Jhulan Goswami News

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Ashwin’s Reaction After the Women’s World Cup Win Raises Questions on Men’s Team

Ashwin’s Reaction After the Women’s World Cup Win Raises Questions on Men’s Team

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Reaching the World Cup final but not winning remains my only regret, reveals retiring Jhulan Goswami

Reaching the World Cup final but not winning remains my only regret, reveals retiring Jhulan Goswami

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This series is for Jhulan Goswami di, her bowling was amazing, lauds Smriti Mandhana

This series is for Jhulan Goswami di, her bowling was amazing, lauds Smriti Mandhana

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Was challenged by Jhulan Goswami’s inswinger in the past, recalls Rohit Sharma

Was challenged by Jhulan Goswami’s inswinger in the past, recalls Rohit Sharma

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Nobody can fill in 'passionate' Jhulan Goswami’s shoes ever, remarks Harmanpreet Kaur

Nobody can fill in 'passionate' Jhulan Goswami’s shoes ever, remarks Harmanpreet Kaur

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Reports | Jhulan Goswami to have her final international match at Lord’s

Reports | Jhulan Goswami to have her final international match at Lord’s

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WATCH | KL Rahul takes on Jhulan Goswami in the nets in a never-seen-before encounter

WATCH | KL Rahul takes on Jhulan Goswami in the nets in a never-seen-before encounter

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Women's T20 Challenge 2022 | Mithali Raj, Jhulan Goswami to miss the forthcoming edition

Women's T20 Challenge 2022 | Mithali Raj, Jhulan Goswami to miss the forthcoming edition

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Reports | BCCI set to look for India Women’s team head coach as Ramesh Powar’s stint ends after World Cup

Reports | BCCI set to look for India Women’s team head coach as Ramesh Powar’s stint ends after World Cup

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ICC Women’s World Cup 2022 | Jhulan Goswami joins Mithali Raj, becomes second women’s cricketer to play 200 ODIs

ICC Women’s World Cup 2022 | Jhulan Goswami joins Mithali Raj, becomes second women’s cricketer to play 200 ODIs

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ICC Women's World Cup 2022 | Jhulan Goswami creates history by becoming first women's bowler to take 250 wickets

ICC Women's World Cup 2022 | Jhulan Goswami creates history by becoming first women's bowler to take 250 wickets

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Women's World Cup 2022 | Jhulan Goswami becomes highest wicket-taker in World Cups

Women's World Cup 2022 | Jhulan Goswami becomes highest wicket-taker in World Cups

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Jhulan Goswami showed why she is India's best bowler, says Mithali Raj as pink-ball Test vs Australia ends in draw

Jhulan Goswami showed why she is India's best bowler, says Mithali Raj as pink-ball Test vs Australia ends in draw

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IND W vs AUS W | Very hard to judge if it was no-ball or not, says Smriti Mandhana

IND W vs AUS W | Very hard to judge if it was no-ball or not, says Smriti Mandhana

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  • cricket
ENG W vs IND W | Middle-order batters need just one good game to soar back into form, asserts Jhulan Goswami

ENG W vs IND W | Middle-order batters need just one good game to soar back into form, asserts Jhulan Goswami

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Mithali Raj moves up to fifth place in ICC Women’s ODI batting rankings, Tammy Beaumont at top

Mithali Raj moves up to fifth place in ICC Women’s ODI batting rankings, Tammy Beaumont at top

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ENG W vs IND W | Can’t really fill the line-up with all-rounders, need to groom batters, admits Mithali Raj

ENG W vs IND W | Can’t really fill the line-up with all-rounders, need to groom batters, admits Mithali Raj

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Debutants Sneh Rana, Deepti Sharma star as India spin web around England to mark Test return

Debutants Sneh Rana, Deepti Sharma star as India spin web around England to mark Test return

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ENG W vs IND W | Never tried tinkering too much with Shafali Verma, admits Harmanpreet Kaur

ENG W vs IND W | Never tried tinkering too much with Shafali Verma, admits Harmanpreet Kaur

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Learnt a lot from WV Raman during his tenure as coach, reveals Jhulan Goswami

Learnt a lot from WV Raman during his tenure as coach, reveals Jhulan Goswami

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IND W vs SA W | Our bowling department needs to work more on series preparation, laments Mithali Raj

IND W vs SA W | Our bowling department needs to work more on series preparation, laments Mithali Raj

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IND W vs SA W | Credit to Mansi and Jhulan for starting well, lauds Mithali Raj 

IND W vs SA W | Credit to Mansi and Jhulan for starting well, lauds Mithali Raj 

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IND W vs SA W 2nd ODI | India Player Ratings - India avenge their opening loss with a spirited performance

IND W vs SA W 2nd ODI | India Player Ratings - India avenge their opening loss with a spirited performance

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Alyssa Healy, Rachael Haynes criticise BCCI for planning Women’s T20 Challenger during WBBL

Alyssa Healy, Rachael Haynes criticise BCCI for planning Women’s T20 Challenger during WBBL

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Limiting to ODIs has taken a hit on playing time, admits Mithali Raj

Limiting to ODIs has taken a hit on playing time, admits Mithali Raj

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India women have the arsenal to lift title, believes Jhulan Goswami

India women have the arsenal to lift title, believes Jhulan Goswami

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ICC Women's World T20 2020 | Never thought things will happen so fast, claims Richa Ghosh

ICC Women's World T20 2020 | Never thought things will happen so fast, claims Richa Ghosh

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