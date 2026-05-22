Salman Agha Ali News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
Major League CricketICC ODI World CupICCIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
Salman Agha Opens Up on Viral No Handshake Incident

Salman Agha Opens Up on Viral No Handshake Incident

  • news
  • cricket
Pakistan vs United States of America | T20 World Cup Match Preview

Pakistan vs United States of America | T20 World Cup Match Preview

  • news
  • cricket
T20 World Cup Preview | New coach, new captain, but same old confused Pakistan at another ICC event

T20 World Cup Preview | New coach, new captain, but same old confused Pakistan at another ICC event

  • feature
  • cricket
Pakistan T20I Tri Series | Sri Lanka qualify for final with thrilling six-run win over Pakistan

Pakistan T20I Tri Series | Sri Lanka qualify for final with thrilling six-run win over Pakistan

  • news
  • cricket
Pakistan vs Zimbabwe – 1st T20I Preview | Rawalpindi set for high-pace clash as Pakistan aim to start tri-series strongly

Pakistan vs Zimbabwe – 1st T20I Preview | Rawalpindi set for high-pace clash as Pakistan aim to start tri-series strongly

  • news
  • cricket
Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan go ahead with thrilling win in first ODI in Rawalpindi

Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan go ahead with thrilling win in first ODI in Rawalpindi

  • news
  • cricket
South Africa tour of Pakistan | Twitter impressed as South Africa level series with clinical win in second ODI

South Africa tour of Pakistan | Twitter impressed as South Africa level series with clinical win in second ODI

  • news
  • cricket
South Africa tour of Pakistan | Pakistan pocket T20 series with four-wicket win in third game

South Africa tour of Pakistan | Pakistan pocket T20 series with four-wicket win in third game

  • news
  • cricket
PAK vs SA Preview | Pakistan to host South Africa in first T20I of three-match series in Rawalpindi

PAK vs SA Preview | Pakistan to host South Africa in first T20I of three-match series in Rawalpindi

  • news
  • cricket
Watch How Pakistan Can’t Stop Playing Musical Chairs with Captains

Watch How Pakistan Can’t Stop Playing Musical Chairs with Captains

  • news
  • cricket
Asia Cup Final | India refuse to accept trophy from Mohsin Naqvi at post-match presentation ceremony

Asia Cup Final | India refuse to accept trophy from Mohsin Naqvi at post-match presentation ceremony

  • news
  • cricket
Asia Cup | Twitter reacts as Suryakumar Yadav wastes time with unnecessary appeal

Asia Cup | Twitter reacts as Suryakumar Yadav wastes time with unnecessary appeal

  • news
  • cricket
IND vs PAK | Twitter reacts as Sanju Samson ends Salman Agha's abysmal tournament with incredible diving catch

IND vs PAK | Twitter reacts as Sanju Samson ends Salman Agha's abysmal tournament with incredible diving catch

  • news
  • cricket
Pakistan Keeps the Drama Alive: Asia Cup 2025 Reaches Its Climax

Pakistan Keeps the Drama Alive: Asia Cup 2025 Reaches Its Climax

  • news
  • cricket
India vs Pakistan, Super Four, Match 2 (A1 vs A2) – Asia Cup 2025 (21 September, Dubai)

India vs Pakistan, Super Four, Match 2 (A1 vs A2) – Asia Cup 2025 (21 September, Dubai)

  • news
  • cricket
Pakistan vs Bangladesh, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

Pakistan vs Bangladesh, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

  • news
  • cricket
Team Pakistan vs Team Sri Lanka, Preview | Super Four Match 3 will look to dominate after strong group stage

Team Pakistan vs Team Sri Lanka, Preview | Super Four Match 3 will look to dominate after strong group stage

  • news
  • cricket
IND vs PAK | Twitter frenzied as SKY snubs Salman again at toss to continue handshake row

IND vs PAK | Twitter frenzied as SKY snubs Salman again at toss to continue handshake row

  • news
  • cricket
Asia Cup 2025: India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh Reach Super Four

Asia Cup 2025: India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh Reach Super Four

  • news
  • cricket
Pakistan vs United Arab Emirates, Preview | Pakistan Will Look to Dominate After Big Win in Last Game

Pakistan vs United Arab Emirates, Preview | Pakistan Will Look to Dominate After Big Win in Last Game

  • news
  • cricket
Asia Cup 2025 | Twitter reacts as Pakistan hand India psychological edge after opting to bat

Asia Cup 2025 | Twitter reacts as Pakistan hand India psychological edge after opting to bat

  • news
  • cricket
India vs Pakistan, Preview | India Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

India vs Pakistan, Preview | India Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

  • news
  • cricket
Asia Cup 2025: Tension, aggression and expectations ahead of India-Pakistan clash

Asia Cup 2025: Tension, aggression and expectations ahead of India-Pakistan clash

  • news
  • cricket
Pakistan vs Oman, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Strong Start In Asia Cup

Pakistan vs Oman, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Strong Start In Asia Cup

  • news
  • cricket
Asia Cup 2025: India, Pakistan, and Bangladesh

Asia Cup 2025: India, Pakistan, and Bangladesh

  • news
  • cricket
‌AI Simulation, PAK vs AFG | Pakistan claim T20I tri-series title after beating Afghanistan by four wickets

‌AI Simulation, PAK vs AFG | Pakistan claim T20I tri-series title after beating Afghanistan by four wickets

  • news
  • cricket
‌PAK vs AFG, Preview | South Asian rivalry to take place in UAE T20I tri-series final at Sharjah Cricket Ground

‌PAK vs AFG, Preview | South Asian rivalry to take place in UAE T20I tri-series final at Sharjah Cricket Ground

  • news
  • cricket