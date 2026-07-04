Follow us
Wiese, David
Namibia
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Gwandu, Trevor
Patel, Ronak
Uganda
Kaia, Innocent
Jongwe, Luke
Williams, Sean
Madande, Clive
Burl, Ryan
Mumba, Carl
Musekiwa, T
Ervine, Craig
Evans, Brad
Welch, Nick
Ngarava, Richard
Marumani, Tadiwanashe
Madhevere, Wesley
Masakadza, Wellington
Munyonga, Tony
Bennet, Brian
Scholtz, Bernard Martinus
Erasmus, Gerhard
Davin, Niko
Green, Zane
Trumpelmann, Ruben
Ya France, Pikky
Loftie-Eaton, Nicol
Fouche, Shaun
Shikongo, Ben
Van Lingen, Michael
Frylinck, Jan Nicolaas
Lungameni, Tangeni
Steenkamp, Louren
South Africa
Chatara, Tendai
Muzarabani, Blessing
Tomar, Gaurav
India
Myers, Dion
Smit, JJ
Nsubuga, Frank
Ssenyondo, Henry
Masaba, Brian
Sesazi, Simon
Nakrani, Dinesh
Ramjani, Alpesh
Hassun, Bilal
Shah, Riazat Ali
Obuya, Robinson
Waiswa, Kenneth
Kakuru, Cyrus Nshekanabo
Baguma, Joseph
Lutaaya, Ronald
Kruger, Malan
Leicher, Dylan
Tinotenda Tinashe Maphosa
Patel, Vishil
Kenya
Useni, Prosper
Nigeria
Abdulkareem, Ridwan
Udekwe, Chiemelie
Asia, Joshua
Chilemanya, Solomon
Salau, Selim
Busing-Volschenk, Alexander
Nyambo, Johnson
Tanzania
Bakrania, Laksh Snehal
Mbaki, Mohammedi Simba
Sebareme, Emmanuel
Ndikubwimana, Didier
Rwanda
Niyitanga, Wilson
Akayezu, Martin
Bimenyimana, Zappy
Irakoze, Kevin
Dusingizimana, Eric
Niyomugabo, Eric
Tuyisenge, Orchide
Rubagumya, Clinton
Kubwimana, Eric
Manishimwe, Oscar
Rukiriza, Emile
Mukasa, Roger
Sebanja, Jonathan
Wabwire, David
Mussa, Kassim
Patwa, Abhik
Kimote, Ally
Ally, Salum
Selemani, Ivan Ismail
Anil, Akhil
Nkanya, Yalinde Maurice
Issa, Mohamed Yunusu
Puthenpulrayi, Amal
Mehta, Dhrumit Atul
Jabiri, Abdallah Juma
Balt, Jan
Kotze, JP
Verma, Sumeet
Patel, Rushab
Obuya, Collins
Karim, Irfan
Sharma, Pushkar
Patel, Rakep
Singh, Sukhdeep
Ngoche, Shem
Odhiambo, Nelson
Oluoch, Lucas
Bundi, Emmanuel
Patel, Vraj
Khan, Hamza
Nadir, Muhammad
Kitunda, Mohamed Omari
Thakor, SanjayKumar
Chohan, Harsheed
Okpe, Sylvester Ameh
Danladi, Isaac
Runsewe, Sulaimon
Okpe, Isaac
Onikoyi, Ademola
Aho, Peter
Ajekun, Daniel
Adedeji, Joseph
Bhudia, Sachin
Mwendwa, Gerard
Shreshta, Ashmit
Mohammed, Abdulmumuni
Isesele, Akhere
Mutua, Francis Muia
Brassell, Jack Thomas
Kyewuta, Cosmas
Kansonkho, Donnex
Malawi
Kansonkho, Gift
Sohail, Sami
Limdawala, Aaftab
Choamba, Mike
Baig, Moazzam
Jakiel, Daniel
Vayani, Suhail Zahid
Juma, Khalidy
Tanzania, united republic of
Chete, Chisomo
Thuchila, Kelvin
Balala, Bright
Gondaria, Dhiren
Langat, Peter
Mugabe, Neil
Gill, Sachin
de Villiers, Jan-Izak
Dhawan, Raghav
Mangela, Shrideep
Miyagi, Juma
Nehonde, Reginald
Tshose, Thatayaone
Botswana
Motlhanka, Karabo
Khumalo, Boemo
Piet, Katlo
Kgosiemang, Boemo
Perera, Tharindu
Balakrishnan, Vinoo
Kasselman, Monroux
Taiwo, Mohameed
Adewoye, Vincent Dimeji
Olaleye, Olayinka
Selvaraj, Sivaraj
Suthar, Mukesh
Taylor, Brendan
Kundi, Jasraj
Mwebaze, Innocent
Modise, Karabo
Maisuria, Dhruv
Makgale, Losika
Abednico Motshegetsi
Jack Richards
Adedeji, Sesan
Jimoh, Abdulrahman
Ankrah, David
Augustin, Ajith Kayyalakudy
Yadav, Arun
Kegane, Botlhe
Hirani, Nitish
Nihute, Salim
Makaya, Trust
Somani, Muhammad
Tchale, Chisomo