Chris Morris News

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Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
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Players
Haven't announced retirement but my international cricket days are done, says Chris Morris

Haven't announced retirement but my international cricket days are done, says Chris Morris

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  • cricket
Chris Morris have always given hopes but seldom delivered in his career, says Sunil Gavaskar

Chris Morris have always given hopes but seldom delivered in his career, says Sunil Gavaskar

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IPL 2021 | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2021 | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

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IPL 2021 | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2021 | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

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  • cricket
IPL 2021 | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2021 | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

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  • cricket
IPL 2021 | Punjab Kings vs Rajasthan Royals - BONS Preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2021 | Punjab Kings vs Rajasthan Royals - BONS Preview, head to head, where to watch, and betting tips

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Three bets which can fetch you big bucks from match 32 between Punjab vs Rajasthan in IPL 2021

Three bets which can fetch you big bucks from match 32 between Punjab vs Rajasthan in IPL 2021

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IPL 2021 | Will help Sanju Samson regardless of Jos Buttler and Ben Stokes' availability, says Chris Morris

IPL 2021 | Will help Sanju Samson regardless of Jos Buttler and Ben Stokes' availability, says Chris Morris

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T20 WC 2021 | South Africa name uncapped Keshav Maharaj in T20 World Cup squad, Du Plessis, Tahir and Morris miss out

T20 WC 2021 | South Africa name uncapped Keshav Maharaj in T20 World Cup squad, Du Plessis, Tahir and Morris miss out

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Aakash Chopra picks his team of IPL 2021; Shaw and Bumrah miss out

Aakash Chopra picks his team of IPL 2021; Shaw and Bumrah miss out

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IPL 2021 | There was immeasurable panic as soon as players started testing positive, reveals Chris Morris

IPL 2021 | There was immeasurable panic as soon as players started testing positive, reveals Chris Morris

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IPL 2021 | Clarity of mind helped me do well, expresses Chris Morris 

IPL 2021 | Clarity of mind helped me do well, expresses Chris Morris 

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IPL 2021 | Morris wanted to get big batsmen out, reveals Sanju Samson 

IPL 2021 | Morris wanted to get big batsmen out, reveals Sanju Samson 

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Twitter reacts to 'self-destructive' Morgan running himself out after deflecting the ball to Morris

Twitter reacts to 'self-destructive' Morgan running himself out after deflecting the ball to Morris

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IPL 2021 | SC’s Sedentary Review: RCB vs RR - ‘Clinical’ Bangalore hammer Rajasthan to regain top spot

IPL 2021 | SC’s Sedentary Review: RCB vs RR - ‘Clinical’ Bangalore hammer Rajasthan to regain top spot

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Twitter reacts to cheeky Jadeja taking mickey out of Parag by pretending to concede deliberate six

Twitter reacts to cheeky Jadeja taking mickey out of Parag by pretending to concede deliberate six

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Twitter reacts to furious Chris Morris lambasting Chetan Sakariya for gifting Bravo four runs

Twitter reacts to furious Chris Morris lambasting Chetan Sakariya for gifting Bravo four runs

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IPL 2021 | Quite nice to know that Rajasthan can win a game basically from anywhere, reckons Chris Morris

IPL 2021 | Quite nice to know that Rajasthan can win a game basically from anywhere, reckons Chris Morris

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Legends and pundits react to Chris ‘Terminator’ Morris handing Rajasthan an unlikely win

Legends and pundits react to Chris ‘Terminator’ Morris handing Rajasthan an unlikely win

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IPL 2021 | We probably gave Chris Morris too many easy slot balls in the end, admits Ricky Ponting

IPL 2021 | We probably gave Chris Morris too many easy slot balls in the end, admits Ricky Ponting

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IPL 2021 | Thought it’d be extremely tough for us to win from 42/5, reveals Sanju Samson

IPL 2021 | Thought it’d be extremely tough for us to win from 42/5, reveals Sanju Samson

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Twitter reacts to comedy of errors at Wankhede as Pant breaks stumps with bare hands post Unadkat slip

Twitter reacts to comedy of errors at Wankhede as Pant breaks stumps with bare hands post Unadkat slip

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Twitter reacts to Chetan Sakariya's sensational' flying catch leaving Chris Morris 'shell-shocked'

Twitter reacts to Chetan Sakariya's sensational' flying catch leaving Chris Morris 'shell-shocked'

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The Extensive IPL 2021 Preview | Rajasthan Royals edition ft. Four Horsemen, Six Pedestrians and Lord Tewatia

The Extensive IPL 2021 Preview | Rajasthan Royals edition ft. Four Horsemen, Six Pedestrians and Lord Tewatia

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IPL 2021 | Was humbling to get such a high price tag, my breath was taken away, admits Chris Morris

IPL 2021 | Was humbling to get such a high price tag, my breath was taken away, admits Chris Morris

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SA vs PAK | Aiden Markram and Wiaan Mulder handed ODI recalls; Faf du Plessis left out

SA vs PAK | Aiden Markram and Wiaan Mulder handed ODI recalls; Faf du Plessis left out

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South African selectors have not had a chat with me regarding national recall, says Chris Morris

South African selectors have not had a chat with me regarding national recall, says Chris Morris

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