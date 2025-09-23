R Ashwin News

Category links
Teams
Derbyshire Cricket TeamLancashirePakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBKolkata Knight RidersMumbai IndiansRoyal Challengers BengaluruZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsICCWomen World T 20 SeriesMajor League CricketEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesICC ODI World CupIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
Teams
Tournaments
Players
‌AUS vs IND | Twitter reacts to Ashwin reprimand Pant for not appealing hard amidst Marsh's brain fade moment

‌AUS vs IND | Twitter reacts to Ashwin reprimand Pant for not appealing hard amidst Marsh's brain fade moment

  • news
  • cricket
IND vs NZ | Twitter reacts to mastermind Ashwin playing 4d chess with Kiwis to avoid hit wicket with whimsical ploy

IND vs NZ | Twitter reacts to mastermind Ashwin playing 4d chess with Kiwis to avoid hit wicket with whimsical ploy

  • news
  • cricket
‌IND vs NZ | Gill, Pant and Young shine in contrasting tone amidst spin havoc in evenly-poised contest

‌IND vs NZ | Gill, Pant and Young shine in contrasting tone amidst spin havoc in evenly-poised contest

  • news
  • cricket
IND vs NZ | Twitter and Mitchell in disbelief as Ashwin’s retro-running defies age with scintillating catch

IND vs NZ | Twitter and Mitchell in disbelief as Ashwin’s retro-running defies age with scintillating catch

  • news
  • cricket
IND vs BAN | Twitter reacts to dejected Shakib as catching blunder leaves Akash Deep in safe waters

IND vs BAN | Twitter reacts to dejected Shakib as catching blunder leaves Akash Deep in safe waters

  • news
  • cricket
‌IND vs BAN | Twitter and Ashwin wowed by Jadeja’s insane ball-striking as Mehidy tours around Chepauk

‌IND vs BAN | Twitter and Ashwin wowed by Jadeja’s insane ball-striking as Mehidy tours around Chepauk

  • news
  • cricket
IND vs BAN | Twitter and Gautam Gambhir bowled over as Ashwin lands a majestic four off Nahid Rana

IND vs BAN | Twitter and Gautam Gambhir bowled over as Ashwin lands a majestic four off Nahid Rana

  • news
  • cricket
IND vs BAN | Twitter spellbound as Chennai crowd erupts after local lad Ashwin greets Shakib with biggie

IND vs BAN | Twitter spellbound as Chennai crowd erupts after local lad Ashwin greets Shakib with biggie

  • news
  • cricket
WI vs IND | Twitter praises Ashwin’s ripper to break through Brathwaite’s resilience

WI vs IND | Twitter praises Ashwin’s ripper to break through Brathwaite’s resilience

  • news
  • cricket
IPL 2023, CSK vs RR | Twitter trolls Moeen Ali's sloppy work as he botches simple run out after two dropped catches

IPL 2023, CSK vs RR | Twitter trolls Moeen Ali's sloppy work as he botches simple run out after two dropped catches

  • news
  • cricket
BGT 2023 | Twitter reacts to 'naughty' Ashwin twisting Shami’s ears in celebration of Lyon’s wicket

BGT 2023 | Twitter reacts to 'naughty' Ashwin twisting Shami’s ears in celebration of Lyon’s wicket

  • news
  • cricket
IND vs AUS | Banter will keep coming from Australian camp, opines R Ashwin

IND vs AUS | Banter will keep coming from Australian camp, opines R Ashwin

  • news
  • cricket
WI vs IND 2022 | R Ashwin has mastered the art of being economical in T20 cricket, reckons Sanjay Manjrekar

WI vs IND 2022 | R Ashwin has mastered the art of being economical in T20 cricket, reckons Sanjay Manjrekar

  • news
  • cricket
WI vs IND 2022, 1st T20I | Internet reacts as Obed McCoy's brain-fade moment helps R Ashwin survive

WI vs IND 2022, 1st T20I | Internet reacts as Obed McCoy's brain-fade moment helps R Ashwin survive

  • news
  • cricket
IPL 2022 | Ravichandran Ashwin reveals he tried to convince Ankit Rajpoot to Mankad

IPL 2022 | Ravichandran Ashwin reveals he tried to convince Ankit Rajpoot to Mankad

  • news
  • cricket
IPL 2022 | Don’t worry I am inside the crease, says Jos Buttler after RR buy Ravichandran Ashwin at mega auction

IPL 2022 | Don’t worry I am inside the crease, says Jos Buttler after RR buy Ravichandran Ashwin at mega auction

  • news
  • cricket
IPL 2022 | Twitter reacts as Ravichandran Ashwin and Jos Buttler to play for Rajasthan Royals

IPL 2022 | Twitter reacts as Ravichandran Ashwin and Jos Buttler to play for Rajasthan Royals

  • news
  • cricket
IND vs SA | We are a team of ‘good cricketers without superstars’ , opines Lungi Ngidi

IND vs SA | We are a team of ‘good cricketers without superstars’ , opines Lungi Ngidi

  • news
  • cricket
Marnus Labuschagne overtakes Joe Root for top spot in ICC Test Rankings

Marnus Labuschagne overtakes Joe Root for top spot in ICC Test Rankings

  • news
  • cricket
IPL 2022 Auctions | Ravichandran Ashwin opens up on possible CSK return

IPL 2022 Auctions | Ravichandran Ashwin opens up on possible CSK return

  • news
  • cricket
IND vs SA | Wouldn’t be surprised if Ravichandran Ashwin doesn’t play in South Africa Tests, says Steve Harmison

IND vs SA | Wouldn’t be surprised if Ravichandran Ashwin doesn’t play in South Africa Tests, says Steve Harmison

  • news
  • cricket
India vs Scotland | Twitter reacts to George Munsey's fearless attitude against R Ashwin

India vs Scotland | Twitter reacts to George Munsey's fearless attitude against R Ashwin

  • news
  • cricket
T20 World Cup | 'Bhai don't worry', says Rashid Khan's in cheeky reply to Ashwin ahead of Afghanistan vs New Zealand clash

T20 World Cup | 'Bhai don't worry', says Rashid Khan's in cheeky reply to Ashwin ahead of Afghanistan vs New Zealand clash

  • news
  • cricket
T20 World Cup | R Ashwin not there just to survive, having him an advantage, says Rohit Sharma

T20 World Cup | R Ashwin not there just to survive, having him an advantage, says Rohit Sharma

  • news
  • cricket
T20 World Cup 2021 | Afghanistan is an exceptionally dangerous team, states Sunil Gavaskar ahead of India’s Super 12s clash

T20 World Cup 2021 | Afghanistan is an exceptionally dangerous team, states Sunil Gavaskar ahead of India’s Super 12s clash

  • news
  • cricket
IND vs NZ | Experienced Ravichandran Ashwin may replace Varun Chakravarthy, opines Sanjay Bangar

IND vs NZ | Experienced Ravichandran Ashwin may replace Varun Chakravarthy, opines Sanjay Bangar

  • news
  • cricket
T20 World Cup 2021 | VVS Laxman leaves out Ravichandran Ashwin from his playing XI vs Pakistan

T20 World Cup 2021 | VVS Laxman leaves out Ravichandran Ashwin from his playing XI vs Pakistan

  • news
  • cricket