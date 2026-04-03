James Anderson News

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James Anderson Extends His Career in a Historic Move

James Anderson Extends His Career in a Historic Move

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James Anderson to captain Lancashire for two County Championship games

James Anderson to captain Lancashire for two County Championship games

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England-India Test series to be named after Sachin Tendulkar and James Anderson

England-India Test series to be named after Sachin Tendulkar and James Anderson

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‌Stokes missing amidst Anderson’s inclusion in long list of registered players for IPL 2025 auction 

‌Stokes missing amidst Anderson’s inclusion in long list of registered players for IPL 2025 auction 

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Reports | James Anderson's greatness in demand as MLC franchises eager for his signature

Reports | James Anderson's greatness in demand as MLC franchises eager for his signature

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ENG vs WI | Legends and pundits react to Anderson bringing curtains down on illustrious 21-year career

ENG vs WI | Legends and pundits react to Anderson bringing curtains down on illustrious 21-year career

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ENG vs WI | Anderson ends on 704 as Atkinson's 12 seals perfect farewell with innings triumph

ENG vs WI | Anderson ends on 704 as Atkinson's 12 seals perfect farewell with innings triumph

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ENG vs WI | Twitter in splits as embarrassed Jimmy sinks to knees despite Lord's cheering his dropped dolly

ENG vs WI | Twitter in splits as embarrassed Jimmy sinks to knees despite Lord's cheering his dropped dolly

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ENG vs WI | Twitter emotional as Windies honour Anderson with guard of honour amidst rousing Lord's ovation

ENG vs WI | Twitter emotional as Windies honour Anderson with guard of honour amidst rousing Lord's ovation

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ENG vs WI | England pacers reign supreme as West Indies falter on Day 2 at Lord's

ENG vs WI | England pacers reign supreme as West Indies falter on Day 2 at Lord's

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Gus Atkinson and Jamie Smith called up as England announces playing XI for the first Test against West Indies

Gus Atkinson and Jamie Smith called up as England announces playing XI for the first Test against West Indies

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‌Smith, Pennington earn maiden call-up as England announce squad for West Indies series

‌Smith, Pennington earn maiden call-up as England announce squad for West Indies series

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James Anderson to bid farewell to Test cricket this summer drawing the curtains on an illustrious career

James Anderson to bid farewell to Test cricket this summer drawing the curtains on an illustrious career

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‌IND vs ENG | Twitter stunned as menacing Yashasvi rips apart Anderson by tonking three consecutive sixes 

‌IND vs ENG | Twitter stunned as menacing Yashasvi rips apart Anderson by tonking three consecutive sixes 

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‌IND vs ENG | Twitter lauds fiery Siraj’s precision as Anderson receives taste of his own medicine

‌IND vs ENG | Twitter lauds fiery Siraj’s precision as Anderson receives taste of his own medicine

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PAK vs ENG | Twitter reacts as Multan Test likely to be a cliffhanger following Pakistan’s valiant comeback on Day 3

PAK vs ENG | Twitter reacts as Multan Test likely to be a cliffhanger following Pakistan’s valiant comeback on Day 3

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PAK vs ENG | Twitter reacts as England seamers' jaffas catch Mohammed Rizwan and Babar Azam with identically shocked faces

PAK vs ENG | Twitter reacts as England seamers' jaffas catch Mohammed Rizwan and Babar Azam with identically shocked faces

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ENG vs SA 2022 | Brendon McCullum has been a breath of fresh air, lauds James Anderson

ENG vs SA 2022 | Brendon McCullum has been a breath of fresh air, lauds James Anderson

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Stuart Broad equals Glenn McGrath’s tally, becomes second-most successful pacer in Tests

Stuart Broad equals Glenn McGrath’s tally, becomes second-most successful pacer in Tests

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ENG vs SA 2022 | England remain unchanged for third Test versus South Africa

ENG vs SA 2022 | England remain unchanged for third Test versus South Africa

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James Anderson gets 950th international wicket, becomes most successful fast bowler across formats

James Anderson gets 950th international wicket, becomes most successful fast bowler across formats

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WATCH | ‘Eternal’ James Anderson makes a mockery of Dean Elgar’s defence at Old Trafford

WATCH | ‘Eternal’ James Anderson makes a mockery of Dean Elgar’s defence at Old Trafford

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ENG vs SA 2022 | James Anderson becomes first Test player with 100 home caps

ENG vs SA 2022 | James Anderson becomes first Test player with 100 home caps

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ENG vs SA 2022 | Stuart Broad scripts history, becomes second player to take 100 Test wickets at Lord’s

ENG vs SA 2022 | Stuart Broad scripts history, becomes second player to take 100 Test wickets at Lord’s

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WATCH | ‘Determined’ Dean Elgar gets cleaned up by James Anderson in a bizarre manner at Lord’s

WATCH | ‘Determined’ Dean Elgar gets cleaned up by James Anderson in a bizarre manner at Lord’s

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No one will be stupid enough to play Test cricket for long, states James Anderson

No one will be stupid enough to play Test cricket for long, states James Anderson

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IND vs ENG 2022 | Our best line of defense will be attack, opines James Anderson

IND vs ENG 2022 | Our best line of defense will be attack, opines James Anderson

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