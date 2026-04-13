Trent Boult News

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How Trent Boult and Bhuvneshwar Kumar Electrify IPL First Overs Like a Football Video Game

How Trent Boult and Bhuvneshwar Kumar Electrify IPL First Overs Like a Football Video Game

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Trent Rockets vs Birmingham Phoenix | The Hundred - 31st Match in Nottingham Preview

Trent Rockets vs Birmingham Phoenix | The Hundred - 31st Match in Nottingham Preview

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Birmingham Phoenix vs Trent Rockets | Fourth Match in Birmingham Preview

Birmingham Phoenix vs Trent Rockets | Fourth Match in Birmingham Preview

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MLC, WATCH | Kieron Pollard juggles thrice but recovers well to complete important catch

MLC, WATCH | Kieron Pollard juggles thrice but recovers well to complete important catch

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AI Simulation, MLC final | MI New York win second MLC title after nine-run win against Washington Freedom

AI Simulation, MLC final | MI New York win second MLC title after nine-run win against Washington Freedom

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WATCH, MLC | Trent Boult turns all-rounder in eliminator against San Francisco Unicorns

WATCH, MLC | Trent Boult turns all-rounder in eliminator against San Francisco Unicorns

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MLC 2025 | MI New York eliminate San Francisco Unicorns in low-scoring thriller

MLC 2025 | MI New York eliminate San Francisco Unicorns in low-scoring thriller

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WATCH, MLC । 'Terrific' Trent Boult outmuscles LAKR with 3 wickets in powerplay

WATCH, MLC । 'Terrific' Trent Boult outmuscles LAKR with 3 wickets in powerplay

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Watch, MLC 2025 । Smit Patel executes brilliant run-out as Boult fumbles at crease

Watch, MLC 2025 । Smit Patel executes brilliant run-out as Boult fumbles at crease

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PBKS vs MI | Twitter sympathises with Nita Ambani after Trent Boult drops sitter

PBKS vs MI | Twitter sympathises with Nita Ambani after Trent Boult drops sitter

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MI vs PBKS | Inglis and Priyansh tear into Mumbai and seal Qualifier one spot for Punjab

MI vs PBKS | Inglis and Priyansh tear into Mumbai and seal Qualifier one spot for Punjab

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SRH vs MI | Mumbai Indians make it four in a row as Rohit, Boult sink struggling Hyderabad

SRH vs MI | Mumbai Indians make it four in a row as Rohit, Boult sink struggling Hyderabad

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SRH vs MI | Twitter reacts as Abhinav Manohar’s clinical effort cut short by unlucky hit wicket

SRH vs MI | Twitter reacts as Abhinav Manohar’s clinical effort cut short by unlucky hit wicket

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‌LSG vs MI | Twitter reacts to regretful Boult as lack of appeal cost MI potential early breakthrough 

‌LSG vs MI | Twitter reacts to regretful Boult as lack of appeal cost MI potential early breakthrough 

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‌MI vs KKR | Twitter cherishes Boult and Chahar’s deadly pairing skittle defending champs in disastrous powerplay

‌MI vs KKR | Twitter cherishes Boult and Chahar’s deadly pairing skittle defending champs in disastrous powerplay

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‌WATCH, SA20 | Pretorious personifies wristy flick with nonchalant six off Trent Boult 

‌WATCH, SA20 | Pretorious personifies wristy flick with nonchalant six off Trent Boult 

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NZ vs UGA | Trent Boult and Tim Southee's stellar performance propelled New Zealand to a resounding victory over Uganda

NZ vs UGA | Trent Boult and Tim Southee's stellar performance propelled New Zealand to a resounding victory over Uganda

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WI vs NZ | Twitter applauds Trent Boult's meticulously crafted off-cutter outwitting dangerous Russell

WI vs NZ | Twitter applauds Trent Boult's meticulously crafted off-cutter outwitting dangerous Russell

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AFG vs NZ | Twitter in awe as Gurbaz humbly gives Boult his flowers after unplayable yorker

AFG vs NZ | Twitter in awe as Gurbaz humbly gives Boult his flowers after unplayable yorker

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IPL 2024 | Twitter reacts to Chahal’s hilarious lying down catching to remove Prabhsimran

IPL 2024 | Twitter reacts to Chahal’s hilarious lying down catching to remove Prabhsimran

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IPL 2024 | Twitter erupts as Boult’s nasty delivery hits the unmentionable, leaving Fraser-McGurk in agony

IPL 2024 | Twitter erupts as Boult’s nasty delivery hits the unmentionable, leaving Fraser-McGurk in agony

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IPL 2024 | Twitter reacts to bewildered Boult due to weird bail glitch leading to dead ball

IPL 2024 | Twitter reacts to bewildered Boult due to weird bail glitch leading to dead ball

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LSG vs RR | Twitter explodes as Trent Boult delivers stunning jaffa sending de Kock's off-stump rattling

LSG vs RR | Twitter explodes as Trent Boult delivers stunning jaffa sending de Kock's off-stump rattling

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‌IPL 2024 | Twitter reacts to vicious Boult-Chahal toppling Mumbai to extend Royals’ winning streak 

‌IPL 2024 | Twitter reacts to vicious Boult-Chahal toppling Mumbai to extend Royals’ winning streak 

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‌IPL 2024 | Twitter abuzz as Rohit Sharma calms down crowd boos amidst Wankhede debacle

‌IPL 2024 | Twitter abuzz as Rohit Sharma calms down crowd boos amidst Wankhede debacle

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‌IPL 2024 | Twitter ablaze as Boult outsmarts Rohit yet again to disappoint Wankhede crowd

‌IPL 2024 | Twitter ablaze as Boult outsmarts Rohit yet again to disappoint Wankhede crowd

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IPL 2024 | Twitter reacts to Sanju Samson’s heroics as Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants

IPL 2024 | Twitter reacts to Sanju Samson’s heroics as Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants

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