news
cricket
Krunal Pandya Hints at His Relationship with Hardik in Subtle Remark
2 months ago
news
cricket
Whos the Best? Krunal Pandya Shares His IPL Pick
3 months ago
news
cricket
MI vs RCB | Twitter Heats Up as MI Target Redemption vs RCB
3 months ago
news
cricket
Watch Krunal Pandya Celebrate His Birthday with Royal Challengers Bengaluru Teammates
3 months ago
news
cricket
DC vs RCB | Delhi crumble under Bhuvneshwar’s wizardry and Kohli-Krunal’s clinical assault at Kotla
1 year ago
news
cricket
Twitter in splits as DRS cut shorts over confident Krunal Pandya's concussion test
1 year ago
news
cricket
CSK vs RCB | Twitter erupts as Dhoni's towering sixes in a row make Krunal’s bouncer and the last-minute second new ball look foolish!
1 year ago
news
cricket
KKR vs RCB | Twitter reacts to frustrated Kohli after trespasser breaches
1 year ago
news
cricket
KKR vs RCB | Twitter reacts to Krunal’s three-fer and bitter taste of ‘Salt’ dent defending champions on curtain-raiser
1 year ago
news
cricket
KKR vs RCB | Twitter explodes as Krunal’s fiery bouncer forces Venky to helmet up before knocking him over
1 year ago
news
cricket
WATCH, SMAT | CSK’s new signing Shreyas Gopal outfoxes Pandya brothers to complete impressive hattrick
2 years ago
news
cricket
CSK vs LSG | Twitter reacts to Rahul-de Kock heroics as Lucknow Super Giants outclass Chennai Super Kings
2 years ago
news
cricket
IPL 2024 | Twitter stunned by Krunal’s outlandish bumper post-hattrick of sixes from 22-year-old debutant
2 years ago
news
cricket
IPL 2024 | Lucknow Super Giants announces Nicholas Pooran as their vice-captain for the upcoming season
2 years ago
news
cricket
IPL 2023, LSG vs MI | Who said what ft. Marcus Stoinis, Mohsin Khan
3 years ago
news
cricket
IPL 2023, LSG vs MI | Twitter and SKY in splits over Cameron Green obstructing the field to save Krunal Pandya
3 years ago
news
cricket
IPL 2023, GT vs LSG | Twitter reacts as spectators witness lovely brotherhood before Pandya vs Pandya battle
3 years ago
news
cricket
IPL 2023, LSG vs RCB | Who said what ft. Virat Kohli, Faf du Plessis
3 years ago
news
cricket
IPL 2023, LSG vs SRH | Who said what ft. Krunal Pandya, Amit Mishra
3 years ago
news
cricket
IPL 2023 | Twitter reacts as LSG spin web around SRH to script five-wicket victory
3 years ago
news
cricket
Lucknow Super Giants demand sparkle from middle-order for IPL 2022 glory
4 years ago
feature
cricket
IPL 2022, LSG vs RR | Twitter reacts to Jos Buttler and Riyan Parag's mind-boggling catch
4 years ago
news
cricket
The multifarious skillset of Pandya brothers’ had transformative effects on Mumbai Indians
4 years ago
feature
cricket
IPL 2022 | I have been bowling well for the last 7-8 months, says Krunal Pandya
4 years ago
news
cricket
IPL 2022, LSG vs PBKS | The execution with the ball helped us win, admits KL Rahul
4 years ago
news
cricket
IPL 2022, LSG vs PBKS | Twitter erupts as Jonny Bairstow’s direct-hit from deep square leg removes ‘jogger’ Deepak Hooda
4 years ago
news
cricket
IPL 2022 | Krunal Pandya is like my brother and brothers do fight, says Deepak Hooda
4 years ago
news
cricket
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