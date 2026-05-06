Nitish Rana News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Nitish Rana Smashes One of the Costliest Overs in IPL 2026

Nitish Rana Smashes One of the Costliest Overs in IPL 2026

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Gloves Controversy Heats Up as Hardik Pandyas Action Raises Questions

Gloves Controversy Heats Up as Hardik Pandyas Action Raises Questions

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Why Was Nitish Rana Stopped? Heated Exchange with Umpires Goes Viral

Why Was Nitish Rana Stopped? Heated Exchange with Umpires Goes Viral

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Is Tilak Varma the Newest Entry on the Age Fraud List?

Is Tilak Varma the Newest Entry on the Age Fraud List?

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DPL, WATCH | Nitish Rana and Digvesh Rathi get into a heated argument during eliminator

DPL, WATCH | Nitish Rana and Digvesh Rathi get into a heated argument during eliminator

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AI Simulation, WDL vs SDS | West Delhi Lions eliminate South Delhi Superstarz with five-wicket win in Eliminator

AI Simulation, WDL vs SDS | West Delhi Lions eliminate South Delhi Superstarz with five-wicket win in Eliminator

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WDL vs SDS Preview | West Delhi Lions and South Delhi Superstarz to lock horns in must-win Eliminator clash

WDL vs SDS Preview | West Delhi Lions and South Delhi Superstarz to lock horns in must-win Eliminator clash

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CDK vs WDL Preview | Central Delhi Kings eye top spot, set to face West Delhi Lions

CDK vs WDL Preview | Central Delhi Kings eye top spot, set to face West Delhi Lions

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AI Simulation, CDK vs WDL | Central Delhi Kings move to table top with five-wicket win against West Delhi Lions

AI Simulation, CDK vs WDL | Central Delhi Kings move to table top with five-wicket win against West Delhi Lions

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AI Simulation, NDS vs WDL | North Delhi Strikers move up spot in table with six-wicket win against West Delhi Lions

AI Simulation, NDS vs WDL | North Delhi Strikers move up spot in table with six-wicket win against West Delhi Lions

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NDS vs WDL Preview | North Delhi Strikers to take on West Delhi Lions, eye third straight win in DPL 2025

NDS vs WDL Preview | North Delhi Strikers to take on West Delhi Lions, eye third straight win in DPL 2025

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AI Simulation, WDL vs EDR | West Delhi Lions move closer to ‘top two’ spots with 11-run win against East Delhi Riders

AI Simulation, WDL vs EDR | West Delhi Lions move closer to ‘top two’ spots with 11-run win against East Delhi Riders

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PD6 vs WDL, Review | Purani Delhi register first win in DPL 2025, beat West Delhi Lions by 15 runs

PD6 vs WDL, Review | Purani Delhi register first win in DPL 2025, beat West Delhi Lions by 15 runs

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AI Simulation, PD6 vs WDL | West Delhi Lions stay unbeaten in DPL 2025 with five-wicket win against Purani Delhi 6

AI Simulation, PD6 vs WDL | West Delhi Lions stay unbeaten in DPL 2025 with five-wicket win against Purani Delhi 6

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WDL vs SDS, Review । West Delhi Lions stay unbeaten with eight-wicket win against South Delhi Superstarz in DPL 2025

WDL vs SDS, Review । West Delhi Lions stay unbeaten with eight-wicket win against South Delhi Superstarz in DPL 2025

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EDL vs WDL Preview | East Delhi Riders to face West Delhi Lions in fourth DPL 2025 game

EDL vs WDL Preview | East Delhi Riders to face West Delhi Lions in fourth DPL 2025 game

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AI Simulation, EDR vs WDL । West Delhi Lions start DPL 2025 campaign on winning note, beat holders by five wickets

AI Simulation, EDR vs WDL । West Delhi Lions start DPL 2025 campaign on winning note, beat holders by five wickets

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RCB vs RR | Twitter in splits as Rana produces Chahalesque pose after juggling routine dispatches Padikkal

RCB vs RR | Twitter in splits as Rana produces Chahalesque pose after juggling routine dispatches Padikkal

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RR vs CSK | Nitish goes gangbusters and Archer's scintillating new-ball spell hands CSK thorough thrashing

RR vs CSK | Nitish goes gangbusters and Archer's scintillating new-ball spell hands CSK thorough thrashing

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‌SMAT | Twitter reacts to Nitish Rana and Ayush Badoni lock horn in verbal duel sparking intense drama  

‌SMAT | Twitter reacts to Nitish Rana and Ayush Badoni lock horn in verbal duel sparking intense drama  

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KKR vs MI | Twitter reacts to Knight Riders’ clinical bowling beating Mumbai and storming to the playoffs

KKR vs MI | Twitter reacts to Knight Riders’ clinical bowling beating Mumbai and storming to the playoffs

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Reports | Nitish Rana and Dhruv Shorey set to leave Delhi Cricket

Reports | Nitish Rana and Dhruv Shorey set to leave Delhi Cricket

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IPL 2023, CSK vs KKR | Who said what ft. Rinku Singh, Nitish Rana

IPL 2023, CSK vs KKR | Who said what ft. Rinku Singh, Nitish Rana

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IPL 2023 | Twitter reacts as KKR keep slim playoffs alive by beating CSK by six wickets

IPL 2023 | Twitter reacts as KKR keep slim playoffs alive by beating CSK by six wickets

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IPL 2023, KKR vs PBKS | Who said what ft. Andre Russell, Rinku Singh

IPL 2023, KKR vs PBKS | Who said what ft. Andre Russell, Rinku Singh

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IPL 2023, KKR vs PBKS | Twitter mocks Harshit Rana's request being humiliatingly ignored by Nitish Rana

IPL 2023, KKR vs PBKS | Twitter mocks Harshit Rana's request being humiliatingly ignored by Nitish Rana

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IPL 2023, SRH vs KKR | Who said what ft. Varun Chakravarthy, Shardul Thakur

IPL 2023, SRH vs KKR | Who said what ft. Varun Chakravarthy, Shardul Thakur

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