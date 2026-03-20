Tim Seifert News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Players
Seifert and Allens Semi Final Heroics Bring Smiles to KKR Fans

Seifert and Allens Semi Final Heroics Bring Smiles to KKR Fans

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AI Simulation, New Zealand vs United Arab Emirates | Santner leads from front as New Zealand seal Chepauk contest

AI Simulation, New Zealand vs United Arab Emirates | Santner leads from front as New Zealand seal Chepauk contest

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NZ tour of India | Twitter chants Boom Boom Bumrah as pacer makes steaming return to side

NZ tour of India | Twitter chants Boom Boom Bumrah as pacer makes steaming return to side

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Watch, BBL | Seifert stuns Willey with stunning rolling shot over wicketkeeper’s head in Sydney

Watch, BBL | Seifert stuns Willey with stunning rolling shot over wicketkeeper’s head in Sydney

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Mohammad Rizwan Ready to Light Up the BBL with His Explosive Form

Mohammad Rizwan Ready to Light Up the BBL with His Explosive Form

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NZ vs ENG Review | Rain ruins third T20I as England seal the three-match series by 1-0

NZ vs ENG Review | Rain ruins third T20I as England seal the three-match series by 1-0

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NZ vs ENG Preview | New Zealand and England to lock horns in third T20I in Auckland

NZ vs ENG Preview | New Zealand and England to lock horns in third T20I in Auckland

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AI Simulation, NZ vs ENG | New Zealand beat England by four runs in third T20I to level series

AI Simulation, NZ vs ENG | New Zealand beat England by four runs in third T20I to level series

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NZ vs ENG Preview | New Zealand and England set to face each other in second T20I, eye first win after washed-out opener

NZ vs ENG Preview | New Zealand and England set to face each other in second T20I, eye first win after washed-out opener

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AI Simulation, NZ vs ENG | England beat New Zealand by five wickets in second T20I to secure 1-0 lead

AI Simulation, NZ vs ENG | England beat New Zealand by five wickets in second T20I to secure 1-0 lead

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SA vs NZ Tri-series final | Twitter stunned after Rassie van der Dussen takes a stunner to dismiss Tim Seifert

SA vs NZ Tri-series final | Twitter stunned after Rassie van der Dussen takes a stunner to dismiss Tim Seifert

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ZIM vs NZ | Twitter congratulate Kiwis’ as they keep unbeaten streak alive ahead of final

ZIM vs NZ | Twitter congratulate Kiwis’ as they keep unbeaten streak alive ahead of final

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SA vs NZ | Twitter congratulates Kiwis after third consecutive win in tri-series

SA vs NZ | Twitter congratulates Kiwis after third consecutive win in tri-series

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‌CPL 2024 | Heinrich Klaasen withdraws from CPL due to family emergency

‌CPL 2024 | Heinrich Klaasen withdraws from CPL due to family emergency

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LPL 2024 | Pretorious' four-wicket haul and Seifert-Liyanage alliance propel Galle to Finals

LPL 2024 | Pretorious' four-wicket haul and Seifert-Liyanage alliance propel Galle to Finals

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PSL 2024 |Twitter erupts as Sohail Khan vents frustration by leaking runs with needless throw

PSL 2024 |Twitter erupts as Sohail Khan vents frustration by leaking runs with needless throw

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Reports | Delhi Capitals camp forced to isolate as a net bowler tests Covid-19 positive

Reports | Delhi Capitals camp forced to isolate as a net bowler tests Covid-19 positive

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IPL 2022, MI vs DC| Twitter reacts as Tim Seifert takes a stunning catch for Delhi Capitals

IPL 2022, MI vs DC| Twitter reacts as Tim Seifert takes a stunning catch for Delhi Capitals

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T20 World Cup 2021 | Our strength is to stay level in everything we do, says Tim Southee

T20 World Cup 2021 | Our strength is to stay level in everything we do, says Tim Southee

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T20 World Cup 2021 | We pride ourselves on never-say-die attitude, says Gary Stead

T20 World Cup 2021 | We pride ourselves on never-say-die attitude, says Gary Stead

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Emotional Tim Seifert recalls harrowing COVID-19 experience in India

Emotional Tim Seifert recalls harrowing COVID-19 experience in India

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IPL 2021 | Tim Seifert tests positive for Covid-19; batsman to undergo treatment in Chennai

IPL 2021 | Tim Seifert tests positive for Covid-19; batsman to undergo treatment in Chennai

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IPL 2020 | KKR confirms Kiwi gloveman Tim Seifert as replacement for Ali Khan

IPL 2020 | KKR confirms Kiwi gloveman Tim Seifert as replacement for Ali Khan

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Reports | Tim Seifert roped in as replacement for Ali Khan in Kolkata Knight Riders

Reports | Tim Seifert roped in as replacement for Ali Khan in Kolkata Knight Riders

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Super Sixes SRL | IND vs NZ - Preview, Form Guide, Predicted XI, Key Players

Super Sixes SRL | IND vs NZ - Preview, Form Guide, Predicted XI, Key Players

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Super Sixes SRL | PAK vs NZ Evaluation Chart - Dominant Pakistan demolish listless New Zealand

Super Sixes SRL | PAK vs NZ Evaluation Chart - Dominant Pakistan demolish listless New Zealand

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Super Sixes SRL | SA vs NZ Evaluation Chart - Splendid bowling effort leads SA to easy 12-run win

Super Sixes SRL | SA vs NZ Evaluation Chart - Splendid bowling effort leads SA to easy 12-run win

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