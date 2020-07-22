Bcci Elections News

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Aditya Verma to appeal at Supreme Court to extend Sourav Ganguly’s tenure

Aditya Verma to appeal at Supreme Court to extend Sourav Ganguly’s tenure

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Laxman Sivaramakrishnan's email for selector's role goes 'missing' from BCCI inbox

Laxman Sivaramakrishnan's email for selector's role goes 'missing' from BCCI inbox

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Madan Lal, RP Singh, Sulakshana Naik picked as three-member Cricket Advisory Committee

Madan Lal, RP Singh, Sulakshana Naik picked as three-member Cricket Advisory Committee

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Reports | Laxman Sivaramakrishnan, Venkatesh Prasad front-runners to replace MSK Prasad as chief selector

Reports | Laxman Sivaramakrishnan, Venkatesh Prasad front-runners to replace MSK Prasad as chief selector

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Big Three to Big Five - The Rise of A New World Order

Big Three to Big Five - The Rise of A New World Order

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Reports | BCCI ponders upon including selectors in team meetings

Reports | BCCI ponders upon including selectors in team meetings

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BCCI ethics officer asks Kapil Dev, Anshuman Gaekwad to depose

BCCI ethics officer asks Kapil Dev, Anshuman Gaekwad to depose

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Sourav Ganguly knows in and out of what is required, believes Diana Edulji

Sourav Ganguly knows in and out of what is required, believes Diana Edulji

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First few months will be spent doing damage control, reveals Sourav Ganguly

First few months will be spent doing damage control, reveals Sourav Ganguly

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Hope Sourav Ganguly gets more than 10 months, says Gautam Gambhir

Hope Sourav Ganguly gets more than 10 months, says Gautam Gambhir

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BCCI won’t recognise recent ICC Board decisions, clarifies CoA

BCCI won’t recognise recent ICC Board decisions, clarifies CoA

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Sourav Ganguly to take over, but what lies ahead in this new drama?

Sourav Ganguly to take over, but what lies ahead in this new drama?

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BCCI keen to send N. Srinivasan to ICC to end loss spree

BCCI keen to send N. Srinivasan to ICC to end loss spree

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BCCI left helpless in CEO meeting as ICC pushes for new FTP

BCCI left helpless in CEO meeting as ICC pushes for new FTP

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Twitter reacts as 'Bengal Tiger' Sourav Ganguly is all set be the president of BCCI

Twitter reacts as 'Bengal Tiger' Sourav Ganguly is all set be the president of BCCI

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We all have one vote to exercise that right, responds Vinod Rai after Diana Edulji's partiality claims

We all have one vote to exercise that right, responds Vinod Rai after Diana Edulji's partiality claims

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CoA’s decision to debar three affiliated units arbitrary and wrong, says former BCCI lawyer

CoA’s decision to debar three affiliated units arbitrary and wrong, says former BCCI lawyer

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CoA yet to send notice to BCCI office-bearers for October 23 AGM

CoA yet to send notice to BCCI office-bearers for October 23 AGM

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CoA debars TNCA from participating in BCCI AGM and election

CoA debars TNCA from participating in BCCI AGM and election

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13-point election manifesto released by Kirti Azad for Players’ Association elections

13-point election manifesto released by Kirti Azad for Players’ Association elections

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Reports | DDCA members write to CoA requesting re-election

Reports | DDCA members write to CoA requesting re-election

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Ashok Malhotra set to be elected ICA president uncontested

Ashok Malhotra set to be elected ICA president uncontested

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Sourav Ganguly, Mohammad Azharuddin feature in BCCI elections shortlist

Sourav Ganguly, Mohammad Azharuddin feature in BCCI elections shortlist

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Vijay Patil set to be elected MCA president uncontested

Vijay Patil set to be elected MCA president uncontested

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Sourav Ganguly to represent CAB in BCCI AGM on October 23

Sourav Ganguly to represent CAB in BCCI AGM on October 23

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Sourav Ganguly elected Cricket Association of Bengal president without contest

Sourav Ganguly elected Cricket Association of Bengal president without contest

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TNCA still not compliant with Lodha recommendations, reveals CoA

TNCA still not compliant with Lodha recommendations, reveals CoA

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