ACC Premier Cup Cricket Tournament Players

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ACC Premier Cup

Malla, Gyanendra

Nepal

Kami, Sompal

Nepal

Sheikh, Aarif

Nepal

Patel, Kushal

England

Kc, Karan

Nepal

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Sheikh, Aasif

Nepal

Rajbanshi, Lalit

Nepal

Airee, Dipendra

Nepal

Kumar, Rohit

Nepal

Sharki, Bhim

Nepal

Jora, Sundeep

Nepal

Malla, Kushal

Nepal

GC, Pratish

Nepal

Singh Airee, Kamal

Nepal

Tamang, Surya

Nepal

Jha, Gulshan

Nepal

Dhakal, Mousom

Nepal

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Khan, Asif

United Arab Emirates

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Meiyappan, Karthik Palaniapan

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Lakra, Aryan

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Khan, Nizakat

Hong Kong, China

Khan, Ehsan

Hong Kong, China

Shah, Kinchit

Hong Kong, China

Rath, Anshy

Hong Kong, China

Hayat, Babar

Hong Kong, China

Ghazanfar, Mohammad

Hong Kong, China

Wasif, Shahid

Hong Kong, China

Arshed, Haroon

Hong Kong, China

Khan, Aizaz

Hong Kong, China

Murtaza, Yasim

Hong Kong, China

Ali, Zeeshan

Hong Kong, China

Rana, Nasrulla

Hong Kong, China

Gorawara, Adit

Faiz, Ahmed

Malaysia

Haider, Rizwan

Pakistan

Asad, Bilal

Pakistan

Idrus, Syazrul

Malaysia

Wafiq, Muhammad

Malaysia

Muniandy, Sharvin

Malaysia

Singh, Virandeep

Malaysia

Aziz, Syed

Malaysia

Sham, Fitri

Malaysia

Unni, Suresh Vijay

Malaysia

Abdul Shukor, Muhammad Amir Azim

Malaysia

Azam Wan Ahmad, Wan Muhammad

Khan, Bilal

Oman

Idrees, Adnan

Kuwait

Sandaruwan, Ravija

Sri Lanka

Amin, Mohammad

Kuwait

Bhavsar, Meet

Kuwait

Gani, Usman

Kuwait

Ahmed, Ilyas

Kuwait

Monib, Sayed

Kuwait

Patel, Yasin Ishak

Kuwait

Khan, Shiraz

Kuwait

Tahir, Bilal

Kuwait

Ahmed, Sohail

Pakistan

Dawood, Ali

Pakistan

Mehr, Junaid Aziz Mohamed Aziz Khan Amir K Khan

Bahrain

Malik, Abdul Majid

Bahrain

Butt, Haider Ali

Ali, Sarfaraz

Badar, Shahbaz

Bahrain

Veerapathiran, Sathaiya

Bahrain

Anwar, Imran Javed

Bahrain

Butt, Muhammad Rizwan

Bahrain

Nasir, Ahmer Bin

Bahrain

Abbas, Zeeshan

Nazir, Yasir

Bahrain

Khanal, Dev

Nepal

Bhargava, Adwitya

Singapore

Modi, Aaryan

Singapore

Srikanth, Sidhanth

Singapore

Shahzad, Khurram

Pakistan

Shahzad, Rameez

United Arab Emirates

Tandon, Ansh

United Arab Emirates

Sharma, Sanchit

United Arab Emirates

Matiullah

Mahato, Kishore

Nepal

Syahadat, Muhamad

Malaysia

Rahman, Nazril

Malaysia

Rahman, Anwar

Malaysia

Hayat, Khizar

Malaysia

Shukla, Ayush

Hong Kong, China

Param, Prasheen

Singapore

Dutta, Aritra

Singapore

Rangarajan, Rohan

Singapore

Dixit, Avi

Singapore

Singh, Manpreet

Singapore

Baskaran, Vinoth

Singapore

Chandramohan, Surendan

Singapore

Bhadelia, Abdul Rahman

Kaul, Amartya

Sri Lanka

Puri, Akshay Roopak

Singapore

Ramesh, Kalimuthu

Singapore

Mehta, Vinit Chittesh

Singapore

Omaidurai, Thilipan

Singapore

Hameed, Basil

United Arab Emirates

Quddus, Shahrukh

Kuwait

Singh, Parvinder Kumar Birender

Aslam, Mohommed

Sri Lanka

Anto, Clinto

Kuwait

Singh, Jatinder

Oman

Nadeem, Mohammad

Oman

Butt, Fayyaz

Oman

Shafique, Adeel

England

Maqsood, Zeeshan

Oman

Ilyas, Aqib

Oman

Khushi, Muhammad Naseem

Oman

Odedra, Jay Virambhai

Oman

Kaleemullah

Oman

Goud, Sandeep

Oman

Khan, Shoaib

Oman

Harishbhai, Kashyap kumar

India

Khan, Ayaan

Khan, Kamran

Qatar

Ahmed Rehmani, Owais

Pakistan

Liyanage, Imal

Sri Lanka

Rizlan, Mohammad

Qatar

Nadeem, Mohammed

Oman

Tanveer, Muhammad

Qatar

Ibrahim, Zaheer

Qatar

Munaweera, Gayan

Veetil, Valeed

Qatar

Murad, Muhammad

Qatar

Ikramullah, Muhammad

Farooq, Amir

Arif, Imran

Saudi Arabia

Sivakumar, Saparna

Saudi Arabia

Yousaf, Imran

Saudi Arabia

Shaikh, Mohammed Hisham

Saudi Arabia

Abidin, Zain-ul

Saudi Arabia

Ahmad, Ishtiaq

Saudi Arabia

Zuhair, Zuhair

Saudi Arabia

Ahmad, Muhammad

Wahid, Abdul

Saudi Arabia

Mubbashar, Irshad

Saudi Arabia

Najeeb, Usman

Saudi Arabia

Atif-Ur-Rehman

Ghafoor, Haseeb

Saudi Arabia

Khan, Saad

Saudi Arabia

Hassan, Waqar Ul

Saudi Arabia

Baladraf, Ahmed Abdul Waheed

Saudi Arabia

Ali, Abdul Manan

Saudi Arabia

Majeed, Muzaffar

Mathias, David

Bahrain

Ahmed, Fiaz

Pakistan

Niazi, Junaid

Bahrain

Younis, Muhammad

Ahmed, Waseeq

Abbasi, Abdul Majid

Bahrain

Sarthak, Sai

Bahrain

Withanage, Sandun Chamara

Qatar

Anton, Clinto Velookkara