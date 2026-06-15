Brett Lee News

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Players
Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
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SA-C vs AUS-C Preview | South Africa Champions to face Australia Champions in ‘battle of bests’ in WCL 2025

SA-C vs AUS-C Preview | South Africa Champions to face Australia Champions in ‘battle of bests’ in WCL 2025

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IND-C vs AUS-C Preview | India Champions set to take on Australia Champions in crucial WCL 2025 game

IND-C vs AUS-C Preview | India Champions set to take on Australia Champions in crucial WCL 2025 game

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AUS-C vs WI-C, Review | Chris Lynn carnage steals show as Australia Champions beat West Indies Champions

AUS-C vs WI-C, Review | Chris Lynn carnage steals show as Australia Champions beat West Indies Champions

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AUS-C vs WI-C, Preview | West Indies Champions eye redemption after 55-run thrashing last year

AUS-C vs WI-C, Preview | West Indies Champions eye redemption after 55-run thrashing last year

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  • cricket
T20 World Cup 2022 | Include Umran Malik in team as he can deliver with express pace in Australia, claims Brett Lee

T20 World Cup 2022 | Include Umran Malik in team as he can deliver with express pace in Australia, claims Brett Lee

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You would bowl the perfect ball and Virender Sehwag would hit you for six, raves Brett Lee

You would bowl the perfect ball and Virender Sehwag would hit you for six, raves Brett Lee

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IPL 2022 | Umran Malik reminds me of Waqar Younis, reveals Brett Lee

IPL 2022 | Umran Malik reminds me of Waqar Younis, reveals Brett Lee

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IPL 2022 | Virat Kohli should take rest from cricket and just freshen up his mind, says Bret Lee

IPL 2022 | Virat Kohli should take rest from cricket and just freshen up his mind, says Bret Lee

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IPL 2022 | Evergreen Umesh Yadav is bowling with wonderful control in IPL 2022, says Bret Lee

IPL 2022 | Evergreen Umesh Yadav is bowling with wonderful control in IPL 2022, says Bret Lee

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Fast bowlers should play each and every game, says Brett Lee

Fast bowlers should play each and every game, says Brett Lee

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T20 World Cup 2021 | Not all doom and gloom for Australia, top-order needs to fire, feels Brett Lee

T20 World Cup 2021 | Not all doom and gloom for Australia, top-order needs to fire, feels Brett Lee

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T20 World Cup 2021 | Ravichandran Ashwin has a lot to offer, he is very experienced, says Brett Lee

T20 World Cup 2021 | Ravichandran Ashwin has a lot to offer, he is very experienced, says Brett Lee

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T20 World Cup 2021 | India still favourites to win the title, need to trust their talent, says Brett Lee

T20 World Cup 2021 | India still favourites to win the title, need to trust their talent, says Brett Lee

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BBL would need to bring in stars like Virat Kohli to reach the next level, believes Brett Lee

BBL would need to bring in stars like Virat Kohli to reach the next level, believes Brett Lee

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WTC Final | New Zealand will have an advantage over India because of the conditions, claims Brett Lee

WTC Final | New Zealand will have an advantage over India because of the conditions, claims Brett Lee

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Tanveer Sangha could be in line for Australia call-up versus New Zealand, reckons Brett Lee

Tanveer Sangha could be in line for Australia call-up versus New Zealand, reckons Brett Lee

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IND vs AUS | Paine is a brilliant keeper and his captaincy been really sound, proclaims Brett Lee 

IND vs AUS | Paine is a brilliant keeper and his captaincy been really sound, proclaims Brett Lee 

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Sydney-based commentators stand down after fresh COVID-19 outbreak in Sydney beaches

Sydney-based commentators stand down after fresh COVID-19 outbreak in Sydney beaches

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IND vs AUS | Shaun Marsh's time is done as he's 37-year-old now, opines Brad Haddin

IND vs AUS | Shaun Marsh's time is done as he's 37-year-old now, opines Brad Haddin

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IND vs AUS | Cummins' pace and confidence back, expect that to continue all summer, reckons Brett Lee

IND vs AUS | Cummins' pace and confidence back, expect that to continue all summer, reckons Brett Lee

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IPL 2020 | Emergence of youngsters the best part of the season, opines Brett Lee

IPL 2020 | Emergence of youngsters the best part of the season, opines Brett Lee

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Twitter reacts to Brett Lee's thumbs up to Stokes' assertion of Tyagi being a mix of Lee and Ishant

Twitter reacts to Brett Lee's thumbs up to Stokes' assertion of Tyagi being a mix of Lee and Ishant

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IPL 2020 | Great thing about MS Dhoni is he believes in his players, reckons Brett Lee

IPL 2020 | Great thing about MS Dhoni is he believes in his players, reckons Brett Lee

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IPL 2020 | Dhoni’s batting position is putting a lot of pressure on the entire team, opines Brett Lee

IPL 2020 | Dhoni’s batting position is putting a lot of pressure on the entire team, opines Brett Lee

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IPL 2020 | Shubman Gill is KKR’s best batsman and focal point, states Scott Styris

IPL 2020 | Shubman Gill is KKR’s best batsman and focal point, states Scott Styris

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IPL 2020 | Jasprit Bumrah can fill the shoes of Malinga; bowl at death overs, reckons Brett Lee

IPL 2020 | Jasprit Bumrah can fill the shoes of Malinga; bowl at death overs, reckons Brett Lee

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Anil Kumble India’s biggest match-winner with ball, claims Ashish Nehra

Anil Kumble India’s biggest match-winner with ball, claims Ashish Nehra

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