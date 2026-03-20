Nathan Ellis News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
Major League CricketICC ODI World CupICCIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
BBL | Twitter in awe as Hobart Hurricanes continue reign at top with huge win over Adelaide Strikers

BBL | Twitter in awe as Hobart Hurricanes continue reign at top with huge win over Adelaide Strikers

  • news
  • cricket
One Day Cup Australia | Tasmania continue on top with four-wicket win over South Australia

One Day Cup Australia | Tasmania continue on top with four-wicket win over South Australia

  • news
  • cricket
Huge News Coming Out of CSK Camp Ahead of IPL 2026 Auction

Huge News Coming Out of CSK Camp Ahead of IPL 2026 Auction

  • news
  • cricket
How Nathan Ellis Became Australia’s Trump Card in the T20I Series

How Nathan Ellis Became Australia’s Trump Card in the T20I Series

  • news
  • cricket
India tour of Australia | Twitter reacts as India level T20 series with clinical win in third game

India tour of Australia | Twitter reacts as India level T20 series with clinical win in third game

  • news
  • cricket
AUS vs SA | Twitter sympathizes with Kagiso Rabada missing out on three-fer after overstepping

AUS vs SA | Twitter sympathizes with Kagiso Rabada missing out on three-fer after overstepping

  • news
  • cricket
CSK vs MI | Twitter reacts to Nathan Ellis’ desperate lbw plea rewarded by ‘Dhoni Review System’

CSK vs MI | Twitter reacts to Nathan Ellis’ desperate lbw plea rewarded by ‘Dhoni Review System’

  • news
  • cricket
‌WATCH, BBL | Ellis draws first blood by outsmarting on-song Warner and Gilkes 

‌WATCH, BBL | Ellis draws first blood by outsmarting on-song Warner and Gilkes 

  • news
  • cricket
‌BBL | Twitter reacts to Owen’s BBL best dent Scorchers as Hurricanes earn maiden win of season

‌BBL | Twitter reacts to Owen’s BBL best dent Scorchers as Hurricanes earn maiden win of season

  • news
  • cricket
AUS vs PAK | Big Show Maxwell roars as Australia dominate Pakistan in rain-affected encounter

AUS vs PAK | Big Show Maxwell roars as Australia dominate Pakistan in rain-affected encounter

  • news
  • cricket
‌AUS vs PAK | Maxwell returns as Australia rest red-ball stars for Pakistan T20Is with captain still unnamed

‌AUS vs PAK | Maxwell returns as Australia rest red-ball stars for Pakistan T20Is with captain still unnamed

  • news
  • cricket
Men’s Hundred | Twitter erupts to Nathan Ellis' menacing beamer agonising Alex Hales

Men’s Hundred | Twitter erupts to Nathan Ellis' menacing beamer agonising Alex Hales

  • news
  • cricket
Men’s Hundred | Twitter reacts as Bairstow holds pose despite Ellis crashing through the gates

Men’s Hundred | Twitter reacts as Bairstow holds pose despite Ellis crashing through the gates

  • news
  • cricket
SA vs AUS | Twitter reacts to de Kock’s meme reaction as bails stay on despite ball striking wicket

SA vs AUS | Twitter reacts to de Kock’s meme reaction as bails stay on despite ball striking wicket

  • news
  • cricket
IPL 2023, PBKS vs RR | Twitter lauds Jaiswal as his innovative shot from Lagaan leaves fans in nostalgia

IPL 2023, PBKS vs RR | Twitter lauds Jaiswal as his innovative shot from Lagaan leaves fans in nostalgia

  • news
  • cricket
IPL 2023, MI vs PBKS | Twitter in awe of David as he makes Nita Ambani's jaw drop with monstrous six

IPL 2023, MI vs PBKS | Twitter in awe of David as he makes Nita Ambani's jaw drop with monstrous six

  • news
  • cricket
IPL 2023, RR vs PBKS | Who said what ft. Shikhar Dhawan, Sanju Samson

IPL 2023, RR vs PBKS | Who said what ft. Shikhar Dhawan, Sanju Samson

  • news
  • cricket
IPL 2023, RR vs PBKS | Twitter reacts as Dhawan rediscovers his best form to lead PBKS to 5-run win

IPL 2023, RR vs PBKS | Twitter reacts as Dhawan rediscovers his best form to lead PBKS to 5-run win

  • news
  • cricket
IND vs AUS | Twitter reacts as Australia bulldoze India by 10 wickets to level series

IND vs AUS | Twitter reacts as Australia bulldoze India by 10 wickets to level series

  • news
  • cricket
AUS vs ENG | Marcus Stoinis and Kane Richardson earns a recall in T20I squad

AUS vs ENG | Marcus Stoinis and Kane Richardson earns a recall in T20I squad

  • news
  • cricket
IND vs AUS 2022, 1st T20I | Internet reacts as Matthew Wade helps Australia set-up four-wicket win

IND vs AUS 2022, 1st T20I | Internet reacts as Matthew Wade helps Australia set-up four-wicket win

  • news
  • cricket
IPL 2022, DC vs PBKS | Twitter reacts as Nathan Ellis left stunned after getting dismissed by Kuldeep Yadav

IPL 2022, DC vs PBKS | Twitter reacts as Nathan Ellis left stunned after getting dismissed by Kuldeep Yadav

  • news
  • cricket
AUS vs PAK | Nathan Ellis will have a super future because he’s prepared to challenge himself each and every day, says Aaron Finch

AUS vs PAK | Nathan Ellis will have a super future because he’s prepared to challenge himself each and every day, says Aaron Finch

  • news
  • cricket
MI vs PBKS | Belief in one another is what we have in the dressing room, explains Kieron Pollard

MI vs PBKS | Belief in one another is what we have in the dressing room, explains Kieron Pollard

  • news
  • cricket
IPL 2021 | Mumbai Indians vs Punjab Kings - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2021 | Mumbai Indians vs Punjab Kings - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

  • news
  • cricket
IPL 2021 | Punjab Kings sign Nathan Ellis for UAE leg after Jhye Richardson, Riley Meredith ruled out

IPL 2021 | Punjab Kings sign Nathan Ellis for UAE leg after Jhye Richardson, Riley Meredith ruled out

  • news
  • cricket
Twitter reacts to Nathan Ellis creating history as he bags hat-trick on T20I debut against Bangladesh

Twitter reacts to Nathan Ellis creating history as he bags hat-trick on T20I debut against Bangladesh

  • news
  • cricket