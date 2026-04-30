Shardul Thakur News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Mumbai Indians Concussion Substitute Decision Triggers Debate

Mumbai Indians Concussion Substitute Decision Triggers Debate

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From Net Bowler to Match Winner! MI Star Completes Unreal Journey

From Net Bowler to Match Winner! MI Star Completes Unreal Journey

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Rohit Sharma Shares a Funny Moment with Shardul Thakur During Practice

Rohit Sharma Shares a Funny Moment with Shardul Thakur During Practice

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IPL Retention Preview | Unpredictable Lucknow Super Giants’ temperament will be tested with big decisions to make

IPL Retention Preview | Unpredictable Lucknow Super Giants’ temperament will be tested with big decisions to make

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Is MI Planning a Shocking Trade Involving Arjun Tendulkar?

Is MI Planning a Shocking Trade Involving Arjun Tendulkar?

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Watch Rohit Sharma’s Funny Shock Pen Moment with Friends

Watch Rohit Sharma’s Funny Shock Pen Moment with Friends

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Shardul Thakur Aims for Number 8 Spot in 2027 World Cup

Shardul Thakur Aims for Number 8 Spot in 2027 World Cup

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Is Nitish Kumar Reddy Ready to Replace Hardik Pandya in the Test Squad?

Is Nitish Kumar Reddy Ready to Replace Hardik Pandya in the Test Squad?

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Shardul Thakur to lead West Zone in Duleep Trophy

Shardul Thakur to lead West Zone in Duleep Trophy

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SRH vs LSG | Twitter in awe as Lord Thakur's miracles continue to bless IPL with yet another twin blow

SRH vs LSG | Twitter in awe as Lord Thakur's miracles continue to bless IPL with yet another twin blow

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DC vs LSG | Twitter bows to Lord Thakur as he goes from unsold to new-ball terminator with two scalps

DC vs LSG | Twitter bows to Lord Thakur as he goes from unsold to new-ball terminator with two scalps

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‌Shardul Thakur joins Essex for seven-match County Championship deal

‌Shardul Thakur joins Essex for seven-match County Championship deal

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‌Ranji Trophy | Twitter perplexed as umpire denies Shardul’s entry to summon Rahane from dugout

‌Ranji Trophy | Twitter perplexed as umpire denies Shardul’s entry to summon Rahane from dugout

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‌Ranji Trophy | Twitter and Rahane cheer Lord Shardul's unflinching six to reach Semi-Final ton

‌Ranji Trophy | Twitter and Rahane cheer Lord Shardul's unflinching six to reach Semi-Final ton

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SA vs IND | Twitter in ecstasy as a wave of salutes and bows commend Dean Elgar’s tenacity in Centurion 

SA vs IND | Twitter in ecstasy as a wave of salutes and bows commend Dean Elgar’s tenacity in Centurion 

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SA vs IND | Twitter reacts to Shardul Thakur getting nasty bump following Coetzee ‘headshot’

SA vs IND | Twitter reacts to Shardul Thakur getting nasty bump following Coetzee ‘headshot’

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Busting ‘spin-to-win in India’ myth: Pace attacks the silent trump cards in bid for World Cup

Busting ‘spin-to-win in India’ myth: Pace attacks the silent trump cards in bid for World Cup

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Jack of all trades, master of none – India’s number 8 conundrum

Jack of all trades, master of none – India’s number 8 conundrum

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WTC Final | Twitter reacts as Australia remain firm favourties after Day 3 despite spirited India comeback 

WTC Final | Twitter reacts as Australia remain firm favourties after Day 3 despite spirited India comeback 

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WTC Final | Twitter reacts as Shardul Thakur’s exquisite straight drive reminds fans of prime Sachin Tendulkar

WTC Final | Twitter reacts as Shardul Thakur’s exquisite straight drive reminds fans of prime Sachin Tendulkar

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WTC Final | Twitter laughs at Mr. Consistent Cummins as his unconventional no-ball gives Lord Thakur lifeline

WTC Final | Twitter laughs at Mr. Consistent Cummins as his unconventional no-ball gives Lord Thakur lifeline

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WTC Final | Twitter hails Lord Shardul Thakur as his golden arm gets better of colossal Steve Smith

WTC Final | Twitter hails Lord Shardul Thakur as his golden arm gets better of colossal Steve Smith

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WTC Final | Twitter calls Rohit Sharma lazy for turning away from long chase to assist Shardul Thakur

WTC Final | Twitter calls Rohit Sharma lazy for turning away from long chase to assist Shardul Thakur

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IPL 2023, SRH vs KKR | Who said what ft. Varun Chakravarthy, Shardul Thakur

IPL 2023, SRH vs KKR | Who said what ft. Varun Chakravarthy, Shardul Thakur

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WTC Final | Ajinkya Rahane and Shardul Thakur return to Indian contingent for Australian challenge

WTC Final | Ajinkya Rahane and Shardul Thakur return to Indian contingent for Australian challenge

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IPL 2023, GT vs KKR | Twitter in disbelief as Vijay Shankar sends Shardul Thakur to cleaners with three back-to-back sixes

IPL 2023, GT vs KKR | Twitter in disbelief as Vijay Shankar sends Shardul Thakur to cleaners with three back-to-back sixes

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IPL 2023, KKR vs RCB | Who said what ft. Nitish Rana, Faf du Plessis

IPL 2023, KKR vs RCB | Who said what ft. Nitish Rana, Faf du Plessis

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