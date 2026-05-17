Finn Allen News

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Players
Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
Teams
Tournaments
Players
AI Simulation, GT vs KKR | Rashid Khans magic spin seals clinical win for Gujarat

AI Simulation, GT vs KKR | Rashid Khans magic spin seals clinical win for Gujarat

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AI Simulation, CSK vs KKR | Noor Ahmad’s spin masterclass powers Chennai to a clinical win

AI Simulation, CSK vs KKR | Noor Ahmad’s spin masterclass powers Chennai to a clinical win

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  • cricket
AI Simulation, KKR vs LSG | Varun Chakravarthy’s spin magic seals thriller for Kolkata at Eden Gardens

AI Simulation, KKR vs LSG | Varun Chakravarthy’s spin magic seals thriller for Kolkata at Eden Gardens

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KKR vs LSG| Watch the Reunion Moments of Kiwis Steal the Show Before Match

KKR vs LSG| Watch the Reunion Moments of Kiwis Steal the Show Before Match

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AI Simulation, KKR vs PBKS | Narine’s all-round brilliance helps KKR edge Punjab in Eden thriller

AI Simulation, KKR vs PBKS | Narine’s all-round brilliance helps KKR edge Punjab in Eden thriller

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  • cricket
AI Simulation, KKR vs SRH | Klaasens unbeaten 71 powers Sunrisers Hyderabad to 200+ chase at Eden Gardens

AI Simulation, KKR vs SRH | Klaasens unbeaten 71 powers Sunrisers Hyderabad to 200+ chase at Eden Gardens

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Boost for Kolkata Knight Riders as Finn Allen and Tim Seifert Join Squad

Boost for Kolkata Knight Riders as Finn Allen and Tim Seifert Join Squad

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South Africa cricket team Target Revenge on New Zealand After T20 World Cup Semi-final

South Africa cricket team Target Revenge on New Zealand After T20 World Cup Semi-final

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Finn Allen Nearly Matches Virat Kohlis Rare Dot Ball Record in Semi-final

Finn Allen Nearly Matches Virat Kohlis Rare Dot Ball Record in Semi-final

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Seifert and Allens Semi Final Heroics Bring Smiles to KKR Fans

Seifert and Allens Semi Final Heroics Bring Smiles to KKR Fans

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AI Simulation, New Zealand vs United Arab Emirates | Santner leads from front as New Zealand seal Chepauk contest

AI Simulation, New Zealand vs United Arab Emirates | Santner leads from front as New Zealand seal Chepauk contest

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Watch, BBL | Edwards channels inner Superman to end Finn Allen’s stay with stunning take

Watch, BBL | Edwards channels inner Superman to end Finn Allen’s stay with stunning take

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BBL Final | Twitter in awe as Perth Scorchers seal sixth title with clinical win over Sydney Sixers

BBL Final | Twitter in awe as Perth Scorchers seal sixth title with clinical win over Sydney Sixers

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BBL Qualifier | Twitter in shock as Finn Allen breaks shackles with audacious six off Mitchell Starc

BBL Qualifier | Twitter in shock as Finn Allen breaks shackles with audacious six off Mitchell Starc

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AI Simulation, Perth Scorchers vs Sydney Sixers | Sixers hold nerve in Perth to seal final spot

AI Simulation, Perth Scorchers vs Sydney Sixers | Sixers hold nerve in Perth to seal final spot

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Perth Scorchers & Sydney Sixers, Qualifier | Big Bash League

Perth Scorchers & Sydney Sixers, Qualifier | Big Bash League

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WATCH, BBL | Allen ragebaits Rauf into shoving exchange before melting tensions with hearty laguhter

WATCH, BBL | Allen ragebaits Rauf into shoving exchange before melting tensions with hearty laguhter

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BBL | Twitter goes box cricket mode as Finn Allen’s skier hits roof to extend his stay in middle

BBL | Twitter goes box cricket mode as Finn Allen’s skier hits roof to extend his stay in middle

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Will O’Rourke to be out of action for three months with back injury

Will O’Rourke to be out of action for three months with back injury

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Zimbabwe T20I Tri-Series 2025 | Devon Conway replaces injured Finn Allen in New Zealand squad

Zimbabwe T20I Tri-Series 2025 | Devon Conway replaces injured Finn Allen in New Zealand squad

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MLC 2025 | Finn Allen ruled out of MLC Playoffs and Zimbabwe T20I tri-series

MLC 2025 | Finn Allen ruled out of MLC Playoffs and Zimbabwe T20I tri-series

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AI Simulation, MINY vs SF | MI New York eliminate San Francisco Unicorns with 4-wicket win in eliminator

AI Simulation, MINY vs SF | MI New York eliminate San Francisco Unicorns with 4-wicket win in eliminator

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MINY vs SF Preview | MINY vs SF Preview । MI New York and San Francisco set to clash in must-win eliminator

MINY vs SF Preview | MINY vs SF Preview । MI New York and San Francisco set to clash in must-win eliminator

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AI Simulation, LAKR vs SF | LAKR end horrific campaign on winning note against San Francisco Unicorns

AI Simulation, LAKR vs SF | LAKR end horrific campaign on winning note against San Francisco Unicorns

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LAKR vs SF Preview | LA Knight Riders intend to finish dismal MLC 2025 campaign on winning note

LAKR vs SF Preview | LA Knight Riders intend to finish dismal MLC 2025 campaign on winning note

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MLC 2025 | Finn Allen’s record-breaking knock powers San Francisco Unicorns to 123-run win over Washington Freedom

MLC 2025 | Finn Allen’s record-breaking knock powers San Francisco Unicorns to 123-run win over Washington Freedom

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WATCH, BBL | Fiery Finn Allen unleashes fury after headshot by smearing delivery

WATCH, BBL | Fiery Finn Allen unleashes fury after headshot by smearing delivery

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