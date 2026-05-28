Kevin Pietersen News

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Players
Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
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Players
Watch Kevin Pietersens Viral Aura Meter for Cricketers

Watch Kevin Pietersens Viral Aura Meter for Cricketers

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  • cricket
Kevin Pietersen Urges Heinrich Klaasen to Reverse His Retirement

Kevin Pietersen Urges Heinrich Klaasen to Reverse His Retirement

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  • cricket
Fans Go Crazy as RCB Players Hype Jacob Bethell as ‘Starboy’

Fans Go Crazy as RCB Players Hype Jacob Bethell as ‘Starboy’

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Pietersen vs Cook Gets Bigger as Lalit Modi Shares His Take

Pietersen vs Cook Gets Bigger as Lalit Modi Shares His Take

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Alastair Cook Questions Bethells IPL Role, Suggests England Return

Alastair Cook Questions Bethells IPL Role, Suggests England Return

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You Wont Believe What Babar Azam Said About His World Cup Dream

You Wont Believe What Babar Azam Said About His World Cup Dream

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Steve Smith Confirms His Price for the IPL 2026 Auction

Steve Smith Confirms His Price for the IPL 2026 Auction

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Kevin Pietersen Comes Out in Support of Steven Smith’s Captaincy Return

Kevin Pietersen Comes Out in Support of Steven Smith’s Captaincy Return

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Quinton de Kock Enters Shahid Afridi’s Club of Repeat Retirements

Quinton de Kock Enters Shahid Afridi’s Club of Repeat Retirements

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DC vs LSG | Twitter in awe as Ashutosh pays tribute to mentor Pietersen after pulling off impossible chase

DC vs LSG | Twitter in awe as Ashutosh pays tribute to mentor Pietersen after pulling off impossible chase

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IND vs ENG | Twitter reacts as Kevin Pietersen storms out of commentary box after war of words with Harsha Bhogle

IND vs ENG | Twitter reacts as Kevin Pietersen storms out of commentary box after war of words with Harsha Bhogle

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ICC World T20 | Don’t think Pakistan can derail England in final, opines Kevin Pietersen

ICC World T20 | Don’t think Pakistan can derail England in final, opines Kevin Pietersen

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Give Jason Roy through The Hundred and T20Is to find form again, suggests Kevin Pietersen

Give Jason Roy through The Hundred and T20Is to find form again, suggests Kevin Pietersen

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IND vs ENG 2022 | Jasprit Bumrah’s tactics made it too easy for England, remarks Kevin Pietersen

IND vs ENG 2022 | Jasprit Bumrah’s tactics made it too easy for England, remarks Kevin Pietersen

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IND vs ENG 2022| Ben Stokes had three brain fades in 10 minutes, states Kevin Pietersen

IND vs ENG 2022| Ben Stokes had three brain fades in 10 minutes, states Kevin Pietersen

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IND vs ENG | Expect England to face a tougher test against India, asserts Kevin Pietersen

IND vs ENG | Expect England to face a tougher test against India, asserts Kevin Pietersen

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It's terrible news for Jofra Archer, says Kevin Pieteresen on pacer's injury

It's terrible news for Jofra Archer, says Kevin Pieteresen on pacer's injury

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IPL 2022 | Umran Malik should be included in the Indian team for Test match against England in July, says Kevin Pietersen

IPL 2022 | Umran Malik should be included in the Indian team for Test match against England in July, says Kevin Pietersen

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IPL 2022 | Twitter reacts to Kevin Pietersen trolling Graeme Smith with hilarious question

IPL 2022 | Twitter reacts to Kevin Pietersen trolling Graeme Smith with hilarious question

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IPL 2022 | Negative energy in dressing room causing horrible state of affairs for KKR, states Kevin Pietersen

IPL 2022 | Negative energy in dressing room causing horrible state of affairs for KKR, states Kevin Pietersen

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IPL 2022 | We are running out of adjectives and superlatives for Jos Buttler, says Kevin Pietersen

IPL 2022 | We are running out of adjectives and superlatives for Jos Buttler, says Kevin Pietersen

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IPL 2022 | Mumbai Indians have missed a trick using a spot on an injured Jofra Archer and letting Trent Boult go, opines Kevin Pietersen

IPL 2022 | Mumbai Indians have missed a trick using a spot on an injured Jofra Archer and letting Trent Boult go, opines Kevin Pietersen

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IPL 2022 | Kevin Pietersen lauds Sanju Samson's 55 run knock against SRH

IPL 2022 | Kevin Pietersen lauds Sanju Samson's 55 run knock against SRH

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IPL 2022 | Ravindra Jadeja is an outstanding thinker, reckons Kevin Pietersen

IPL 2022 | Ravindra Jadeja is an outstanding thinker, reckons Kevin Pietersen

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Stupid to blame IPL for England's poor performance in Ashes, says Kevin Pietersen on David Gower statement

Stupid to blame IPL for England's poor performance in Ashes, says Kevin Pietersen on David Gower statement

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T20 World Cup | History suggests Australia blows New Zealand away in an ICC event final, says Kevin Pietersen

T20 World Cup | History suggests Australia blows New Zealand away in an ICC event final, says Kevin Pietersen

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India vs Pakistan | India should play Pakistan every year for three T20Is at a neutral venue, says Kevin Pietersen

India vs Pakistan | India should play Pakistan every year for three T20Is at a neutral venue, says Kevin Pietersen

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