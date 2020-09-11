Abhinav Mukund News

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Players
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Reports | TNPL 2020 headed towards cancellation

Reports | TNPL 2020 headed towards cancellation

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  • cricket
Daren Sammy takes to Twitter to reveal incidents of racism in IPL

Daren Sammy takes to Twitter to reveal incidents of racism in IPL

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  • cricket
TNPL 2020 | Vijay Shankar snapped up by Salem; Tiruppur sign Abhinav Mukund

TNPL 2020 | Vijay Shankar snapped up by Salem; Tiruppur sign Abhinav Mukund

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B -  MP become Sarfaraz Khan’s latest victim

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B -  MP become Sarfaraz Khan’s latest victim

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Tamil Nadu crush Baroda, reignites QF hopes

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Tamil Nadu crush Baroda, reignites QF hopes

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  • cricket
Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Abhinav Mukund hits double ton, puts TN in command

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Abhinav Mukund hits double ton, puts TN in command

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Glad where life has taken me in 13 years of first-class cricket, says Abhinav Mukund

Glad where life has taken me in 13 years of first-class cricket, says Abhinav Mukund

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Sarfaraz Khan falls short of another ton; TN in control against Baroda

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Sarfaraz Khan falls short of another ton; TN in control against Baroda

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Ashwin gets four as Tamil Nadu run riot over Railways

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group B - Ashwin gets four as Tamil Nadu run riot over Railways

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Ranji Trophy 2019-20 | Ravichandran Ashwin, Dinesh Karthik included in Tamil Nadu squad

Ranji Trophy 2019-20 | Ravichandran Ashwin, Dinesh Karthik included in Tamil Nadu squad

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Ranji Trophy | Elite Group B - Saurashtra inch closer to victory as Mumbai, Karnataka and Railways take control Day 2

Ranji Trophy | Elite Group B - Saurashtra inch closer to victory as Mumbai, Karnataka and Railways take control Day 2

  • report
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Vijay Hazare Trophy | Ravichandran Ashwin breaches clothing regulations, risks fine

Vijay Hazare Trophy | Ravichandran Ashwin breaches clothing regulations, risks fine

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Vijay Hazare Trophy | Karnataka clinch fourth title after Abhimanyu Mithun hat-trick

Vijay Hazare Trophy | Karnataka clinch fourth title after Abhimanyu Mithun hat-trick

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Vijay Hazare Trophy | Pleasure to captain such a team, says Dinesh Karthik

Vijay Hazare Trophy | Pleasure to captain such a team, says Dinesh Karthik

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Vijay Hazare Trophy | Elite Group C - Tamil Nadu, Services register dominant wins yet again

Vijay Hazare Trophy | Elite Group C - Tamil Nadu, Services register dominant wins yet again

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Will ensure no player takes his place for granted, says M Senthilnathan

Will ensure no player takes his place for granted, says M Senthilnathan

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Vijay Hazare Trophy | Elite Group C - Gujarat, Tamil Nadu and Tripura start season on winning note

Vijay Hazare Trophy | Elite Group C - Gujarat, Tamil Nadu and Tripura start season on winning note

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Reports | R Ashwin and Vijay Shankar named in Tamil Nadu probables for Vijay Hazare Trophy

Reports | R Ashwin and Vijay Shankar named in Tamil Nadu probables for Vijay Hazare Trophy

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Vijay Hazare Trophy | Tamil Nadu, Haryana and Jharkhand register big wins in Group C

Vijay Hazare Trophy | Tamil Nadu, Haryana and Jharkhand register big wins in Group C

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Duleep Trophy 2018 | India Blue just five wickets away from title

Duleep Trophy 2018 | India Blue just five wickets away from title

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Duleep Trophy | Rajneesh Gurbani’s seven-wicket haul ensures first innings lead for India Red

Duleep Trophy | Rajneesh Gurbani’s seven-wicket haul ensures first innings lead for India Red

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Abhinav Mukund slams people for racial trolls on his skin colour

Abhinav Mukund slams people for racial trolls on his skin colour

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Sourav Ganguly : I like to sit on the sofa and watch Kohli on TV

Sourav Ganguly : I like to sit on the sofa and watch Kohli on TV

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Virat Kohli confirms KL Rahul's return in the second Test

Virat Kohli confirms KL Rahul's return in the second Test

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Virat Kohli : It always feels good to score runs for the team win

Virat Kohli : It always feels good to score runs for the team win

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Senior players and support staff made me feel comfortable, says Abhinav Mukund

Senior players and support staff made me feel comfortable, says Abhinav Mukund

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WATCH | Mukund’s brilliant fielding sends Upul Tharanga back to the hut

WATCH | Mukund’s brilliant fielding sends Upul Tharanga back to the hut

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