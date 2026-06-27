Kumar Sangakkara News

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Players
Kumar Sangakkara Raises Concerns Over Sam Curran’s T20 Blast Availability During IPL

Kumar Sangakkara Raises Concerns Over Sam Curran’s T20 Blast Availability During IPL

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Kumar Sangakkara Hails Riyan Parags Growth as RR Captain

Kumar Sangakkara Hails Riyan Parags Growth as RR Captain

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Was Sandeep Sharma Set to Lead RR Before a Last-Minute Change?

Was Sandeep Sharma Set to Lead RR Before a Last-Minute Change?

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Meet the Head Coaches of All IPL Teams for Next Season

Meet the Head Coaches of All IPL Teams for Next Season

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Rajasthan Royals Announce Bold New Move for IPL 2026 Season

Rajasthan Royals Announce Bold New Move for IPL 2026 Season

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  • cricket
Virat Kohli Targets Multiple Records in ODI Series Against Australia

Virat Kohli Targets Multiple Records in ODI Series Against Australia

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Kumar Sangakkara to replace Rahul Dravid as Rajasthan Royals head coach for next season

Kumar Sangakkara to replace Rahul Dravid as Rajasthan Royals head coach for next season

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WATCH, WBBL | Redmayne stretches realms of possibility with magical Sangakkaraesque stumping

WATCH, WBBL | Redmayne stretches realms of possibility with magical Sangakkaraesque stumping

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RCB vs RR | Twitter reacts to raging Sanga after absurd DRS call gifts DK potential farewell gift

RCB vs RR | Twitter reacts to raging Sanga after absurd DRS call gifts DK potential farewell gift

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IPL 2024 | Twitter stirred after angry Samson denies to leave the field post-Hope’s hoppity ballet dance

IPL 2024 | Twitter stirred after angry Samson denies to leave the field post-Hope’s hoppity ballet dance

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IPL 2023, RCB vs RR | Twitter reacts to Samson irked with umpires as time-out refusal causes Sangakkara's ejection

IPL 2023, RCB vs RR | Twitter reacts to Samson irked with umpires as time-out refusal causes Sangakkara's ejection

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  • cricket
Hardik Pandya has all the qualities to be a leader, states Kumar Sangakkara

Hardik Pandya has all the qualities to be a leader, states Kumar Sangakkara

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IPL 2022, RCB vs RR | Jos Buttler is an exceptional talent by all means, reckons Kumar Sangakkara

IPL 2022, RCB vs RR | Jos Buttler is an exceptional talent by all means, reckons Kumar Sangakkara

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IPL 2022 | Devdutt Padikkal is an exciting player, says Kumar Sangakkara

IPL 2022 | Devdutt Padikkal is an exciting player, says Kumar Sangakkara

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IPL 2022 | Kumar Sangakkara explains why 'absolute legend' Suresh Raina went unsold at auction

IPL 2022 | Kumar Sangakkara explains why 'absolute legend' Suresh Raina went unsold at auction

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IPL 2022 | Steffan Jones back as Rajasthan Royals’ high performance fast bowling coach

IPL 2022 | Steffan Jones back as Rajasthan Royals’ high performance fast bowling coach

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IPL 2022 | Sanju Samson is a long-term leader of Rajasthan Royals, his retention was no-brainer, says Kumar Sangakkara

IPL 2022 | Sanju Samson is a long-term leader of Rajasthan Royals, his retention was no-brainer, says Kumar Sangakkara

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  • cricket
IPL 2022 | Long-term injury of Jofra Archer forced Rajasthan Royals to not retain him, reveals Kumar Sangakkara

IPL 2022 | Long-term injury of Jofra Archer forced Rajasthan Royals to not retain him, reveals Kumar Sangakkara

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Clare Connor succeeds Kumar Sangakkara to become first female president at MCC

Clare Connor succeeds Kumar Sangakkara to become first female president at MCC

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IPL 2021 | We don't play blame games in our franchise, states Kumar Sangakkara

IPL 2021 | We don't play blame games in our franchise, states Kumar Sangakkara

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Sangakkara and Flower among 10 inductees in ICC Hall of Fame

Sangakkara and Flower among 10 inductees in ICC Hall of Fame

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Riyan Parag is a very special player, has the ability to play for India in future, admits Kumar Sangakkara

Riyan Parag is a very special player, has the ability to play for India in future, admits Kumar Sangakkara

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IPL 2021 | Batting smartly in the powerplay need of the hour for Rajasthan, claims Kumar Sangakkara

IPL 2021 | Batting smartly in the powerplay need of the hour for Rajasthan, claims Kumar Sangakkara

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IPL 2021 | Sanju backed himself to get the job done, nearly did it, reckons Kumar Sangakkara

IPL 2021 | Sanju backed himself to get the job done, nearly did it, reckons Kumar Sangakkara

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IPL 2021 | We are certainly hoping that Archer would be available for some part of the IPL, admits Kumar Sangakkara

IPL 2021 | We are certainly hoping that Archer would be available for some part of the IPL, admits Kumar Sangakkara

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IPL 2021 | Crucial to give an individual or openers enough time in the tournament, admits Sanju Samson

IPL 2021 | Crucial to give an individual or openers enough time in the tournament, admits Sanju Samson

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IPL 2021 | Until last year, never felt that I may possibly be the captain of the Royals, reveals Sanju Samson

IPL 2021 | Until last year, never felt that I may possibly be the captain of the Royals, reveals Sanju Samson

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