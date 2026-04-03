Moeen Ali News

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Players
Chris Woakes Moved to Tears by England Players’ Farewell Message

Chris Woakes Moved to Tears by England Players’ Farewell Message

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AI Simulation, GSL | Moeen Ali's all-round heroics help Guyana Amazon Warriors trump Dubai Capitals

AI Simulation, GSL | Moeen Ali's all-round heroics help Guyana Amazon Warriors trump Dubai Capitals

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  • cricket
AI Simulation, GAW vs CD | Imran Tahir and Moeen Ali star at Providence Stadium with match-winning performances

AI Simulation, GAW vs CD | Imran Tahir and Moeen Ali star at Providence Stadium with match-winning performances

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IPL | Twitter stunned as Parag lives his old tweet and smashes Moeen for five straight sixes

IPL | Twitter stunned as Parag lives his old tweet and smashes Moeen for five straight sixes

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RR vs KKR | No Narine no problem as Moeen-Varun stifle Rajasthan to setup comfortable chase

RR vs KKR | No Narine no problem as Moeen-Varun stifle Rajasthan to setup comfortable chase

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RR vs KKR | Twitter in splits as swanky Parag inadvertently runs out Moeen without even realizing it

RR vs KKR | Twitter in splits as swanky Parag inadvertently runs out Moeen without even realizing it

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  • cricket
‌Moeen Ali calls time off his International career

‌Moeen Ali calls time off his International career

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Men’s Hundred | Ben Duckett- Moeen Ali batting carnage destroys Northern Superchargers

Men’s Hundred | Ben Duckett- Moeen Ali batting carnage destroys Northern Superchargers

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BPL 2024 | Twitter abuzz as Sylhet Strikers outshine Comilla Victorians to attain consolation win

BPL 2024 | Twitter abuzz as Sylhet Strikers outshine Comilla Victorians to attain consolation win

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Ashes 2023 | Twitter reacts as Zak Crawley's historic knock hands England complete control on Day 2

Ashes 2023 | Twitter reacts as Zak Crawley's historic knock hands England complete control on Day 2

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Ashes 2023 | Josh Tongue replaces Moeen Ali as England’s only change in Lord’s Test

Ashes 2023 | Josh Tongue replaces Moeen Ali as England’s only change in Lord’s Test

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Ashes 2023 | Twitter lauds Moeen Ali as he bamboozles Green with vicious turn

Ashes 2023 | Twitter lauds Moeen Ali as he bamboozles Green with vicious turn

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Ashes 2023 | Moeen Ali comes out of Test retirement for the first two games

Ashes 2023 | Moeen Ali comes out of Test retirement for the first two games

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SA vs ENG | Twitter in splits as Moeen Ali's attempted one-hand switch hit leaves Klassen embarrassed

SA vs ENG | Twitter in splits as Moeen Ali's attempted one-hand switch hit leaves Klassen embarrassed

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Chennai Super Kings squad for IPL 2023

Chennai Super Kings squad for IPL 2023

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ILT20 2023 | Moeen Ali named as captain of Sharjah Warriors for inaugural edition

ILT20 2023 | Moeen Ali named as captain of Sharjah Warriors for inaugural edition

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Teams want to copy England after their success in ODI and T20 World Cups, remarks Moeen Ali

Teams want to copy England after their success in ODI and T20 World Cups, remarks Moeen Ali

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AUS vs ENG, 2nd ODI | Who said what ft. Josh Hazlewood, Mitchell Starc

AUS vs ENG, 2nd ODI | Who said what ft. Josh Hazlewood, Mitchell Starc

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Decided to close door on Test cricket after an honest chat with Brendon McCullum, reveals Moeen Ali

Decided to close door on Test cricket after an honest chat with Brendon McCullum, reveals Moeen Ali

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T20 World Cup 2022 | Australia and India are favourites to win World Cup, remarks Moeen Ali

T20 World Cup 2022 | Australia and India are favourites to win World Cup, remarks Moeen Ali

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PAK vs ENG | If you stick to process, no need to slog, Moeen Ali applauds England batters

PAK vs ENG | If you stick to process, no need to slog, Moeen Ali applauds England batters

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PAK vs ENG 2022 | Disappointed to not chase down the target, admits Moeen Ali

PAK vs ENG 2022 | Disappointed to not chase down the target, admits Moeen Ali

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Tour to Pakistan might be the most special, immense honour to captain England, gushes Moeen Ali

Tour to Pakistan might be the most special, immense honour to captain England, gushes Moeen Ali

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PAK vs ENG 2022 | England announce 15-member squad for tour to Pakistan, Moeen Ali to captain the side

PAK vs ENG 2022 | England announce 15-member squad for tour to Pakistan, Moeen Ali to captain the side

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Feels like ODI cricket is heading towards the end and there's nothing you can do, observes Moeen Ali

Feels like ODI cricket is heading towards the end and there's nothing you can do, observes Moeen Ali

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Ravindra Jadeja can be a good leader in future, believes Moeen Ali

Ravindra Jadeja can be a good leader in future, believes Moeen Ali

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IND vs ENG | Would give captaincy to Virat Kohli for one game, opines Moeen Ali

IND vs ENG | Would give captaincy to Virat Kohli for one game, opines Moeen Ali

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