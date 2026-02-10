Rp Singh News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Players
Former Delhi captain Mithun Manhas elected new BCCI President

Former Delhi captain Mithun Manhas elected new BCCI President

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  • cricket
T20 World Cup 2022 | RP Singh picks his preferred 15-member India squad, includes a few surprising names

T20 World Cup 2022 | RP Singh picks his preferred 15-member India squad, includes a few surprising names

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Asia Cup 2022 | Rishabh Pant deserves to play against Pakistan, believes RP Singh

Asia Cup 2022 | Rishabh Pant deserves to play against Pakistan, believes RP Singh

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  • cricket
No one asked if we wanted to rest, reveals RP Singh

No one asked if we wanted to rest, reveals RP Singh

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IND vs ENG 2022 | Indian team management thought process is questionable, contends Parthiv Patel

IND vs ENG 2022 | Indian team management thought process is questionable, contends Parthiv Patel

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  • cricket
IND vs SA | There was no need for Rohit Sharma to take a break from series, reckons RP Singh

IND vs SA | There was no need for Rohit Sharma to take a break from series, reckons RP Singh

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IPL 2022 | Will have to admit that Virat Kohli is not in form, opines RP Singh

IPL 2022 | Will have to admit that Virat Kohli is not in form, opines RP Singh

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IPL 2022 | Very difficult to see Chennai Super Kings in the top 4 if they lose one more match, says RP Singh

IPL 2022 | Very difficult to see Chennai Super Kings in the top 4 if they lose one more match, says RP Singh

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  • cricket
We had a great chance of winning the Sydney Test in 2008 if not for umpiring errors, opines VVS Laxman

We had a great chance of winning the Sydney Test in 2008 if not for umpiring errors, opines VVS Laxman

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MS Dhoni’s inability to finish games might have prompted his retirement, opines RP Singh

MS Dhoni’s inability to finish games might have prompted his retirement, opines RP Singh

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MS Dhoni was a completely different beast batting deep, opines RP Singh

MS Dhoni was a completely different beast batting deep, opines RP Singh

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  • cricket
Veteran batsman Chetan Chauhan tests positive for COVID-19

Veteran batsman Chetan Chauhan tests positive for COVID-19

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Adam Gilchrist considered Harmeet Singh as Deccan’s lucky mascot, reveals RP Singh

Adam Gilchrist considered Harmeet Singh as Deccan’s lucky mascot, reveals RP Singh

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Had someone mentored me I would have handled my career better, admits RP Singh

Had someone mentored me I would have handled my career better, admits RP Singh

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  • cricket
Friendship with MS Dhoni intact despite differing cricketing opinions, reveals RP Singh

Friendship with MS Dhoni intact despite differing cricketing opinions, reveals RP Singh

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  • cricket
'Conflict of Interest' complaint against Kapil Dev rendered as pointless, admits Just. DK Jain

'Conflict of Interest' complaint against Kapil Dev rendered as pointless, admits Just. DK Jain

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Cannot reveal if Ajit Agarkar will be national selector, confesses Madan Lal

Cannot reveal if Ajit Agarkar will be national selector, confesses Madan Lal

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Meet India’s new Cricket Advisory Committee

Meet India’s new Cricket Advisory Committee

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Madan Lal, RP Singh, Sulakshana Naik picked as three-member Cricket Advisory Committee

Madan Lal, RP Singh, Sulakshana Naik picked as three-member Cricket Advisory Committee

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Cricketing legends react to Virat Kohli turning 31

Cricketing legends react to Virat Kohli turning 31

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Ambati Rayudu leaves with “what could have been” regrets but who to blame for it all?

Ambati Rayudu leaves with “what could have been” regrets but who to blame for it all?

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IPL 2019 | Legends and Pundits react to 'Dhoni being CSK's one man army'

IPL 2019 | Legends and Pundits react to 'Dhoni being CSK's one man army'

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IPL 2019 | Legends and Pundits reacts to yet another CSK easy win at Chepauk

IPL 2019 | Legends and Pundits reacts to yet another CSK easy win at Chepauk

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IPL 2019 | Cricketing fraternity reacts to yet another Delhi Capitals' loss

IPL 2019 | Cricketing fraternity reacts to yet another Delhi Capitals' loss

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IPL 2019 | Cricketing fraternity goes wild as 'Baahubali' Dhoni takes CSK from 55 in 10 overs to 175 in 20 overs

IPL 2019 | Cricketing fraternity goes wild as 'Baahubali' Dhoni takes CSK from 55 in 10 overs to 175 in 20 overs

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VIDEO | RP Singh refuses to bowl as umpire fails to declare Sunil Narine run-out

VIDEO | RP Singh refuses to bowl as umpire fails to declare Sunil Narine run-out

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Zaheer Khan, RP Singh and Praveen Kumar to participate in 2nd T10 League

Zaheer Khan, RP Singh and Praveen Kumar to participate in 2nd T10 League

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