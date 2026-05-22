Devdutt Padikkal News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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Players
Shehnaaz Gill and Devdutt Padikkal Spark Fresh Dating Speculation

Shehnaaz Gill and Devdutt Padikkal Spark Fresh Dating Speculation

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RCB vs CSK | Twitter in Awe as RCB Extend Winning Streak vs CSK

RCB vs CSK | Twitter in Awe as RCB Extend Winning Streak vs CSK

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Watch How Dhruv Jurel Continues to Prove His Worth in Every India A Series!

Watch How Dhruv Jurel Continues to Prove His Worth in Every India A Series!

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West Indies tour of India | India announce 15-member squad for two-Test home series

West Indies tour of India | India announce 15-member squad for two-Test home series

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South Zone vs Central Zone | Duleep Trophy Final in Bengaluru Preview

South Zone vs Central Zone | Duleep Trophy Final in Bengaluru Preview

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Maharaja Trophy T20 | Twitter reacts as Hubli Tigers start campaign with win over Shivamogga Lions

Maharaja Trophy T20 | Twitter reacts as Hubli Tigers start campaign with win over Shivamogga Lions

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RCB vs RR | Twitter in splits as Rana produces Chahalesque pose after juggling routine dispatches Padikkal

RCB vs RR | Twitter in splits as Rana produces Chahalesque pose after juggling routine dispatches Padikkal

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PBKS vs RCB | Kohli and Padikkal tighten RCB's away win streak and handing Punjab a home defeat

PBKS vs RCB | Kohli and Padikkal tighten RCB's away win streak and handing Punjab a home defeat

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PBKS vs RCB | Twitter in awe as Kohli and Padikkal pull off four with sheer hustle between the wickets

PBKS vs RCB | Twitter in awe as Kohli and Padikkal pull off four with sheer hustle between the wickets

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BGT 2024 | Twitter in stitches as Indian team auditions for Oscars following Kohli’s missed sitter

BGT 2024 | Twitter in stitches as Indian team auditions for Oscars following Kohli’s missed sitter

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‌WATCH, Irani Trophy | Devdutt Padikkal takes a screamer in the slip cordon to rub salt to off-form Shaw’s injuries

‌WATCH, Irani Trophy | Devdutt Padikkal takes a screamer in the slip cordon to rub salt to off-form Shaw’s injuries

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MI vs LSG | Twitter erupts as Nuwan Thushara’s jaffa leaves Padikkal stunned with a golden duck

MI vs LSG | Twitter erupts as Nuwan Thushara’s jaffa leaves Padikkal stunned with a golden duck

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IPL 2024 | Twitter reacts to sloppy Padikkal pays tribute to Boult leading to Narine's survival

IPL 2024 | Twitter reacts to sloppy Padikkal pays tribute to Boult leading to Narine's survival

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IND vs ENG | Devdutt Padikkal replaces KL Rahul for third Test after complains of sore knee

IND vs ENG | Devdutt Padikkal replaces KL Rahul for third Test after complains of sore knee

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Report, IPL | Super Giants acquire Devdutt Padikkal from Royals in swap deal for Avesh Khan

Report, IPL | Super Giants acquire Devdutt Padikkal from Royals in swap deal for Avesh Khan

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IPL 2023| Twitter reacts as Royal Challengers Bangalore outplays Rajasthan Royals by seven runs

IPL 2023| Twitter reacts as Royal Challengers Bangalore outplays Rajasthan Royals by seven runs

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IPL 2023, Rajasthan Royals Preview | Sanju Samson & Co. look ready to seek the lost crown

IPL 2023, Rajasthan Royals Preview | Sanju Samson & Co. look ready to seek the lost crown

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IPL 2022, LSG vs RR | Twitter reacts to Rajasthan Royals defeating Lucknow Super Giants by 24 runs

IPL 2022, LSG vs RR | Twitter reacts to Rajasthan Royals defeating Lucknow Super Giants by 24 runs

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IPL 2022, KKR vs RR | Twitter reacts as 'Juggler' Umesh Yadav plucks majestic catch of his own bowling

IPL 2022, KKR vs RR | Twitter reacts as 'Juggler' Umesh Yadav plucks majestic catch of his own bowling

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IPL 2022 | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals - Preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2022 | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals - Preview, head to head, where to watch, and betting tips

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IPL 2022 | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants - Preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2022 | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants - Preview, head to head, where to watch, and betting tips

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IPL 2022, RR vs RCB | Twitter reacts as fans get nostalgic after Devdutt Padikkal's Yuvraj Singh-esque flick six

IPL 2022, RR vs RCB | Twitter reacts as fans get nostalgic after Devdutt Padikkal's Yuvraj Singh-esque flick six

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IPL 2022, RR vs SRH | Twitter erupts as Kane Williamson given out after controversial Devdutt Padikkal catch

IPL 2022, RR vs SRH | Twitter erupts as Kane Williamson given out after controversial Devdutt Padikkal catch

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IPL 2022, RR vs SRH | Twitter reacts to Umran Malik bowling over Devdutt Padikkal with a peach of a delivery

IPL 2022, RR vs SRH | Twitter reacts to Umran Malik bowling over Devdutt Padikkal with a peach of a delivery

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IPL 2022 | Rajasthan Royals have turned themselves from pretenders to contenders 

IPL 2022 | Rajasthan Royals have turned themselves from pretenders to contenders 

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IPL 2022 | Devdutt Padikkal is an exciting player, says Kumar Sangakkara

IPL 2022 | Devdutt Padikkal is an exciting player, says Kumar Sangakkara

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Reports | Ishan Kishan and Deepak Chahar included in the India A squad for the tour of South Africa

Reports | Ishan Kishan and Deepak Chahar included in the India A squad for the tour of South Africa

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