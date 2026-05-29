Tom Moody News

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Tom Moody Suggests Reset for Lucknow Super Giants After Poor IPL 2026

Tom Moody Suggests Reset for Lucknow Super Giants After Poor IPL 2026

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  • cricket
Lucknow Super Giants Add Major Experience to Their Coaching Department

Lucknow Super Giants Add Major Experience to Their Coaching Department

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  • cricket
ICC World T20 | Rest of South Africa was covering up for Temba Bavuma's deficiency up top, remarks Tom Moody

ICC World T20 | Rest of South Africa was covering up for Temba Bavuma's deficiency up top, remarks Tom Moody

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Reports | Sunrisers Hyderabad sack Tom Moody as head coach, Brian Lara takes charge

Reports | Sunrisers Hyderabad sack Tom Moody as head coach, Brian Lara takes charge

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IPL 2022 | Washington Sundar and T Natarajan's injuries really threw us a little bit, says Tom Moody

IPL 2022 | Washington Sundar and T Natarajan's injuries really threw us a little bit, says Tom Moody

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  • cricket
IPL 2022, SRH vs DC | Reading too much into losses will put you into a very negative spiral, says Tom Moody

IPL 2022, SRH vs DC | Reading too much into losses will put you into a very negative spiral, says Tom Moody

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IPL 2022 | Washington Sundar was not in a state where he could bowl, says Tom Moody

IPL 2022 | Washington Sundar was not in a state where he could bowl, says Tom Moody

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  • cricket
IPL 2022 | SRH recognised early in the tournament that Abhishek Sharma was going to be important top-order player, says Tom Moody

IPL 2022 | SRH recognised early in the tournament that Abhishek Sharma was going to be important top-order player, says Tom Moody

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IPL 2022 | Very surprised that it was given out, Tom Moody on Kane Williamson's controversial dismissal

IPL 2022 | Very surprised that it was given out, Tom Moody on Kane Williamson's controversial dismissal

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IPL 2022 | Brian Lara, Simon Katich named in SRH's new-look support staff

IPL 2022 | Brian Lara, Simon Katich named in SRH's new-look support staff

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BCCI invites applications for India’s full-time coach roles

BCCI invites applications for India’s full-time coach roles

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Reports | Tom Moody interested in coaching team India after T20 World Cup

Reports | Tom Moody interested in coaching team India after T20 World Cup

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How the incompetence of SRH’s management extended well beyond the alienation of David Warner

How the incompetence of SRH’s management extended well beyond the alienation of David Warner

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Tom Moody appointed as Sri Lanka’s Director of Cricket

Tom Moody appointed as Sri Lanka’s Director of Cricket

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IND vs AUS | Washington Sundar has got the temperament of a top order player, opines Tom Moody 

IND vs AUS | Washington Sundar has got the temperament of a top order player, opines Tom Moody 

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IND vs AUS | Ravindra Jadeja is a Test-quality all-rounder for all conditions, reckons Tom Moody

IND vs AUS | Ravindra Jadeja is a Test-quality all-rounder for all conditions, reckons Tom Moody

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IND vs AUS | Ravindra Jadeja at No.7 is a really good enough top seven for India, claims Tom Moody

IND vs AUS | Ravindra Jadeja at No.7 is a really good enough top seven for India, claims Tom Moody

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IND vs AUS | Ajinkya Rahane looked calm, composed and showed leadership under pressure, reckons Tom Moody

IND vs AUS | Ajinkya Rahane looked calm, composed and showed leadership under pressure, reckons Tom Moody

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IND vs AUS | Prithvi Shaw is not the one that has failed here, it's the selectors, asserts Tom Moody

IND vs AUS | Prithvi Shaw is not the one that has failed here, it's the selectors, asserts Tom Moody

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Sunrisers Hyderabad appoint Tom Moody as Director of Cricket

Sunrisers Hyderabad appoint Tom Moody as Director of Cricket

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IND vs AUS | Shardul Thakur provides a point of difference to India which I like, opines Tom Moody

IND vs AUS | Shardul Thakur provides a point of difference to India which I like, opines Tom Moody

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Mind-blowing to think Suryakumar Yadav hasn’t played for India yet, exclaims Tom Moody

Mind-blowing to think Suryakumar Yadav hasn’t played for India yet, exclaims Tom Moody

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IPL 2020 | Remember Mumbai requesting a trade for Rashid Khan 2 years ago, reveals Tom Moody

IPL 2020 | Remember Mumbai requesting a trade for Rashid Khan 2 years ago, reveals Tom Moody

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IPL 2020 | Finishers like Hardik Pandya are rare, insists Tom Moody

IPL 2020 | Finishers like Hardik Pandya are rare, insists Tom Moody

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IPL 2020 | RCB should go back to Padikkal-Finch opening partnership, opines Gautam Gambhir

IPL 2020 | RCB should go back to Padikkal-Finch opening partnership, opines Gautam Gambhir

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IPL 2020 | Rashid Khan is an enormously gifted character who loves the contest, proclaims Tom Moody

IPL 2020 | Rashid Khan is an enormously gifted character who loves the contest, proclaims Tom Moody

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IND vs AUS | Classy KL Rahul a three-format player who can conquer Test cricket, believes Tom Moody

IND vs AUS | Classy KL Rahul a three-format player who can conquer Test cricket, believes Tom Moody

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