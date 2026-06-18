Nat Sciver Brunt News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
Major League CricketICC ODI World CupICCIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
AI Simulation, Womens T20 World Cup | Nat Sciver-Brunt leads England to commanding win over Sri Lanka

AI Simulation, Womens T20 World Cup | Nat Sciver-Brunt leads England to commanding win over Sri Lanka

  • news
  • cricket
England Reveal Squad for Womens T20 World Cup 2026

England Reveal Squad for Womens T20 World Cup 2026

  • news
  • cricket
WPL | Mumbai Indians remain in contention for playoffs with clinical win over Royal Challengers Bengaluru

WPL | Mumbai Indians remain in contention for playoffs with clinical win over Royal Challengers Bengaluru

  • news
  • cricket
WPL | Twitter relieved as Sciver-Brunt finally breaks hundred hoodoo with magnificent knock

WPL | Twitter relieved as Sciver-Brunt finally breaks hundred hoodoo with magnificent knock

  • news
  • cricket
AI Simulation, Delhi Capitals-W vs Mumbai Indians-W | Mumbai stay composed in Vadodara as controlled chase seals key WPL win

AI Simulation, Delhi Capitals-W vs Mumbai Indians-W | Mumbai stay composed in Vadodara as controlled chase seals key WPL win

  • news
  • cricket
Delhi Capitals-W vs Mumbai Indians-W Preview | WPL clash in Vadodara as playoff race tightens

Delhi Capitals-W vs Mumbai Indians-W Preview | WPL clash in Vadodara as playoff race tightens

  • news
  • cricket
AI Simulation, MI-W vs GG-W | Gujarat Giants break duck as Gardner leads composed chase in Navi Mumbai

AI Simulation, MI-W vs GG-W | Gujarat Giants break duck as Gardner leads composed chase in Navi Mumbai

  • news
  • cricket
Mumbai Indians-W & Gujarat Giants-W | WPL 2026 Preview

Mumbai Indians-W & Gujarat Giants-W | WPL 2026 Preview

  • news
  • cricket
WPL | Twitter impressed as Mumbai Indians outplay Delhi Capitals in clinical display

WPL | Twitter impressed as Mumbai Indians outplay Delhi Capitals in clinical display

  • news
  • cricket
WPL | Twitter awestruck as Grace Harris starts RCB innings with majestic pull against MI

WPL | Twitter awestruck as Grace Harris starts RCB innings with majestic pull against MI

  • news
  • cricket
WBBL | Twitter in awe as Hobart Hurricanes beat Perth Scorchers to rise to top of table

WBBL | Twitter in awe as Hobart Hurricanes beat Perth Scorchers to rise to top of table

  • news
  • cricket
WBBL | Twitter reacts as Melbourne Stars close in on Hobart Hurricanes at top with clinical win

WBBL | Twitter reacts as Melbourne Stars close in on Hobart Hurricanes at top with clinical win

  • news
  • cricket
Women’s ODI World Cup | Twitter impressed as South Africa reach maiden final with huge win over England

Women’s ODI World Cup | Twitter impressed as South Africa reach maiden final with huge win over England

  • news
  • cricket
AI Simulation, ENG-W vs SA-W | England Women beat South Africa Women by 21 runs in first semi-final

AI Simulation, ENG-W vs SA-W | England Women beat South Africa Women by 21 runs in first semi-final

  • news
  • cricket
AUS-W vs ENG-W Preview | Defending Champions, Australia to face England in ‘battle of bests’

AUS-W vs ENG-W Preview | Defending Champions, Australia to face England in ‘battle of bests’

  • news
  • cricket
AI Simulation, AUS-W vs ENG-W | Australia Women beat England Women by 22 runs in Women’s WC 2025 game

AI Simulation, AUS-W vs ENG-W | Australia Women beat England Women by 22 runs in Women’s WC 2025 game

  • news
  • cricket
AI Simulation, IND-W vs AUS-W | India Women beat England Women by five wickets in Women’s WC game

AI Simulation, IND-W vs AUS-W | India Women beat England Women by five wickets in Women’s WC game

  • news
  • cricket
Women’s ODI World Cup | Tazmin Brits gains ranking points after match-winning century against New Zealand

Women’s ODI World Cup | Tazmin Brits gains ranking points after match-winning century against New Zealand

  • news
  • cricket
BAN-W vs ENG-W Preview | Bangladesh Women set to take on English challenge in their next Women’s WC game

BAN-W vs ENG-W Preview | Bangladesh Women set to take on English challenge in their next Women’s WC game

  • news
  • cricket
ENG-W vs IND-W | Twitter goes crazy as England Women keep series alive with one-sided win at Lords

ENG-W vs IND-W | Twitter goes crazy as England Women keep series alive with one-sided win at Lords

  • news
  • cricket
India Women tour of England | Twitter reacts as Jemimah’s special effort dismisses Sciver-Brunt

India Women tour of England | Twitter reacts as Jemimah’s special effort dismisses Sciver-Brunt

  • news
  • cricket
ENG-W vs IND-W | Ecclestone and Bouchier to make a return in ODI series, Sciver-Brunt expected to be fit

ENG-W vs IND-W | Ecclestone and Bouchier to make a return in ODI series, Sciver-Brunt expected to be fit

  • news
  • cricket
India Women tour of England 2025 | England skipper Nat Sciver-Brunt to miss third T20I

India Women tour of England 2025 | England skipper Nat Sciver-Brunt to miss third T20I

  • news
  • cricket
ENG-W vs WI-W Match Preview | England women target opening ODI win after dominant T20 sweep

ENG-W vs WI-W Match Preview | England women target opening ODI win after dominant T20 sweep

  • news
  • cricket
‌WPL | Twitter reacts to Harman hurricane and big-match Natalie bruise Capitals as MI secure second title in humdinger

‌WPL | Twitter reacts to Harman hurricane and big-match Natalie bruise Capitals as MI secure second title in humdinger

  • news
  • cricket
‌WPL | Twitter reacts to seething Sciver-Brunt pointing fingers at spider cam for regulation catch drop

‌WPL | Twitter reacts to seething Sciver-Brunt pointing fingers at spider cam for regulation catch drop

  • news
  • cricket
‌WPL | Twitter reacts to Sutherland and Shafali dent Natalie’s all-round show as Delhi seal humdinger

‌WPL | Twitter reacts to Sutherland and Shafali dent Natalie’s all-round show as Delhi seal humdinger

  • news
  • cricket