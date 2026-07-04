T20 World Cup, Africa Qualifier, Regional Final Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 World Cup, Africa Qualifier, Regional Final

Wiese, David

Namibia

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Patel, Ronak

Uganda

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Jongwe, Luke

Zimbabwe

Williams, Sean

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Mumba, Carl

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Welch, Nick

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Scholtz, Bernard Martinus

Namibia

Erasmus, Gerhard

Namibia

Davin, Niko

Namibia

Green, Zane

Namibia

Trumpelmann, Ruben

Namibia

Ya France, Pikky

Namibia

Loftie-Eaton, Nicol

Namibia

Fouche, Shaun

Namibia

Shikongo, Ben

Namibia

Van Lingen, Michael

Namibia

Frylinck, Jan Nicolaas

Namibia

Lungameni, Tangeni

Namibia

Steenkamp, Louren

South Africa

Chatara, Tendai

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Tomar, Gaurav

India

Myers, Dion

Zimbabwe

Smit, JJ

Namibia

Nsubuga, Frank

Uganda

Ssenyondo, Henry

Uganda

Masaba, Brian

Uganda

Sesazi, Simon

Uganda

Nakrani, Dinesh

India

Ramjani, Alpesh

Uganda

Hassun, Bilal

Uganda

Shah, Riazat Ali

Uganda

Obuya, Robinson

Uganda

Waiswa, Kenneth

Uganda

Kakuru, Cyrus Nshekanabo

Uganda

Baguma, Joseph

Uganda

Lutaaya, Ronald

Uganda

Kruger, Malan

Namibia

Leicher, Dylan

Namibia

Tinotenda Tinashe Maphosa

Zimbabwe

Patel, Vishil

Kenya

Useni, Prosper

Nigeria

Abdulkareem, Ridwan

Nigeria

Udekwe, Chiemelie

Nigeria

Asia, Joshua

Nigeria

Chilemanya, Solomon

Nigeria

Salau, Selim

Nigeria

Busing-Volschenk, Alexander

Namibia

Nyambo, Johnson

Tanzania

Bakrania, Laksh Snehal

Tanzania

Mbaki, Mohammedi Simba

Tanzania

Sebareme, Emmanuel

South Africa

Ndikubwimana, Didier

Rwanda

Niyitanga, Wilson

Rwanda

Akayezu, Martin

Rwanda

Bimenyimana, Zappy

Rwanda

Irakoze, Kevin

Rwanda

Dusingizimana, Eric

Rwanda

Niyomugabo, Eric

Rwanda

Tuyisenge, Orchide

Rwanda

Rubagumya, Clinton

Rwanda

Kubwimana, Eric

Rwanda

Manishimwe, Oscar

Rwanda

Rukiriza, Emile

Rwanda

Mukasa, Roger

Uganda

Sebanja, Jonathan

Uganda

Wabwire, David

Uganda

Mussa, Kassim

Tanzania

Patwa, Abhik

Tanzania

Kimote, Ally

Tanzania

Ally, Salum

Tanzania

Selemani, Ivan Ismail

Tanzania

Anil, Akhil

Tanzania

Nkanya, Yalinde Maurice

Tanzania

Issa, Mohamed Yunusu

Tanzania

Puthenpulrayi, Amal

Tanzania

Mehta, Dhrumit Atul

Jabiri, Abdallah Juma

Balt, Jan

Namibia

Kotze, JP

Namibia

Verma, Sumeet

India

Patel, Rushab

Kenya

Obuya, Collins

Kenya

Karim, Irfan

Kenya

Sharma, Pushkar

Kenya

Patel, Rakep

Kenya

Singh, Sukhdeep

Kenya

Ngoche, Shem

Kenya

Odhiambo, Nelson

Kenya

Oluoch, Lucas

Kenya

Bundi, Emmanuel

Kenya

Patel, Vraj

Kenya

Khan, Hamza

Rwanda

Nadir, Muhammad

Rwanda

Kitunda, Mohamed Omari

Tanzania

Thakor, SanjayKumar

Tanzania

Chohan, Harsheed

Tanzania

Okpe, Sylvester Ameh

Danladi, Isaac

Runsewe, Sulaimon

Okpe, Isaac

Nigeria

Onikoyi, Ademola

Nigeria

Aho, Peter

Nigeria

Ajekun, Daniel

Adedeji, Joseph

Bhudia, Sachin

Kenya

Mwendwa, Gerard

Kenya

Shreshta, Ashmit

Mohammed, Abdulmumuni

Nigeria

Isesele, Akhere

Nigeria

Mutua, Francis Muia

Kenya

Brassell, Jack Thomas

Namibia

Kyewuta, Cosmas

Uganda

Kansonkho, Donnex

Malawi

Kansonkho, Gift

Malawi

Sohail, Sami

Malawi

Limdawala, Aaftab

Malawi

Choamba, Mike

Malawi

Baig, Moazzam

Malawi

Jakiel, Daniel

Zimbabwe

Vayani, Suhail Zahid

Malawi

Juma, Khalidy

Tanzania, united republic of

Chete, Chisomo

Malawi

Thuchila, Kelvin

Malawi

Balala, Bright

Malawi

Gondaria, Dhiren

Kenya

Langat, Peter

Kenya

Mugabe, Neil

Kenya

Gill, Sachin

Kenya

de Villiers, Jan-Izak

Namibia

Balt, Jan

Namibia

Dhawan, Raghav

Uganda

Mangela, Shrideep

Uganda

Miyagi, Juma

Uganda

Nehonde, Reginald

Zimbabwe

Tshose, Thatayaone

Botswana

Motlhanka, Karabo

Botswana

Khumalo, Boemo

Botswana

Piet, Katlo

Botswana

Kgosiemang, Boemo

Botswana

Perera, Tharindu

Botswana

Balakrishnan, Vinoo

Botswana

Kasselman, Monroux

Botswana

Taiwo, Mohameed

Nigeria

Adewoye, Vincent Dimeji

Olaleye, Olayinka

Nigeria

Selvaraj, Sivaraj

Tanzania, united republic of

Suthar, Mukesh

Tanzania, united republic of

Taylor, Brendan

Zimbabwe

Kundi, Jasraj

Kenya

Mwebaze, Innocent

Mangela, Shrideep

Uganda

Modise, Karabo

Botswana

Maisuria, Dhruv

Botswana

Makgale, Losika

Abednico Motshegetsi

Botswana

Jack Richards

Botswana

Adedeji, Sesan

Nigeria

Jimoh, Abdulrahman

Nigeria

Ankrah, David

Augustin, Ajith Kayyalakudy

Yadav, Arun

Kegane, Botlhe

Botswana

Hirani, Nitish

Kenya

Nihute, Salim

Makaya, Trust

Somani, Muhammad

Tchale, Chisomo