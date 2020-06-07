Nidahas Trophy News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Was waiting for chances like Nidahas final to prove myself, admits Dinesh Karthik

Was waiting for chances like Nidahas final to prove myself, admits Dinesh Karthik

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Still stand good chance of making it to India’s T20 side, believes Dinesh Karthik

Still stand good chance of making it to India’s T20 side, believes Dinesh Karthik

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Was literally shattered by all the criticism that followed the Nidahas Trophy final, shares Vijay Shankar

Was literally shattered by all the criticism that followed the Nidahas Trophy final, shares Vijay Shankar

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IPL 2019 | Not satisfied yet, want to win games for my team, says Vijay Shankar

IPL 2019 | Not satisfied yet, want to win games for my team, says Vijay Shankar

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Dinesh Karthik admits it wasn’t easy to bat in Nidahas Trophy final

Dinesh Karthik admits it wasn’t easy to bat in Nidahas Trophy final

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Vijay Shankar : Given SRH is taking me back after one year speaks about their confidence in me

Vijay Shankar : Given SRH is taking me back after one year speaks about their confidence in me

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Vijay Shankar : Delhi Daredevils’ team atmosphere made it easy for youngsters to perform well

Vijay Shankar : Delhi Daredevils’ team atmosphere made it easy for youngsters to perform well

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IPL 2018 | SLC wants Lasith Malinga to play domestic matches instead of ‘wasting time’ in IPL

IPL 2018 | SLC wants Lasith Malinga to play domestic matches instead of ‘wasting time’ in IPL

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ICC to find ways to bring consistency in decision making of the disciplinary code

ICC to find ways to bring consistency in decision making of the disciplinary code

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KKR owner confident of Chris Lynn and Andre Russel’s return ahead of IPL

KKR owner confident of Chris Lynn and Andre Russel’s return ahead of IPL

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Don't know if I'll ever play for Chennai Super Kings, says Dinesh Karthik

Don't know if I'll ever play for Chennai Super Kings, says Dinesh Karthik

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Reports : Shakib al Hassan smashed dressing room glass during Nidahas Trophy

Reports : Shakib al Hassan smashed dressing room glass during Nidahas Trophy

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I am studying in the university in which MS Dhoni is the topper, says Dinesh Karthik

I am studying in the university in which MS Dhoni is the topper, says Dinesh Karthik

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Nidahas Trophy | Dinesh Karthik gives ball-by-ball account of heroic 29-run feat in final

Nidahas Trophy | Dinesh Karthik gives ball-by-ball account of heroic 29-run feat in final

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Yuzvendra Chahal and Washington Sundar gain big in the latest ICC T20I bowling rankings

Yuzvendra Chahal and Washington Sundar gain big in the latest ICC T20I bowling rankings

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Nidahas Trophy | Bangladesh are slowly gaining confidence in T20s, believes Mushfiqur Rahim

Nidahas Trophy | Bangladesh are slowly gaining confidence in T20s, believes Mushfiqur Rahim

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India vs Bangladesh | There was something otherworldly about Dinesh Karthik’s innings, says Shakib Al Hasan

India vs Bangladesh | There was something otherworldly about Dinesh Karthik’s innings, says Shakib Al Hasan

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India vs Bangladesh | Rohit Sharma claims Dinesh Karthik was unhappy with his demotion to No.7

India vs Bangladesh | Rohit Sharma claims Dinesh Karthik was unhappy with his demotion to No.7

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India vs Bangladesh | Dinesh Karthik reveals that he practiced big shots in the past

India vs Bangladesh | Dinesh Karthik reveals that he practiced big shots in the past

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Twitter reacts to Dinesh Karthik's Dhoni-eque finish to beat Bangladesh in the Nidahas Trophy final

Twitter reacts to Dinesh Karthik's Dhoni-eque finish to beat Bangladesh in the Nidahas Trophy final

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Player Ratings | Nidahas Trophy - Dinesh Karthik helps India snatch victory from the jaws of defeat

Player Ratings | Nidahas Trophy - Dinesh Karthik helps India snatch victory from the jaws of defeat

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India vs Bangladesh | India secure title after beating Bangladesh in thrilling Nidahas finale

India vs Bangladesh | India secure title after beating Bangladesh in thrilling Nidahas finale

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VIDEO | Sabbir Rahman and Mahmudullah’s combined brainfade results in former’s hilarious dismissal

VIDEO | Sabbir Rahman and Mahmudullah’s combined brainfade results in former’s hilarious dismissal

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India vs Bangladesh | India's predicted XI for the final T20I in Colombo

India vs Bangladesh | India's predicted XI for the final T20I in Colombo

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Nidahas Trophy | Bangladesh Cricket Board terms team behavior as 'unacceptable'

Nidahas Trophy | Bangladesh Cricket Board terms team behavior as 'unacceptable'

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Mahela Jayawardene believes India hold the edge due to their pace bowling

Mahela Jayawardene believes India hold the edge due to their pace bowling

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India vs Bangladesh | India are a very good side but we have momentum, says Shakib Al Hasan

India vs Bangladesh | India are a very good side but we have momentum, says Shakib Al Hasan

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