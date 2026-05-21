Arjun Tendulkar News

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Players
A Special Father-Son Moment as Arjun Tendulkar Wishes Sachin on His Birthday

A Special Father-Son Moment as Arjun Tendulkar Wishes Sachin on His Birthday

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Sara Tendulkar Drops Unseen Moments from Arjun Tendulkars Wedding

Sara Tendulkar Drops Unseen Moments from Arjun Tendulkars Wedding

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Arjun Tendulkar Sends a Message to Critics After His LSG Move

Arjun Tendulkar Sends a Message to Critics After His LSG Move

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  • cricket
Is MI Planning a Shocking Trade Involving Arjun Tendulkar?

Is MI Planning a Shocking Trade Involving Arjun Tendulkar?

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MI vs LSG | Twitter buzzes as Arjun Tendulkar exits mid-over after Pooran's back-to-back sixes

MI vs LSG | Twitter buzzes as Arjun Tendulkar exits mid-over after Pooran's back-to-back sixes

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Australian Legend’s scathing comment on Arjun Tendulkar, Slams MI Management

Australian Legend’s scathing comment on Arjun Tendulkar, Slams MI Management

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IPL 2023, GT vs MI | Twitter criticizes umpires for allowing Gujarat Titans to take DRS after timer expired

IPL 2023, GT vs MI | Twitter criticizes umpires for allowing Gujarat Titans to take DRS after timer expired

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IPL 2023, MI vs PBKS | Twitter lauds carnage from Curran-Bhatia duo to smash Arjun Tendulkar for 31 runs

IPL 2023, MI vs PBKS | Twitter lauds carnage from Curran-Bhatia duo to smash Arjun Tendulkar for 31 runs

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IPL 2023, MI vs PBKS | Twitter trolls Prabhsimran for burning review on Arjun's toe-crushing yorker

IPL 2023, MI vs PBKS | Twitter trolls Prabhsimran for burning review on Arjun's toe-crushing yorker

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IPL 2023, SRH vs MI | Who said what ft. Cameron Green, Arjun Tendulkar

IPL 2023, SRH vs MI | Who said what ft. Cameron Green, Arjun Tendulkar

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IPL 2023, SRH vs MI | Twitter questions Nitin Menon's nonsensical review in rue of Arjun Tendulkar's potential maiden IPL scalp

IPL 2023, SRH vs MI | Twitter questions Nitin Menon's nonsensical review in rue of Arjun Tendulkar's potential maiden IPL scalp

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If Arjun Tendulkar can become 50 percent of his father, there is nothing better, reckons Kapil Dev

If Arjun Tendulkar can become 50 percent of his father, there is nothing better, reckons Kapil Dev

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IPL 2021 | Mumbai Indians name Simarjeet Singh as injured Arjun Tendulkar's replacement

IPL 2021 | Mumbai Indians name Simarjeet Singh as injured Arjun Tendulkar's replacement

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IPL 2021 | Mumbai Indians snapped the only Tendulkar money could buy, quips Aakash Chopra 

IPL 2021 | Mumbai Indians snapped the only Tendulkar money could buy, quips Aakash Chopra 

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  • cricket
The pressure of being Sachin Tendulkar’s son will always be on Arjun, feels Zaheer Khan

The pressure of being Sachin Tendulkar’s son will always be on Arjun, feels Zaheer Khan

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Hit, Miss or Meh | How each team fared in this year's IPL auction

Hit, Miss or Meh | How each team fared in this year's IPL auction

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Legends and pundits react to IPL 2021 auction throwing wild surprises

Legends and pundits react to IPL 2021 auction throwing wild surprises

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Vijay Hazare Trophy | Shreyas Iyer to lead Mumbai as Siddhesh Lad dropped from squad

Vijay Hazare Trophy | Shreyas Iyer to lead Mumbai as Siddhesh Lad dropped from squad

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Overreaction Monday ft. Pant’s nervous nineties, Sachin Jr. in IPL and the Chepauk curator

Overreaction Monday ft. Pant’s nervous nineties, Sachin Jr. in IPL and the Chepauk curator

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Reports | Maxwell, Smith, Harbhajan and Jadhav among 11 players with INR 2 crore base price

Reports | Maxwell, Smith, Harbhajan and Jadhav among 11 players with INR 2 crore base price

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SMAT 2021 | Arjun Tendulkar makes it to Mumbai's senior squad for the first time

SMAT 2021 | Arjun Tendulkar makes it to Mumbai's senior squad for the first time

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Arjun Tendulkar hasn’t been served anything on a platter, claims Aakash Chopra

Arjun Tendulkar hasn’t been served anything on a platter, claims Aakash Chopra

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Arjun Tendulkar named in 15-member Mumbai squad for ‘Bapuna Cup’

Arjun Tendulkar named in 15-member Mumbai squad for ‘Bapuna Cup’

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Arjun Tendulkar named in 15-member Mumbai squad for Vizzy Trophy

Arjun Tendulkar named in 15-member Mumbai squad for Vizzy Trophy

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8 Things you missed | From Arjun Tendulkar helping the Aussies to Trent Boult making a big mess

8 Things you missed | From Arjun Tendulkar helping the Aussies to Trent Boult making a big mess

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ICC World Cup 2019 | Arjun Tendulkar bowls to England batsmen ahead of Australia clash

ICC World Cup 2019 | Arjun Tendulkar bowls to England batsmen ahead of Australia clash

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VIDEO | Arjun Tendulkar produces a magical delivery to dismiss Surrey opener

VIDEO | Arjun Tendulkar produces a magical delivery to dismiss Surrey opener

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