Anshuman Gaekwad News

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Shikhar Dhawan needs just one good innings to strike form, says Anshuman Gaekwad

Shikhar Dhawan needs just one good innings to strike form, says Anshuman Gaekwad

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World T20’s cancellation could pave way for IPL season, believes Anshuman Gaekwad

World T20’s cancellation could pave way for IPL season, believes Anshuman Gaekwad

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'Conflict of Interest' complaint against Kapil Dev rendered as pointless, admits Just. DK Jain

'Conflict of Interest' complaint against Kapil Dev rendered as pointless, admits Just. DK Jain

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Complaints against Anshuman Gaekwad, Shantha Rangaswamy disposed off, reveals DK Jain

Complaints against Anshuman Gaekwad, Shantha Rangaswamy disposed off, reveals DK Jain

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Shantha Rangaswamy asked to depose before ethics officer on conflict charges

Shantha Rangaswamy asked to depose before ethics officer on conflict charges

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Time to redefine conflict clause in BCCI’s constitution, says Dilip Vengsarkar

Time to redefine conflict clause in BCCI’s constitution, says Dilip Vengsarkar

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BCCI ethics officer asks Kapil Dev, Anshuman Gaekwad to depose

BCCI ethics officer asks Kapil Dev, Anshuman Gaekwad to depose

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Sachin Tendulkar, VVS Laxman set to resume CAC roles

Sachin Tendulkar, VVS Laxman set to resume CAC roles

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Why have Committee if higher authorities can simply overrule decisions, BCCI questions ICC

Why have Committee if higher authorities can simply overrule decisions, BCCI questions ICC

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IND vs BAN | Virat Kohli made it look very easy, says Anshuman Gaekwad

IND vs BAN | Virat Kohli made it look very easy, says Anshuman Gaekwad

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Anshuman Gaekwad set to be included in BCCI's Apex Council

Anshuman Gaekwad set to be included in BCCI's Apex Council

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Attending meeting in honorary capacity is not conflict, says Kapil Dev

Attending meeting in honorary capacity is not conflict, says Kapil Dev

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13-point election manifesto released by Kirti Azad for Players’ Association elections

13-point election manifesto released by Kirti Azad for Players’ Association elections

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After Shantha Rangaswamy, now Kapil Dev, Anshuman Gaekwad step down from Cricket Advisory Committee

After Shantha Rangaswamy, now Kapil Dev, Anshuman Gaekwad step down from Cricket Advisory Committee

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No question of Ravi Shastri's appointment coming under the scanner, says Vinod Rai

No question of Ravi Shastri's appointment coming under the scanner, says Vinod Rai

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Cricket Advisory Committee doesn't need to appear in front of ethics officer, says BCCI functionary

Cricket Advisory Committee doesn't need to appear in front of ethics officer, says BCCI functionary

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CoA denies rumours of Ravi Shastri's appointment coming under scanner

CoA denies rumours of Ravi Shastri's appointment coming under scanner

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Ethics officer serves conflict notice to Kapil Dev-led Cricket Advisory Committee

Ethics officer serves conflict notice to Kapil Dev-led Cricket Advisory Committee

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Decision to re-appoint Ravi Shastri was a unanimous one, states Kapil Dev

Decision to re-appoint Ravi Shastri was a unanimous one, states Kapil Dev

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Reports | Six candidates, including Ravi Shastri, in contention for India head coach job

Reports | Six candidates, including Ravi Shastri, in contention for India head coach job

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BCCI receives 2000 applications from aspirants for the role of Indian head coach

BCCI receives 2000 applications from aspirants for the role of Indian head coach

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As captain, Kohli has every right to have a say in the coach selection process, says Sourav Ganguly

As captain, Kohli has every right to have a say in the coach selection process, says Sourav Ganguly

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Kapil Dev-led CAC looking for head coach with 'good man managing abilities'

Kapil Dev-led CAC looking for head coach with 'good man managing abilities'

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Besides Ravi, all other coaching and support staff positions are open, says Anshuman Gaekwad

Besides Ravi, all other coaching and support staff positions are open, says Anshuman Gaekwad

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Kapil Dev-led CAC panel will pick new Indian coach, says Vinod Rai

Kapil Dev-led CAC panel will pick new Indian coach, says Vinod Rai

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Ravi Shastri has a good understanding with Virat Kohli and is a great man manager, says Anshuman Gaekwad

Ravi Shastri has a good understanding with Virat Kohli and is a great man manager, says Anshuman Gaekwad

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Reports | BCCI Ombudsman to call in CoA for questioning after VVS Laxman’s letter

Reports | BCCI Ombudsman to call in CoA for questioning after VVS Laxman’s letter

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