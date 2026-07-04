Kapil Dev News

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Players
Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
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Kirti Azad Slams Viral Fake Bill Linked to 1983 World Cup Team

Kirti Azad Slams Viral Fake Bill Linked to 1983 World Cup Team

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  • cricket
Big Moment! Yuvraj Singh Says Sorry to Kapil Dev and MS Dhoni

Big Moment! Yuvraj Singh Says Sorry to Kapil Dev and MS Dhoni

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  • cricket
India Dominates, Pakistan Prepares: Asia Cup 2025 Heats Up

India Dominates, Pakistan Prepares: Asia Cup 2025 Heats Up

  • news
  • cricket
WI vs IND | Everyone is working hard without any personal agenda, remarks Ravindra Jadeja

WI vs IND | Everyone is working hard without any personal agenda, remarks Ravindra Jadeja

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  • cricket
IPL 2023 | Would like to give Shubman Gill one more season before making big claims, states Kapil Dev

IPL 2023 | Would like to give Shubman Gill one more season before making big claims, states Kapil Dev

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  • cricket
WPL, MI vs GG | Twitter lauds Kim Garth for replicating Kapil Dev’s iconic catch of 1983 World Cup

WPL, MI vs GG | Twitter lauds Kim Garth for replicating Kapil Dev’s iconic catch of 1983 World Cup

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  • cricket
BGT 2023 | Rohit Sharma needs to put some hard work on his fitness, opines Kapil Dev

BGT 2023 | Rohit Sharma needs to put some hard work on his fitness, opines Kapil Dev

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  • cricket
When will India start grooming all-round Iron Mans over Hulks to win the World Cup Endgame?

When will India start grooming all-round Iron Mans over Hulks to win the World Cup Endgame?

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  • cricket
Found Anil Kumble crying in the dressing room on his debut, reveals Bishan Singh Bedi

Found Anil Kumble crying in the dressing room on his debut, reveals Bishan Singh Bedi

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  • cricket
ICC needs to ensure the survival of Test cricket and ODIs, proclaims Kapil Dev

ICC needs to ensure the survival of Test cricket and ODIs, proclaims Kapil Dev

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  • cricket
Can’t bench performing youngsters for ‘out of form’ Virat Kohli, opines Kapil Dev

Can’t bench performing youngsters for ‘out of form’ Virat Kohli, opines Kapil Dev

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  • cricket
Rohit Sharma should enjoy the game in order to succeed, says Kapil Dev

Rohit Sharma should enjoy the game in order to succeed, says Kapil Dev

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  • cricket
Pains me to see Virat Kohli go through such a long gap without a century, reveals Kapil Dev

Pains me to see Virat Kohli go through such a long gap without a century, reveals Kapil Dev

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  • cricket
IND vs SA 2022 | I can’t come close to Kapil Dev, says Hardik Pandya

IND vs SA 2022 | I can’t come close to Kapil Dev, says Hardik Pandya

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  • cricket
Having a big reputation is not enough, says Kapil Dev

Having a big reputation is not enough, says Kapil Dev

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  • cricket
If Arjun Tendulkar can become 50 percent of his father, there is nothing better, reckons Kapil Dev

If Arjun Tendulkar can become 50 percent of his father, there is nothing better, reckons Kapil Dev

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  • cricket
IPL 2022 | Bowling consistently with good pace is more important, says Kapil Dev

IPL 2022 | Bowling consistently with good pace is more important, says Kapil Dev

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  • cricket
IND vs SA | Giving up captaincy was an option for Virat Kohli in order to play freely, says Kapil Dev

IND vs SA | Giving up captaincy was an option for Virat Kohli in order to play freely, says Kapil Dev

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IND vs SA | Not good to point fingers with South Africa tour coming up, says Kapil Dev after Kohli’s comments

IND vs SA | Not good to point fingers with South Africa tour coming up, says Kapil Dev after Kohli’s comments

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IND vs NZ | It is a phenomenal achievement, says Rahul Dravid on Ravichandran Ashwin’s Test feat

IND vs NZ | It is a phenomenal achievement, says Rahul Dravid on Ravichandran Ashwin’s Test feat

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IND vs NZ | Twitter reacts as Ravichandran Ashwin overtakes Harbhajan Singh to become India’s third highest wicket-taker in Tests

IND vs NZ | Twitter reacts as Ravichandran Ashwin overtakes Harbhajan Singh to become India’s third highest wicket-taker in Tests

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T20 World Cup 2021 | There should have been some gap between IPL and T20 WC, says Kapil Dev

T20 World Cup 2021 | There should have been some gap between IPL and T20 WC, says Kapil Dev

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T20 World Cup 2021 | Selectors will have to decide the future of big names, states Kapil Dev

T20 World Cup 2021 | Selectors will have to decide the future of big names, states Kapil Dev

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IND vs NZ | Weak statement from a big player like him, says Kapil Dev on Virat Kohli's 'not brave enough' comment

IND vs NZ | Weak statement from a big player like him, says Kapil Dev on Virat Kohli's 'not brave enough' comment

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T20 World Cup 2021 | Players get recognition by doing well in India-Pakistan matches, states Kapil Dev

T20 World Cup 2021 | Players get recognition by doing well in India-Pakistan matches, states Kapil Dev

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T20 World Cup 2021 | India have enough firepower to cover Hardik Pandya's inability to bowl, reckons Kapil Dev

T20 World Cup 2021 | India have enough firepower to cover Hardik Pandya's inability to bowl, reckons Kapil Dev

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DC vs DRH | Twitter reacts as Kane Williamson takes a spectacular running catch to dismiss Prithvi Shaw

DC vs DRH | Twitter reacts as Kane Williamson takes a spectacular running catch to dismiss Prithvi Shaw

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