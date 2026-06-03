Ashish Nehra News

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CSK Hit Hard by a Major Blow During the IPL Trade Window

CSK Hit Hard by a Major Blow During the IPL Trade Window

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  • cricket
IPL 2023, GT vs KKR | Twitter reacts to comical gaff-up between Rashid and Miller angering 'Colgate' Ashish Nehra

IPL 2023, GT vs KKR | Twitter reacts to comical gaff-up between Rashid and Miller angering 'Colgate' Ashish Nehra

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  • cricket
T20 World Cup 2022 | Ashish Nehra announces his own 15-member India squad, excludes Mohammed Shami

T20 World Cup 2022 | Ashish Nehra announces his own 15-member India squad, excludes Mohammed Shami

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  • cricket
Hardik Pandya can be in any white ball team solely as a batter, remarks Ashish Nehra

Hardik Pandya can be in any white ball team solely as a batter, remarks Ashish Nehra

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  • cricket
Mohammed Shami not in plans for T20 World Cup, feels Ashish Nehra

Mohammed Shami not in plans for T20 World Cup, feels Ashish Nehra

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  • cricket
IND vs SA 2022 | Rishabh Pant is an experienced player in T20 format, reckons Ashish Nehra

IND vs SA 2022 | Rishabh Pant is an experienced player in T20 format, reckons Ashish Nehra

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  • cricket
IND vs SA | The aggressive Yuzvendra Chahal was on show in third T20I, states Ashish Nehra

IND vs SA | The aggressive Yuzvendra Chahal was on show in third T20I, states Ashish Nehra

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IND vs SA | India will not make changes in playing XI, opines Ashish Nehra

IND vs SA | India will not make changes in playing XI, opines Ashish Nehra

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IND vs SA | Rishabh Pant should have brought Axar Patel against Heinrich Klaasen earlier, remarks Ashish Nehra

IND vs SA | Rishabh Pant should have brought Axar Patel against Heinrich Klaasen earlier, remarks Ashish Nehra

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  • cricket
IND vs SA | Very surprising that Yuzvendra Chahal bowled only two overs, remarks Ashish Nehra

IND vs SA | Very surprising that Yuzvendra Chahal bowled only two overs, remarks Ashish Nehra

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  • cricket
IPL 2022 | Told Krunal that Ashish Nehra would get best out of me, reveals Hardik Pandya

IPL 2022 | Told Krunal that Ashish Nehra would get best out of me, reveals Hardik Pandya

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IPL 2022 | Mohammed Shami is a wicket-taker, says Gujarat Titans coach Ashish Nehra

IPL 2022 | Mohammed Shami is a wicket-taker, says Gujarat Titans coach Ashish Nehra

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  • cricket
IND vs SL 2022 | Ravindra Jadeja improves the team’s combination in all formats, opines Ashish Nehra

IND vs SL 2022 | Ravindra Jadeja improves the team’s combination in all formats, opines Ashish Nehra

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  • cricket
IPL 2022 | Gujarat Titans will play hard and fair, says Ashish Nehra

IPL 2022 | Gujarat Titans will play hard and fair, says Ashish Nehra

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  • cricket
IPL 2022 | Ashish Nehra set to become head coach of Ahmedabad franchise in IPL - Reports

IPL 2022 | Ashish Nehra set to become head coach of Ahmedabad franchise in IPL - Reports

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  • cricket
Sourav Ganguly knew how to run a team, he would not take things to his heart, states Ashish Nehra

Sourav Ganguly knew how to run a team, he would not take things to his heart, states Ashish Nehra

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  • cricket
IPL 2021 | Everyone cannot be MS Dhoni, give some time to Rishabh Pant, says Ashish Nehra

IPL 2021 | Everyone cannot be MS Dhoni, give some time to Rishabh Pant, says Ashish Nehra

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T20 World Cup 2021 | Ravindra Jadeja would be the first name in the Indian team management’s minds, believes Ashish Nehra

T20 World Cup 2021 | Ravindra Jadeja would be the first name in the Indian team management’s minds, believes Ashish Nehra

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  • cricket
ENG VS IND | Pujara played with a positive mindset and the results speak for themselves, says Ashish Nehra

ENG VS IND | Pujara played with a positive mindset and the results speak for themselves, says Ashish Nehra

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ENG vs IND | Never felt that Bumrah wasn't in good form, claims Ashish Nehra 

ENG vs IND | Never felt that Bumrah wasn't in good form, claims Ashish Nehra 

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ENG vs IND | Don't agree that you need only swing bowlers in England, opines Ashish Nehra 

ENG vs IND | Don't agree that you need only swing bowlers in England, opines Ashish Nehra 

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Wanindu Hasaranga could be a replacement for any IPL franchise looking for spinner, states Ashish Nehra

Wanindu Hasaranga could be a replacement for any IPL franchise looking for spinner, states Ashish Nehra

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Came to know 48 hours before the World Cup final that I was not playing, recalls Ashish Nehra

Came to know 48 hours before the World Cup final that I was not playing, recalls Ashish Nehra

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Ashwin not being part of white-ball cricket is unfortunate given he's close to 400 Test wickets, opines Gautam Gambhir 

Ashwin not being part of white-ball cricket is unfortunate given he's close to 400 Test wickets, opines Gautam Gambhir 

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IPL 2021 | Was absolutely shocked when Umesh went for just one crore, admits Gautam Gambhir

IPL 2021 | Was absolutely shocked when Umesh went for just one crore, admits Gautam Gambhir

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IPL 2021 | Moeen Ali and Shakib Al Hasan best options for the CSK, opines Ashish Nehra 

IPL 2021 | Moeen Ali and Shakib Al Hasan best options for the CSK, opines Ashish Nehra 

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IND vs ENG | Axar Patel’s domestic cricket experience was clearly evident on debut, reckons Ashish Nehra

IND vs ENG | Axar Patel’s domestic cricket experience was clearly evident on debut, reckons Ashish Nehra

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