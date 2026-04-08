Sandeep Sharma News

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Was Sandeep Sharma Set to Lead RR Before a Last-Minute Change?

Was Sandeep Sharma Set to Lead RR Before a Last-Minute Change?

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DC vs RR | Twitter reacts as Delhi dugout enters argument mode over missed wide call

DC vs RR | Twitter reacts as Delhi dugout enters argument mode over missed wide call

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‌SRH vs RR | Twitter reacts to poor Sandeep grimacing in pain after incurring a dull thud off Jaiswal’s wayward throw

‌SRH vs RR | Twitter reacts to poor Sandeep grimacing in pain after incurring a dull thud off Jaiswal’s wayward throw

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‌WATCH, SMAT | Shami gears up for BGT with merciless ball-striking at Chinnaswamy

‌WATCH, SMAT | Shami gears up for BGT with merciless ball-striking at Chinnaswamy

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RR vs SRH |Twitter and Sangakkara electrified as Travis Head’s ill-fated shot sends him back to the hut in Qualifer 2

RR vs SRH |Twitter and Sangakkara electrified as Travis Head’s ill-fated shot sends him back to the hut in Qualifer 2

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IPL 2024 | Twitter reacts to Kulcha classic as Chahal drops sitter on Kuldeep’s wayward strokeplay

IPL 2024 | Twitter reacts to Kulcha classic as Chahal drops sitter on Kuldeep’s wayward strokeplay

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‌IPL 2024 | Twitter reacts to Samson-Jurel strengthening RR’s qualification by steamrolling Super Giants 

‌IPL 2024 | Twitter reacts to Samson-Jurel strengthening RR’s qualification by steamrolling Super Giants 

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IPL 2024 | Twitter lauds Yashasvi Jaiswal’s stellar ton propelling Rajasthan Royals to victory over Mumbai Indians

IPL 2024 | Twitter lauds Yashasvi Jaiswal’s stellar ton propelling Rajasthan Royals to victory over Mumbai Indians

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IPL 2024 |Twitter explodes as Sandeep Sharma takes fifer dismantling Mumbai's lower-order with finesse

IPL 2024 |Twitter explodes as Sandeep Sharma takes fifer dismantling Mumbai's lower-order with finesse

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IPL 2024 | Twitter reacts to Sanju Samson’s heroics as Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants

IPL 2024 | Twitter reacts to Sanju Samson’s heroics as Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants

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IPL 2023 | Twitter reacts to Abdul Samad's redeeming knock helping pull off daring four-wicket heist for SRH against RR

IPL 2023 | Twitter reacts to Abdul Samad's redeeming knock helping pull off daring four-wicket heist for SRH against RR

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IPL 2023, RR vs SRH | Twitter shellshocked as Sandeep Sharma goes from hero to villain with last ball no-ball

IPL 2023, RR vs SRH | Twitter shellshocked as Sandeep Sharma goes from hero to villain with last ball no-ball

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IPL 2023, MI vs RR | Twitter trolls Rohit Sharma for being shambolically outfoxed by Sandeep Sharma

IPL 2023, MI vs RR | Twitter trolls Rohit Sharma for being shambolically outfoxed by Sandeep Sharma

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IPL 2023 | Twitter reacts to Rajasthan beating Chennai by three runs as MS Dhoni’s heroics goes in vain

IPL 2023 | Twitter reacts to Rajasthan beating Chennai by three runs as MS Dhoni’s heroics goes in vain

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IPL 2022, GT vs PBKS | Twitter reacts to Jonty Rhodes jumping in joy after Rahul Tewatia’s wicket

IPL 2022, GT vs PBKS | Twitter reacts to Jonty Rhodes jumping in joy after Rahul Tewatia’s wicket

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IPL 2022, GT vs PBKS | Twitter erupts to Shubman Gill staring back at Sandeep Sharma after run-out

IPL 2022, GT vs PBKS | Twitter erupts to Shubman Gill staring back at Sandeep Sharma after run-out

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IPL 2022, LSG vs PBKS | Twitter reacts to Sandeep Sharma appreciating Quinton de Kock for walking off

IPL 2022, LSG vs PBKS | Twitter reacts to Sandeep Sharma appreciating Quinton de Kock for walking off

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Sunrisers Hyderabad pacer Sandeep Sharma ties the knot with longtime girlfriend Tasha Sathwick

Sunrisers Hyderabad pacer Sandeep Sharma ties the knot with longtime girlfriend Tasha Sathwick

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What we learnt from SRH’s disastrous showing - and should they be concerned from the defeat against KKR

What we learnt from SRH’s disastrous showing - and should they be concerned from the defeat against KKR

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The Extensive IPL 2021 Preview | Sunrisers Hyderabad edition: There will be spin ft. Rashid Khan and David Warner

The Extensive IPL 2021 Preview | Sunrisers Hyderabad edition: There will be spin ft. Rashid Khan and David Warner

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How every Indian player retained by RCB and SRH fared in the 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy

How every Indian player retained by RCB and SRH fared in the 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy

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Learnings from Syed Mushtaq Ali Trophy’s quarter-final clashes ft Motera Stadium

Learnings from Syed Mushtaq Ali Trophy’s quarter-final clashes ft Motera Stadium

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IPL 2020 Review | A slow-paced first half but a brilliant climactic end all in vain for Sunrisers Hyderabad

IPL 2020 Review | A slow-paced first half but a brilliant climactic end all in vain for Sunrisers Hyderabad

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IPL 2020 | We had to change our strategy in the powerplay and work out a formula, admits David Warner

IPL 2020 | We had to change our strategy in the powerplay and work out a formula, admits David Warner

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Which triumphed this IPL, expectations or reality

Which triumphed this IPL, expectations or reality

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IPL 2020 | Getting Virat Kohli out is special, expresses Sandeep Sharma

IPL 2020 | Getting Virat Kohli out is special, expresses Sandeep Sharma

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IPL 2020 |  Was longing for an opportunity with the bat and tonight I got one, insists Jason Holder

IPL 2020 |  Was longing for an opportunity with the bat and tonight I got one, insists Jason Holder

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