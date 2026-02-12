Sherfane Rutherford News

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MIs Batting Looks Unstoppable with Overseas Stars in Red-Hot Form

MIs Batting Looks Unstoppable with Overseas Stars in Red-Hot Form

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South Africa & West Indies | 1st T20I Preview

South Africa & West Indies | 1st T20I Preview

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West Indies tour of New Zealand | Twitter impressed as New Zealand start ODI leg with narrow win

West Indies tour of New Zealand | Twitter impressed as New Zealand start ODI leg with narrow win

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Washington Sundar’s Role Expands Massively Ahead of IPL 2026

Washington Sundar’s Role Expands Massively Ahead of IPL 2026

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AI Simulation, NZ vs WI | West Indies chase down New Zealand total with Hope anchoring the inningsv

AI Simulation, NZ vs WI | West Indies chase down New Zealand total with Hope anchoring the inningsv

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AI Simulation, BR vs GAW | Royals open their account in CPL after thrilling win over Warriors

AI Simulation, BR vs GAW | Royals open their account in CPL after thrilling win over Warriors

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AI Simulation, WI vs AUS | West Indies destroy Australia’s clean sweep hopes with eight-run win in fourth T20I

AI Simulation, WI vs AUS | West Indies destroy Australia’s clean sweep hopes with eight-run win in fourth T20I

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LAKR vs SF Preview | LA Knight Riders intend to finish dismal MLC 2025 campaign on winning note

LAKR vs SF Preview | LA Knight Riders intend to finish dismal MLC 2025 campaign on winning note

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Sherfane Rutherford steps away from CPL 2024 for personal reasons

Sherfane Rutherford steps away from CPL 2024 for personal reasons

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WI vs NZ | Rutherford's power-hitting brilliance and Alzarri’ s four-fer cruise West Indies into Super 8s

WI vs NZ | Rutherford's power-hitting brilliance and Alzarri’ s four-fer cruise West Indies into Super 8s

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AUS vs WI | Twitter reacts as Russell-Rutherford go off the rails to end Windies' Down Under tour on dominant note

AUS vs WI | Twitter reacts as Russell-Rutherford go off the rails to end Windies' Down Under tour on dominant note

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IND vs WI | Looking forward to giving our best against India, asserts Sherfane Rutherford

IND vs WI | Looking forward to giving our best against India, asserts Sherfane Rutherford

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Injuries and need for bowling reinforcements reasons behind Mumbai Indians trades, reveals Zaheer Khan

Injuries and need for bowling reinforcements reasons behind Mumbai Indians trades, reveals Zaheer Khan

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IPL 2020 | Jason Behrendorff's injury prompted MI to sign Trent Boult, reveals Mahela Jayawardene

IPL 2020 | Jason Behrendorff's injury prompted MI to sign Trent Boult, reveals Mahela Jayawardene

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Mumbai Indians trade Mayank Markande for Sherfane Rutherford

Mumbai Indians trade Mayank Markande for Sherfane Rutherford

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IPL 2019 | Player Ratings: Delhi Capitals’ batting failure cost them a spot in the final

IPL 2019 | Player Ratings: Delhi Capitals’ batting failure cost them a spot in the final

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IPL Eliminator 1 | Prithvi Shaw, Rishabh Pant defy Sunrisers Hyderabad to fix CSK date

IPL Eliminator 1 | Prithvi Shaw, Rishabh Pant defy Sunrisers Hyderabad to fix CSK date

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DC vs RR | Player Ratings: Rishabh Pant, Amit Mishra help Delhi Capitals overhaul Rajasthan Royals challenge

DC vs RR | Player Ratings: Rishabh Pant, Amit Mishra help Delhi Capitals overhaul Rajasthan Royals challenge

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CSK vs DC | Player Ratings - Shreyas Iyer’s valliant fight in vain as Delhi Capitals lose to Chennai Super Kings by 80 runs

CSK vs DC | Player Ratings - Shreyas Iyer’s valliant fight in vain as Delhi Capitals lose to Chennai Super Kings by 80 runs

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IPL 2019 | Not looking at where we are on the points table, says Ricky Ponting

IPL 2019 | Not looking at where we are on the points table, says Ricky Ponting

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IPL 2019 | Happy that team is number one, says Shikhar Dhawan

IPL 2019 | Happy that team is number one, says Shikhar Dhawan

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DC vs RCB | Player Ratings - Shikhar Dhawan, Shreyas Iyer fifties guide Delhi Capitals to 16-run win

DC vs RCB | Player Ratings - Shikhar Dhawan, Shreyas Iyer fifties guide Delhi Capitals to 16-run win

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