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Trent Boult News
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Royal Challengers Bangalore Women
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Zimbabwe Vs India
Sri Lanka Vs New Zealand
England Vs Pakistan
West Indies Vs South Africa
India Vs South Africa
Sri Lanka Vs Zimbabwe
Australia Vs Sri Lanka
Australia Vs Zimbabwe
England Vs West Indies
Pakistan Women Vs South Africa Women
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Icc Champions Trophy
Pakistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Premier League
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Il T 20
Sri Lanka Tour Of India
New Zealand Vs West Indies
Syed Mushtaq Ali Trophy
South Africa Tour Of India
England Vs Australia
U 19 Asia Cup
Womens Big Bash League
Abu Dhabi T 10 League
Ireland Vs Bangladesh
Emerging Asia Cup
India A Vs South Africa A
Pakistan Vs Srilanka
Sheffield Shield
Icc Odi Super League
India Tour Of Australia
South Africa Vs Pakistan
Champions One Day Cup
Afghanistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Vs West Indies
India Women Vs New Zealand Women
Sri Lanka Vs Bangladesh
Bangladesh Vs Afghanistan
Jlt One Day Cup
West Indies Tour Of India
2007 T 20 I World Cup
India A Vs Australia
Players
Dasun Shanaka
Rohit Sharma
Virat Kohli
Phil Salt
Vaibhav Suryavanshi
Shadab Khan
Liam Livingstone
Prithvi Shaw
Jacob Bethell
Shreyas Iyer
Ravi Bishnoi
Ellyse Perry
Ashleigh Gardner
Jasprit Bumrah
Rajat Patidar
Irfan Pathan
Shan Masood
Babar Azam
Jay Shah
Abhishek Sharma
Sunil Gavaskar
Kapil Dev
Shikhar Dhawan
Deepti Sharma
Ms Dhoni
Sachin Tendulkar
Sanju Samson
Sikandar Raza
Rajkumar Sharma
Hardik Pandya
Ishan Kishan
Sanjay Bangar
Laura Wolvaardt
Sophie Ecclestone
Ravichandran Ashwin
Hayley Matthews
Harry Brook
Varun Chakravarthy
Venkatesh Iyer
Kl Rahul
Nitish Kumar Reddy
Shubman Gill
Ben Stokes
Brendon Mccullum
Shashank Singh
Moises Henriques
Harmanpreet Kaur
Gary Wilson
Manoj Tiwary
Gautam Gambhir
Ryan Ten Doeschate
Smriti Mandhana
Akeal Hosein
Jacques Kallis
Washington Sundar
Suryakumar Yadav
Amy Jones
Kumar Sangakkara
Dhruv Jurel
Lorcan Tucker
Glenn Phillips
Matt Henry
Sai Sudharshan
Akash Deep
Phoebe Litchfield
Bhuvneshwar Kumar
Abhishek Porel
Yash Dayal
Ruturaj Gaikwad
Kuldeep Yadav
Rishabh Pant
Beth Mooney
Tim David
Roger Federer
Ab De Villiers
Jofra Archer
Gus Atkinson
David Warner
Kane Williamson
Nathan Lyon
Yuvraj Singh
Joe Root
Virender Sehwag
Chris Gayle
Harshit Rana
Shreyanka Patil
Amelia Kerr
Kris Srikkanth
Nat Sciver Brunt
Charlie Dean
Matheesha Pathirana
Tilak Varma
Jordan Cox
Jonty Rhodes
Sanjay Manjrekar
Nat Sciver
Prabhsimran Singh
Brett Lee
Ravi Shastri
Saurabh Tiwary
Teams
Royal Challengers Bengaluru
Lancashire
Derbyshire Cricket Team
Pakistan Cricket Team
England Cricket Team
India Cricket Team
Afghanistan Cricket Board
South Africa Women Cricket Team
Kent Cricket Team
Worcestershire County Cricket Club
Chennai Super Kings
England Women Cricket Team
West Indies Women Cricket Team
BCB
Mumbai Indians
Kolkata Knight Riders
Zimbabwe Cricket Team
Australia Women Cricket Team
Punjab Kings
Australia Cricket Team
India Women Cricket Team
Ireland Cricket Team
Sri Lanka A Cricket Team
India A Cricket Team
New Zealand Cricket Team
New Zealand Women Cricket Team
Bangladesh Women Cricket Team
Delhi Capitals
Lucknow Super Giants
Pakistan Women Cricket Team
West Indies Cricket Team
Scotland Women Cricket Team
San Fransico Unicorns
Gujarat Titans
Bangladesh Cricket Team
Rajasthan Royals
Warwickshire County
Afghanistan Cricket Team
Middlesex Cricket Team
Somerset
Gloucestershire
Melbourne Stars
Melbourne Renegades
Canada Cricket Team
Sri Lanka Cricket Team
Sunrisers Hyderabad
Sunriser Hyderabad
Gujarat Giants
Royal Challengers Bangalore Women
New South Wales
Los Angeles Knight Riders
Pakistan Cricket Board
Birmingham Phoenix
Peshawar Zalmi
South Africa Cricket Team
Rajshahi Royals
Karachi Kings
Bangladesh
Tasmania
Jammu And Kashmir Cricket Team
Western Australia
Victoria Cricket Team
Netherlands Cricket Team
Bengal Cricket Team
Nepal Cricket Team
Scotland Cricket Team
Usa Cricket Team
Uae Cricket Team
Namibia Cricket Team
Oman Cricket Team
Delhi Capitals Women
India U 19 Cricket Team
Afghanistan U 19 Cricket Team
Gujarat Giants Women
Mumbai Indians Women
Up Warriorz Women
Punjab Cricket Team
Perth Scorchers
Sydney Sixers
New Zealand U 19 Cricket Team
Hobart Hurricanes
Paarl Royals
Joburg Super Kings
Rangpur Riders
Up Warriorz
Pretoria Capitals
Sunrisers Eastern Cape
Wellington Firebirds
Otago Volts
Durban Super Giants
Adelaide Strikers
Sydney Thunder
Brisbane Heat
Mi Cape Town
Desert Vipers
Mi Emirates
Canterbury Kings
Central Stags
Sri Lanka Women Cricket Team
Bihar Cricket Team
Tournaments
World Test Championship
Icc Test Championship
Major League Cricket
ICC
ICC ODI World Cup
India Vs Sri Lanka
India Vs England
Icc Womens World T 20
India Tour Of England
India Women Vs Australia Women
Ireland Vs India
Womens Cricket World Cup
Indian Premier League
Australia Vs West Indies
Icc Odi Rankings
Bcci
India Vs Bangladesh
T 20 World Cup
2028 Olympics
Women World T 20 Series
European Cricket League
New Zealand Vs England
Icc Ranking
India Vs Pakistan
India Vs Afghanistan
County Championship
Sri Lanka Vs England
World Odi Championship
Bangladesh Vs New Zealand
Bangladesh Vs Australia
T 20 Mumbai League
Big Bash League
Pakistan Vs Bangladesh
Asian Games
India Vs New Zealand
Pink Ball Test
India Women Vs England Women
Australia Vs Pakistan
Womens Premier League
Sa 20
Super Smash
Lanka Premier League
Pakistan Super League
Asia Cup
The Hundred
South Africa Vs New Zealand
Olympics
Border Gavaskar Trophy
English Premier League
Legends League Cricket
India Vs Australia
West Indies Vs India
Ranji Trophy
Zimbabwe Vs India
Sri Lanka Vs New Zealand
England Vs Pakistan
West Indies Vs South Africa
India Vs South Africa
Sri Lanka Vs Zimbabwe
Australia Vs Sri Lanka
Australia Vs Zimbabwe
England Vs West Indies
Pakistan Women Vs South Africa Women
Icc U 19 World Cup
New Zealand Tour Of India
Australia Tour Of Pakistan
Icc Champions Trophy
Pakistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Premier League
Vijay Hazare Trophy
Wtc Final
Ashes
Sri Lanka Vs Pakistan
Il T 20
Sri Lanka Tour Of India
New Zealand Vs West Indies
Syed Mushtaq Ali Trophy
South Africa Tour Of India
England Vs Australia
U 19 Asia Cup
Womens Big Bash League
Abu Dhabi T 10 League
Ireland Vs Bangladesh
Emerging Asia Cup
India A Vs South Africa A
Pakistan Vs Srilanka
Sheffield Shield
Icc Odi Super League
India Tour Of Australia
South Africa Vs Pakistan
Champions One Day Cup
Afghanistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Vs West Indies
India Women Vs New Zealand Women
Sri Lanka Vs Bangladesh
Bangladesh Vs Afghanistan
Jlt One Day Cup
West Indies Tour Of India
2007 T 20 I World Cup
India A Vs Australia
Players
Dasun Shanaka
Rohit Sharma
Virat Kohli
Phil Salt
Vaibhav Suryavanshi
Shadab Khan
Liam Livingstone
Prithvi Shaw
Jacob Bethell
Shreyas Iyer
Ravi Bishnoi
Ellyse Perry
Ashleigh Gardner
Jasprit Bumrah
Rajat Patidar
Irfan Pathan
Shan Masood
Babar Azam
Jay Shah
Abhishek Sharma
Sunil Gavaskar
Kapil Dev
Shikhar Dhawan
Deepti Sharma
Ms Dhoni
Sachin Tendulkar
Sanju Samson
Sikandar Raza
Rajkumar Sharma
Hardik Pandya
Ishan Kishan
Sanjay Bangar
Laura Wolvaardt
Sophie Ecclestone
Ravichandran Ashwin
Hayley Matthews
Harry Brook
Varun Chakravarthy
Venkatesh Iyer
Kl Rahul
Nitish Kumar Reddy
Shubman Gill
Ben Stokes
Brendon Mccullum
Shashank Singh
Moises Henriques
Harmanpreet Kaur
Gary Wilson
Manoj Tiwary
Gautam Gambhir
Ryan Ten Doeschate
Smriti Mandhana
Akeal Hosein
Jacques Kallis
Washington Sundar
Suryakumar Yadav
Amy Jones
Kumar Sangakkara
Dhruv Jurel
Lorcan Tucker
Glenn Phillips
Matt Henry
Sai Sudharshan
Akash Deep
Phoebe Litchfield
Bhuvneshwar Kumar
Abhishek Porel
Yash Dayal
Ruturaj Gaikwad
Kuldeep Yadav
Rishabh Pant
Beth Mooney
Tim David
Roger Federer
Ab De Villiers
Jofra Archer
Gus Atkinson
David Warner
Kane Williamson
Nathan Lyon
Yuvraj Singh
Joe Root
Virender Sehwag
Chris Gayle
Harshit Rana
Shreyanka Patil
Amelia Kerr
Kris Srikkanth
Nat Sciver Brunt
Charlie Dean
Matheesha Pathirana
Tilak Varma
Jordan Cox
Jonty Rhodes
Sanjay Manjrekar
Nat Sciver
Prabhsimran Singh
Brett Lee
Ravi Shastri
Saurabh Tiwary
MI vs RCB | Twitter Erupts as RCB Continue Dominance at Wankhede
3 months ago
news
cricket
How Trent Boult and Bhuvneshwar Kumar Electrify IPL First Overs Like a Football Video Game
4 months ago
news
cricket
Trent Rockets vs Birmingham Phoenix | The Hundred - 31st Match in Nottingham Preview
10 months ago
news
cricket
Birmingham Phoenix vs Trent Rockets | Fourth Match in Birmingham Preview
11 months ago
news
cricket
MLC, WATCH | Kieron Pollard juggles thrice but recovers well to complete important catch
1 year ago
news
cricket
AI Simulation, MLC final | MI New York win second MLC title after nine-run win against Washington Freedom
1 year ago
news
cricket
WATCH, MLC | Trent Boult turns all-rounder in eliminator against San Francisco Unicorns
1 year ago
news
cricket
MLC 2025 | MI New York eliminate San Francisco Unicorns in low-scoring thriller
1 year ago
news
cricket
WATCH, MLC । 'Terrific' Trent Boult outmuscles LAKR with 3 wickets in powerplay
1 year ago
news
cricket
Watch, MLC 2025 । Smit Patel executes brilliant run-out as Boult fumbles at crease
1 year ago
news
cricket
PBKS vs MI | Twitter sympathises with Nita Ambani after Trent Boult drops sitter
1 year ago
news
cricket
MI vs PBKS | Inglis and Priyansh tear into Mumbai and seal Qualifier one spot for Punjab
1 year ago
news
cricket
SRH vs MI | Mumbai Indians make it four in a row as Rohit, Boult sink struggling Hyderabad
1 year ago
news
cricket
SRH vs MI | Twitter reacts as Abhinav Manohar’s clinical effort cut short by unlucky hit wicket
1 year ago
news
cricket
IPL 2025 | Twitter roars as Trent Boult castles Phil Salt after conceding first ball boundary
1 year ago
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LSG vs MI | Twitter reacts to regretful Boult as lack of appeal cost MI potential early breakthrough
1 year ago
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cricket
MI vs KKR | Twitter cherishes Boult and Chahar’s deadly pairing skittle defending champs in disastrous powerplay
1 year ago
news
cricket
WATCH, SA20 | Pretorious personifies wristy flick with nonchalant six off Trent Boult
1 year ago
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cricket
NZ vs UGA | Trent Boult and Tim Southee's stellar performance propelled New Zealand to a resounding victory over Uganda
2 years ago
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cricket
WI vs NZ | Twitter applauds Trent Boult's meticulously crafted off-cutter outwitting dangerous Russell
2 years ago
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AFG vs NZ | Twitter in awe as Gurbaz humbly gives Boult his flowers after unplayable yorker
2 years ago
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IPL 2024 | Twitter reacts to Chahal’s hilarious lying down catching to remove Prabhsimran
2 years ago
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IPL 2024 | Twitter erupts as Boult’s nasty delivery hits the unmentionable, leaving Fraser-McGurk in agony
2 years ago
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IPL 2024 | Twitter reacts to bewildered Boult due to weird bail glitch leading to dead ball
2 years ago
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LSG vs RR | Twitter explodes as Trent Boult delivers stunning jaffa sending de Kock's off-stump rattling
2 years ago
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IPL 2024 | Twitter reacts to vicious Boult-Chahal toppling Mumbai to extend Royals’ winning streak
2 years ago
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IPL 2024 | Twitter abuzz as Rohit Sharma calms down crowd boos amidst Wankhede debacle
2 years ago
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IPL 2024 | Twitter ablaze as Boult outsmarts Rohit yet again to disappoint Wankhede crowd
2 years ago
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IPL 2024 | Twitter reacts to Sanju Samson’s heroics as Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants
2 years ago
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cricket
IPL 2024 | Twitter reacts to Boult's magnificent delivery claiming Padikkal's wicket post-headshot
2 years ago
news
cricket
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