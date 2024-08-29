Shannon Gabriel News

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WI vs IND | Twitter reacts as Kohli imitates Gill’s trademark century celebration after 29th Test hundred

WI vs IND | Twitter reacts as Kohli imitates Gill’s trademark century celebration after 29th Test hundred

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WI vs ENG 2022 | West Indies name squad for first Test, uncapped Anderson Phillip added

WI vs ENG 2022 | West Indies name squad for first Test, uncapped Anderson Phillip added

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WI vs SA | Shannon Gabriel and Darren Bravo return for second Test; Bonner out with concussion

WI vs SA | Shannon Gabriel and Darren Bravo return for second Test; Bonner out with concussion

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Questions aplenty and spots up for grabs as Kraigg Brathwaite era starts to take shape

Questions aplenty and spots up for grabs as Kraigg Brathwaite era starts to take shape

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Picking the brains of Roach and Gabriel during England tour was invaluable, reveals Chemar Holder

Picking the brains of Roach and Gabriel during England tour was invaluable, reveals Chemar Holder

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ENG vs WI | Old Trafford Day 2 Talking Points - West Indies too 'hope' ful on Campbell and England’s swanky ol’ Broadway

ENG vs WI | Old Trafford Day 2 Talking Points - West Indies too 'hope' ful on Campbell and England’s swanky ol’ Broadway

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ENG vs WI | Old Trafford Day 1 Talking Points - Back to Gabriel, Joe Root’s trusted Pope and Buttler’s career-saving innings

ENG vs WI | Old Trafford Day 1 Talking Points - Back to Gabriel, Joe Root’s trusted Pope and Buttler’s career-saving innings

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Will Cricket house a football-like ‘substitution rule’

Will Cricket house a football-like ‘substitution rule’

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Roston Chase’s spell a sign from the gods for Windies to make sacrifice for greater good

Roston Chase’s spell a sign from the gods for Windies to make sacrifice for greater good

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Twitter Reacts to Shannon Gabriel missing easy run-out after Broad shows no intent to dive

Twitter Reacts to Shannon Gabriel missing easy run-out after Broad shows no intent to dive

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ENG vs WI | Old Trafford Day 2 Talking Points - Windies’ need for Rahkeem and Holder’s toss blunder

ENG vs WI | Old Trafford Day 2 Talking Points - Windies’ need for Rahkeem and Holder’s toss blunder

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England vs West Indies | Predictions for Day 2 at Old Trafford

England vs West Indies | Predictions for Day 2 at Old Trafford

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Twitter reacts to awry Gabriel's failed Shannon-ighans on Day 1

Twitter reacts to awry Gabriel's failed Shannon-ighans on Day 1

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ICC Test Rankings | Jason Holder attains highest rating by any Windies bowler in 20 years

ICC Test Rankings | Jason Holder attains highest rating by any Windies bowler in 20 years

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Twitter reacts to Shannon Gabriel’s no-ball saving Nasser Hussain from the blushes

Twitter reacts to Shannon Gabriel’s no-ball saving Nasser Hussain from the blushes

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Windies’ Ageas Bowl heroics a tribute to Gabriel and Holder’s understated dynamism

Windies’ Ageas Bowl heroics a tribute to Gabriel and Holder’s understated dynamism

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ENG vs WI | Ageas Bowl Day 2 Talking Points - Gabriel’s love for timber and Holder’s DRS coup

ENG vs WI | Ageas Bowl Day 2 Talking Points - Gabriel’s love for timber and Holder’s DRS coup

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What the first day of cricket in the post-Covid world looked like

What the first day of cricket in the post-Covid world looked like

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Twitter reacts to rain gatecrashing bio-secure party to hamper cricket's return in COVID-19 era

Twitter reacts to rain gatecrashing bio-secure party to hamper cricket's return in COVID-19 era

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VIDEO | Shannon Gabriel bowls perfect inducker to take first wicket post restart

VIDEO | Shannon Gabriel bowls perfect inducker to take first wicket post restart

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ENG vs WI | Shannon Gabriel added to Windies squad after recovering from ankle injury

ENG vs WI | Shannon Gabriel added to Windies squad after recovering from ankle injury

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West Indies to count on pace attack in England, reveals Shannon Gabriel

West Indies to count on pace attack in England, reveals Shannon Gabriel

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‘Feisty’ Kemar Roach brings a familiar Caribbean flavour to world cricket

‘Feisty’ Kemar Roach brings a familiar Caribbean flavour to world cricket

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Modern fast bowlers have it so difficult because they play all formats, says Ian Bishop

Modern fast bowlers have it so difficult because they play all formats, says Ian Bishop

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WI vs IND | Jamaica Day 3 Talking Points: Virat Kohli ignoring Hurricane Dorian and Windies players’ cavalier attitude

WI vs IND | Jamaica Day 3 Talking Points: Virat Kohli ignoring Hurricane Dorian and Windies players’ cavalier attitude

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WI vs IND | Jamaica Day 2 Talking Points : Shannon Gabriel’s 1-D approach and Hanuma Vihari proving a point

WI vs IND | Jamaica Day 2 Talking Points : Shannon Gabriel’s 1-D approach and Hanuma Vihari proving a point

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7 Things you missed | From Ajinkya Rahane's footballing skills to Virat Kohli recreating Sachin moment

7 Things you missed | From Ajinkya Rahane's footballing skills to Virat Kohli recreating Sachin moment

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