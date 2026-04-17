Michael Vaughan News

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Michael Vaughan Finally Takes His Revenge on Wasim Jaffer

Michael Vaughan Finally Takes His Revenge on Wasim Jaffer

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  • cricket
ICC World Cup 2023 | Labeling India as favourites on home soil is utter nonsense, states Michael Vaughan

ICC World Cup 2023 | Labeling India as favourites on home soil is utter nonsense, states Michael Vaughan

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Ashes 2023 | England can regain the urn next summer, reckons Michael Vaughan

Ashes 2023 | England can regain the urn next summer, reckons Michael Vaughan

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  • cricket
Rishabh Pant should not be ultra-aggressive, opines Michael Vaughan

Rishabh Pant should not be ultra-aggressive, opines Michael Vaughan

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  • cricket
ENG vs IND 2022 | Jasprit Bumrah best all-format bowler by a country mile, asserts Michael Vaughan

ENG vs IND 2022 | Jasprit Bumrah best all-format bowler by a country mile, asserts Michael Vaughan

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IND vs ENG 2022 | Surprised India went with so many changes, expresses Michael Vaughan

IND vs ENG 2022 | Surprised India went with so many changes, expresses Michael Vaughan

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ENG vs IND | Hardik Pandya should bat in top 5, states Michael Vaughan

ENG vs IND | Hardik Pandya should bat in top 5, states Michael Vaughan

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Hardik Pandya should bat in top five in any white-ball format, remarks Michael Vaughan

Hardik Pandya should bat in top five in any white-ball format, remarks Michael Vaughan

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IND vs ENG 2022 | Jonny Bairstow going through hot streak that batters go once or twice in their career, reckons Michael Vaughan

IND vs ENG 2022 | Jonny Bairstow going through hot streak that batters go once or twice in their career, reckons Michael Vaughan

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IPL 2022 | Hardik Pandya can be the Indian captain in next couple of years, opines Michael Vaughan

IPL 2022 | Hardik Pandya can be the Indian captain in next couple of years, opines Michael Vaughan

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IPL 2022 | Virat Kohli is too good a player to not bounce back, says Michael Vaughan

IPL 2022 | Virat Kohli is too good a player to not bounce back, says Michael Vaughan

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IPL 2022 | I honestly think it's time for Rohit Sharma to take a breather, says Michael Vaughan

IPL 2022 | I honestly think it's time for Rohit Sharma to take a breather, says Michael Vaughan

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Ashes 2021-22 | Wasim Jaffer takes a hilarious dig at Michael Vaughan after England bundled out for 68 in Melbourne Test

Ashes 2021-22 | Wasim Jaffer takes a hilarious dig at Michael Vaughan after England bundled out for 68 in Melbourne Test

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Ashes 2021-22 | England are 100 miles away from winning in Australia, states Michael Vaughan

Ashes 2021-22 | England are 100 miles away from winning in Australia, states Michael Vaughan

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Disappointed not to be commentating for TMS on the Ashes, says Michael Vaughan over BBC sacking after racism allegations

Disappointed not to be commentating for TMS on the Ashes, says Michael Vaughan over BBC sacking after racism allegations

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BBC removes Michael Vaughan from Ashes coverage amidst racism allegations

BBC removes Michael Vaughan from Ashes coverage amidst racism allegations

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Adil Rashid backs Azeem Rafiq's racism claims against Michael Vaughan

Adil Rashid backs Azeem Rafiq's racism claims against Michael Vaughan

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Rana Naved-ul-Hasan reveals hearing Michael Vaughan's racist comments at Yorkshire

Rana Naved-ul-Hasan reveals hearing Michael Vaughan's racist comments at Yorkshire

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Ashes 2021 | Ben Stokes return will send shivers up Australian spines, states Michael Vaughan

Ashes 2021 | Ben Stokes return will send shivers up Australian spines, states Michael Vaughan

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IPL 2022 | IPL is the most powerful aspect of game now, says Michael Vaughan on addition of two IPL teams

IPL 2022 | IPL is the most powerful aspect of game now, says Michael Vaughan on addition of two IPL teams

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T20 World Cup 2021 | Shardul Thakur is very similar to 'Lord' Ian Botham, says Michael Vaughan

T20 World Cup 2021 | Shardul Thakur is very similar to 'Lord' Ian Botham, says Michael Vaughan

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T20 World Cup 2021 | For me England not India are favourites to win the trophy, says Michael Vaughan

T20 World Cup 2021 | For me England not India are favourites to win the trophy, says Michael Vaughan

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T20 World Cup 2021 | Absolutely ridiculous how Faf du Plessis will be not playing in T20 WC, says Michael Vaughan

T20 World Cup 2021 | Absolutely ridiculous how Faf du Plessis will be not playing in T20 WC, says Michael Vaughan

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IPL 2021 Playoffs | Jos Buttler has the character and personality to captain Virat Kohli and RCB, opines Michael Vaughan

IPL 2021 Playoffs | Jos Buttler has the character and personality to captain Virat Kohli and RCB, opines Michael Vaughan

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Virat Kohli’s legacy as captain in IPL would be that he didn’t win a trophy, says Michael Vaughan

Virat Kohli’s legacy as captain in IPL would be that he didn’t win a trophy, says Michael Vaughan

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IPL 2021 Playoffs | Virat Kohli will see himself as a failure in IPL captaincy, says Michael Vaughan

IPL 2021 Playoffs | Virat Kohli will see himself as a failure in IPL captaincy, says Michael Vaughan

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Ashes 2021 | Tim Paine showed lack of class with his comments on Joe Root, says Michael Vaughan

Ashes 2021 | Tim Paine showed lack of class with his comments on Joe Root, says Michael Vaughan

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