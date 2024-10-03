Kedar Jadhav News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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Players
Kedar Jadhav draws curtains on 17-year professional cricket career

Kedar Jadhav draws curtains on 17-year professional cricket career

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Ruturaj Gaikwad named Maharashtra captain for Syed Mushtaq Ali Trophy

Ruturaj Gaikwad named Maharashtra captain for Syed Mushtaq Ali Trophy

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IPL 2021 | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2021 | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

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IPL 2021 | We will take the win, says KL Rahul as PBKS clinch last-ball thriller vs SRH

IPL 2021 | We will take the win, says KL Rahul as PBKS clinch last-ball thriller vs SRH

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Trouble in Paradise | Incumbent IPL contract holders who might potentially go unsold in the mega auction

Trouble in Paradise | Incumbent IPL contract holders who might potentially go unsold in the mega auction

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Twitter reacts to Fabian Allen challenging Cottrell and Bravo with his killer moves after dismissing Warner

Twitter reacts to Fabian Allen challenging Cottrell and Bravo with his killer moves after dismissing Warner

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BCCI announce Annual Player Contracts for 2020-21; Kuldeep Yadav demoted to ‘C’ grade

BCCI announce Annual Player Contracts for 2020-21; Kuldeep Yadav demoted to ‘C’ grade

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Hit, Miss or Meh | How each team fared in this year's IPL auction

Hit, Miss or Meh | How each team fared in this year's IPL auction

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Legends and pundits react to IPL 2021 auction throwing wild surprises

Legends and pundits react to IPL 2021 auction throwing wild surprises

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IPL 2021 Auction | Royal Challengers Bangalore - Dream, realistic, wildcard and suggested buys

IPL 2021 Auction | Royal Challengers Bangalore - Dream, realistic, wildcard and suggested buys

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Reports | Maxwell, Smith, Harbhajan and Jadhav among 11 players with INR 2 crore base price

Reports | Maxwell, Smith, Harbhajan and Jadhav among 11 players with INR 2 crore base price

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IPL 2021 Retentions | Talking Points from CSK’s retentions and releases ft. emotional decisions and stacked squad

IPL 2021 Retentions | Talking Points from CSK’s retentions and releases ft. emotional decisions and stacked squad

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Twitter reacts to major IPL 2021 retention day releases ft. Malinga, Maxwell, Jadhav and Morris

Twitter reacts to major IPL 2021 retention day releases ft. Malinga, Maxwell, Jadhav and Morris

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IPL 2020 Review | MS Dhoni, process and middle-order ‘spark’ that never arrived for Chennai Super Kings

IPL 2020 Review | MS Dhoni, process and middle-order ‘spark’ that never arrived for Chennai Super Kings

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Twitter reacts to innovative Ravi Ashwin imitating Kedar Jadhav's 'slinga Malinga' action

Twitter reacts to innovative Ravi Ashwin imitating Kedar Jadhav's 'slinga Malinga' action

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IPL 2020 | Krishnamachari Srikkanth rips Dhoni to shreds for ‘ridiculous’ comment about youngsters

IPL 2020 | Krishnamachari Srikkanth rips Dhoni to shreds for ‘ridiculous’ comment about youngsters

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IPL 2020 | Jagadeesan knock a lesson for CSK that there’s life beyond older players, asserts Sanjay Manjrekar

IPL 2020 | Jagadeesan knock a lesson for CSK that there’s life beyond older players, asserts Sanjay Manjrekar

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IPL 2020 | CSK vs RCB: Today I Learnt - Magical tactician Virat Kohli and Shardul Thakur CSK’s X Factor

IPL 2020 | CSK vs RCB: Today I Learnt - Magical tactician Virat Kohli and Shardul Thakur CSK’s X Factor

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CSK’s puzzle pieces out-puzzling them slowly piece by piece in IPL 2020

CSK’s puzzle pieces out-puzzling them slowly piece by piece in IPL 2020

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IPL 2020 | Kedar Jadhav just needs to be more aggressive and play his natural game, opines Aakash Chopra

IPL 2020 | Kedar Jadhav just needs to be more aggressive and play his natural game, opines Aakash Chopra

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Twitter reacts to Ravindra Jadeja 'lambasting' Kedar Jadhav over sloppy fielding

Twitter reacts to Ravindra Jadeja 'lambasting' Kedar Jadhav over sloppy fielding

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IPL 2020 | CSK vs SRH: Today I Learnt - Deepak ‘swinging’ Chahar, Sunrisers’ teenage day out and CSK needs a ‘chop’

IPL 2020 | CSK vs SRH: Today I Learnt - Deepak ‘swinging’ Chahar, Sunrisers’ teenage day out and CSK needs a ‘chop’

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IPL 2020 | CSK vs DC: Today I Learnt - CSK pacers > spinners, Prithvi-shattering innings and old-school CSK openers

IPL 2020 | CSK vs DC: Today I Learnt - CSK pacers > spinners, Prithvi-shattering innings and old-school CSK openers

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IPL 2020 | Dhoni might have demoted himself to see how CSK’s future fares, feels Harsha Bhogle

IPL 2020 | Dhoni might have demoted himself to see how CSK’s future fares, feels Harsha Bhogle

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IPL SRL | CSK vs KKR Evaluation Chart - Shardul Thakur’s four-fer seals victory for Chennai

IPL SRL | CSK vs KKR Evaluation Chart - Shardul Thakur’s four-fer seals victory for Chennai

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IPL SRL | KKR vs CSK Evaluation Chart - MS Dhoni finishes it off in style for CSK

IPL SRL | KKR vs CSK Evaluation Chart - MS Dhoni finishes it off in style for CSK

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Champions League SRL | CSK vs PZ Evaluation Chart - Bowlers to the fore as Chennai demolish Peshawar

Champions League SRL | CSK vs PZ Evaluation Chart - Bowlers to the fore as Chennai demolish Peshawar

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