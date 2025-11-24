Karun Nair News

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Shashi Tharoor’s Strong Words Put Spotlight on BCCI’s Selection Controversies

Shashi Tharoor’s Strong Words Put Spotlight on BCCI’s Selection Controversies

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Can India Repeat Their 2017 Women’s World Cup Performance Against Australia?

Can India Repeat Their 2017 Women’s World Cup Performance Against Australia?

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Did Karun Nair Just Call Out the Selectors for Neglecting Him?

Did Karun Nair Just Call Out the Selectors for Neglecting Him?

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Why Did Kohli Get Chances Despite Poor Performance and Nair Did Not?

Why Did Kohli Get Chances Despite Poor Performance and Nair Did Not?

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Did BCCI Really Leave These Players Out Against West Indies?

Did BCCI Really Leave These Players Out Against West Indies?

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Is Karun Nair Back to the Phase That Made Headlines in 2016-17?

Is Karun Nair Back to the Phase That Made Headlines in 2016-17?

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Maharaja Trophy India's most premier franchise domestic tournament, Karun Nair gears up for Mysore comeback

Maharaja Trophy India's most premier franchise domestic tournament, Karun Nair gears up for Mysore comeback

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India tour of England | Twitter on the edge as jittery Jaiswal looks to complete century in hurry

India tour of England | Twitter on the edge as jittery Jaiswal looks to complete century in hurry

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India tour of England 2025 | Twitter reacts as Karun Nair gets hit by a Brydon Carse bouncer

India tour of England 2025 | Twitter reacts as Karun Nair gets hit by a Brydon Carse bouncer

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ENG Lions vs IND A | Twitter in awe as Nair strikes double ton to keep banging on Test team door

ENG Lions vs IND A | Twitter in awe as Nair strikes double ton to keep banging on Test team door

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ENG LIONS vs IND-A | Karun Nair starts England tour with memorable century in first unofficial Test

ENG LIONS vs IND-A | Karun Nair starts England tour with memorable century in first unofficial Test

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PBKS vs DC | Twitter not impressed as Karun Nair goes overboard with honesty to nearly cost team six runs

PBKS vs DC | Twitter not impressed as Karun Nair goes overboard with honesty to nearly cost team six runs

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DC vs KKR | Twitter erupts as Karun Nair gifts birthday boy Russell a four as Rahul facepalms

DC vs KKR | Twitter erupts as Karun Nair gifts birthday boy Russell a four as Rahul facepalms

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DC vs MI | Twitter stunned as comeback kid Nair smashes Bumrah for 20 in dream IPL comeback

DC vs MI | Twitter stunned as comeback kid Nair smashes Bumrah for 20 in dream IPL comeback

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Watch | Yuzvendra Chahal, Karun Nair talk about life-changing experiences

Watch | Yuzvendra Chahal, Karun Nair talk about life-changing experiences

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Why Suryakumar Yadav’s Test call-up is a damning indictment of India’s celebrated ‘A’ system

Why Suryakumar Yadav’s Test call-up is a damning indictment of India’s celebrated ‘A’ system

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Hanuma Vihari has been a good investment for India, admits Sanjay Bangar

Hanuma Vihari has been a good investment for India, admits Sanjay Bangar

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Learnings from Syed Mushtaq Ali Trophy’s quarter-final clashes ft Motera Stadium

Learnings from Syed Mushtaq Ali Trophy’s quarter-final clashes ft Motera Stadium

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IPL Retention 2021 | Talking points from KXIP’s releases and retentions ft. Maxwell, Cottrell and overseas slots

IPL Retention 2021 | Talking points from KXIP’s releases and retentions ft. Maxwell, Cottrell and overseas slots

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IPL 2021 Retention | KXIP release Glenn Maxwell and Sheldon Cottrell; Chris Jordan retained

IPL 2021 Retention | KXIP release Glenn Maxwell and Sheldon Cottrell; Chris Jordan retained

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Chuck, Marry and Frill | Who KXIP should let go and retain ahead of IPL 2021

Chuck, Marry and Frill | Who KXIP should let go and retain ahead of IPL 2021

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IPL 2020 | Opportunities will come if I perform in the IPL, asserts Karun Nair

IPL 2020 | Opportunities will come if I perform in the IPL, asserts Karun Nair

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Karun Nair never had Covid-19, it was just mild fever, reveals KXIP CEO Satish Menon

Karun Nair never had Covid-19, it was just mild fever, reveals KXIP CEO Satish Menon

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Reports | Karun Nair tested positive for Covid-19 but will join KXIP squad after recovering fully

Reports | Karun Nair tested positive for Covid-19 but will join KXIP squad after recovering fully

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You definitely want to be following what Virat Kohli is doing, insists Karun Nair

You definitely want to be following what Virat Kohli is doing, insists Karun Nair

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Karnataka players undergo medical tests at M Chinnaswamy Stadium

Karnataka players undergo medical tests at M Chinnaswamy Stadium

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Ravindra Jadeja pushed me to go for triple ton, reveals Karun Nair

Ravindra Jadeja pushed me to go for triple ton, reveals Karun Nair

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