ICC World Cup Qualifier, Warm-Up Cricket Tournament Players

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ICC World Cup Qualifier, Warm-Up

Malla, Gyanendra

Nepal

Kami, Sompal

Nepal

Sheikh, Aarif

Nepal

Patel, Kushal

England

Kc, Karan

Nepal

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Sheikh, Aasif

Nepal

Rajbanshi, Lalit

Nepal

Airee, Dipendra

Nepal

Kumar, Rohit

Nepal

Sharki, Bhim

Nepal

Malla, Kushal

Nepal

GC, Pratish

Nepal

Jha, Gulshan

Nepal

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Khan, Asif

United Arab Emirates

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Meiyappan, Karthik Palaniapan

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Charles, Johnson

Saint Lucia

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Little, Joshua

Ireland

Karunaratne, Dimuth

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Hope, Shai

Barbados

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Powell, Rovman

Jamaica

Khan, Bilal

Oman

Carty, Keacy

Sint Maarten

Brooks, Shamarh

Barbados

Jongwe, Luke

Zimbabwe

Williams, Sean

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Cariah, Yannick

Trinidad and Tobago

Paul, Keemo

Guyana

Moor, Peter

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Stirling, Paul

Ireland

Balbirnie, Andy

Ireland

Dockrell, George

Ireland

Hume, Graham

Ireland

McBrine, Andy

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Delany, Gareth

Ireland

White, Benjamin

Ireland

Taylor, Steven

USA

Modani, Sushant

USA

Patel, Monank

India

Jones, Aaron

Barbados

Singh, Gajanand

USA

Jahangir, Shayan

Pakistan

Patel, Nisarg

USA

Singh, Jessy

USA

Kenjige, Nosthush

USA

Netravalkar, Saurabh

India

Ali Khan, Muhammad Ahsan

Pakistan

Leask, Michael

Scotland

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

van Beek, Logan

Netherlands

D'souza, Ethan

United Arab Emirates

Mayers, Kyle

Barbados

Holder, Jason

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Joseph, Alzarri

Antigua and Barbuda

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Chatara, Tendai

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Kingma, Vivian

Netherlands

Barresi, Wesley

Netherlands

Klein, Ryan

Netherlands

O Dowd, Max

Netherlands

Edwards, Scott

Netherlands

Nidamanuru, Anil Teja

Netherlands

Singh, Vikramjit

Netherlands

Dutt, Aryan

Netherlands

Ahmad, Shariz

Netherlands

Pooran, Nicholas

Trinidad and Tobago

King, Brandon

Jamaica

Shepherd, Romario

Guyana

Gumbie, Joylord

Zimbabwe

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Leede, Bas de

Netherlands

Mackintosh, Tom

Scotland

Berrington, Richie

Scotland

Jarvis, Jack

Australia

Sharif, Safyaan

Scotland

Cross, Matty

Scotland

Watt, Mark

Scotland

Munsey, George

Scotland

Sole, Chris

Scotland

Tahir, Hamza

Scotland

Greaves, Christopher Nicholas

Scotland

McBride, Christopher

Scotland

McMullen, Brandon

Scotland

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Shahzad, Rameez

United Arab Emirates

Tandon, Ansh

United Arab Emirates

Sharma, Sanchit

United Arab Emirates

Mukkamalla, Saiteja

USA

McCarthy, Barry

Ireland

Zulfiqar, Saqib

Netherlands

Floyd, Clayton

Netherlands

Mahato, Kishore

Nepal

Hameed, Basil

United Arab Emirates

Singh, Jatinder

Oman

Nadeem, Mohammad

Oman

Butt, Fayyaz

Oman

Shafique, Adeel

England

Maqsood, Zeeshan

Oman

Ilyas, Aqib

Oman

Khushi, Muhammad Naseem

Oman

Odedra, Jay Virambhai

Oman

Kaleemullah

Oman

Goud, Sandeep

Oman

Khan, Shoaib

Oman

Harishbhai, Kashyap kumar

India

Khan, Ayaan

Young, Craig

Ireland

Farazuddin, Mohammed

United Arab Emirates

Nawaz, Fahad

United Arab Emirates

John, Figy

United Arab Emirates

Naseer, Ali

United Arab Emirates

Shetty, Adhitya

United Arab Emirates

Singh, Lovepreet

United Arab Emirates

Ullah, Muhammad Jawad

United Arab Emirates

Khan, Matiullah

Pakistan

Rafiq, Usman

USA

Philip, Kyle

Trinidad and Tobago

Paradkar, Abhishek

USA

Kumar, Suraj

Oman

M, Rafiullah

Oman

Shrivastava, Samay

Prajapati, Kashyapkumar

Oman

Evans, Alasdair

Scotland

Neill, Adrian

Scotland

Levitt, Michael

Netherlands

Croes, Noah

Netherlands

Sawad, Arjun

Nepal