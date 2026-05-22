Dilip Vengsarkar News

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Is Test Retirement Going to Cost Kohli and Rohit Their ODI Future?

Is Test Retirement Going to Cost Kohli and Rohit Their ODI Future?

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  • cricket
Asia Cup 2022 | Jasprit Bumrah’s absence would not hurt India much, opines Dilip Vengsarkar

Asia Cup 2022 | Jasprit Bumrah’s absence would not hurt India much, opines Dilip Vengsarkar

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Don't understand why selectors have rested Virat Kohli for West Indies series, states Dilip Vengsarkar

Don't understand why selectors have rested Virat Kohli for West Indies series, states Dilip Vengsarkar

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Virat Kohli will come back strong in Test against England, opines Dilip Vengsarkar

Virat Kohli will come back strong in Test against England, opines Dilip Vengsarkar

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Indian team might be waiting to unleash Umran Malik at the right opportunity, reckons Dilip Vengsarkar

Indian team might be waiting to unleash Umran Malik at the right opportunity, reckons Dilip Vengsarkar

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Sarfaraz Khan should have been playing at moment for India, asserts Dilip Vengsarkar

Sarfaraz Khan should have been playing at moment for India, asserts Dilip Vengsarkar

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IND vs SA 2022 | Umran Malik deserves to play, remarks Dilip Vengsarkar

IND vs SA 2022 | Umran Malik deserves to play, remarks Dilip Vengsarkar

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IND vs SL 2022 | Virat Kohli was impressive in the Under-16 tournament, Dilip Vengsarkar recalls first time he watched the cricketer

IND vs SL 2022 | Virat Kohli was impressive in the Under-16 tournament, Dilip Vengsarkar recalls first time he watched the cricketer

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Split captaincy can work for both Virat Kohli and Rohit Sharma, says Dilip Vengsarkar

Split captaincy can work for both Virat Kohli and Rohit Sharma, says Dilip Vengsarkar

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T20 World Cup 2021 | Ravichandran Ashwin’s constant exclusion is a mystery to me, says Dilip Vengsarkar

T20 World Cup 2021 | Ravichandran Ashwin’s constant exclusion is a mystery to me, says Dilip Vengsarkar

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Ruturaj Gaikwad came to Pune academy when he was ten, I took him to England six years later, reminisces Dilip Vengsarkar

Ruturaj Gaikwad came to Pune academy when he was ten, I took him to England six years later, reminisces Dilip Vengsarkar

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ENG vs IND | Sure that Virat Kohli will break his century drought, affirms Dilip Vengsarkar

ENG vs IND | Sure that Virat Kohli will break his century drought, affirms Dilip Vengsarkar

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Every Indian player must play all formats, don't believe in this different format concept, opines Dilip Vengsarkar

Every Indian player must play all formats, don't believe in this different format concept, opines Dilip Vengsarkar

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BCCI need to organize more practice matches before big overseas tours, asserts Dilip Vengsarkar

BCCI need to organize more practice matches before big overseas tours, asserts Dilip Vengsarkar

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IND vs AUS | Quite sure India will win the Gabba Test; Pant's knock brought India close at SCG, opines Dilip Vengsarkar

IND vs AUS | Quite sure India will win the Gabba Test; Pant's knock brought India close at SCG, opines Dilip Vengsarkar

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IND vs AUS | Rahul Dravid should be rushed to Australia to help India, feels Dilip Vengsarkar

IND vs AUS | Rahul Dravid should be rushed to Australia to help India, feels Dilip Vengsarkar

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Sourav Ganguly undermining the presence of IPL chairman and selectors, scathes Dilip Vengsarkar

Sourav Ganguly undermining the presence of IPL chairman and selectors, scathes Dilip Vengsarkar

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IPL 2020 | Is IPL more important to Rohit Sharma than playing for India, questions Dilip Vengsarkar

IPL 2020 | Is IPL more important to Rohit Sharma than playing for India, questions Dilip Vengsarkar

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IND vs AUS | BCCI President Ganguly must probe Suryakumar Yadav’s exclusion, laments Dilip Vengsarkar

IND vs AUS | BCCI President Ganguly must probe Suryakumar Yadav’s exclusion, laments Dilip Vengsarkar

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IPL 2020 | RCB are winning this IPL since they haven't won so far, opines Dilip Vengsarkar

IPL 2020 | RCB are winning this IPL since they haven't won so far, opines Dilip Vengsarkar

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IPL 2020 | More Indian coaches should coach the IPL teams, reckons Dilip Vengsarkar

IPL 2020 | More Indian coaches should coach the IPL teams, reckons Dilip Vengsarkar

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MCA member keen to give Dhoni permanent ‘seat’ at the Wankhede Stadium

MCA member keen to give Dhoni permanent ‘seat’ at the Wankhede Stadium

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Dilip Vengsarkar tears into MCA for losing out on services of Wasim Jaffer

Dilip Vengsarkar tears into MCA for losing out on services of Wasim Jaffer

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Determination Kohli showed at U23 level made selectors push him to senior team, reveals Dilip Vengsarkar

Determination Kohli showed at U23 level made selectors push him to senior team, reveals Dilip Vengsarkar

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‘Underrated’ Gautam Gambhir an underachiever, believes Dilip Vengsarkar

‘Underrated’ Gautam Gambhir an underachiever, believes Dilip Vengsarkar

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Sourav Ganguly’s 2003 Brisbane innings was a class act, praises Dilip Vengsarkar

Sourav Ganguly’s 2003 Brisbane innings was a class act, praises Dilip Vengsarkar

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Spending time as BCCI's TRDW head helped justify chairman post, states Dilip Vengsarkar

Spending time as BCCI's TRDW head helped justify chairman post, states Dilip Vengsarkar

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