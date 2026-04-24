Michael Hussey News

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WATCH, BBL | Hussey justfies 'Mr Cricket' tag with perfect prediction of Cartwright's capitulation

WATCH, BBL | Hussey justfies 'Mr Cricket' tag with perfect prediction of Cartwright's capitulation

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Justin Langer sees his players as sons, still needs to be given a lot of credit, believes Michael Hussey

Justin Langer sees his players as sons, still needs to be given a lot of credit, believes Michael Hussey

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England recruit Michael Hussey and David Saker as coaches for upcoming World T20

England recruit Michael Hussey and David Saker as coaches for upcoming World T20

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Ind vs NZ | Ruturaj Gaikwad is a seriously good player, says Graeme Swann

Ind vs NZ | Ruturaj Gaikwad is a seriously good player, says Graeme Swann

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BCCI perhaps should look at the UAE as an option to host World T20, feels Michael Hussey

BCCI perhaps should look at the UAE as an option to host World T20, feels Michael Hussey

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IPL 2021 | Wriddhiman Saha tests COVID-19 positive again; Michael Hussey returns negative report

IPL 2021 | Wriddhiman Saha tests COVID-19 positive again; Michael Hussey returns negative report

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Cricket Australia confirm that Australian IPL members have left India and are en-route to Maldives

Cricket Australia confirm that Australian IPL members have left India and are en-route to Maldives

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Reports | Chennai Super Kings’ Mike Hussey tests positive for COVID-19

Reports | Chennai Super Kings’ Mike Hussey tests positive for COVID-19

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IPL 2021 | CSK have made excellent additions, have all bases covered, asserts Michael Hussey 

IPL 2021 | CSK have made excellent additions, have all bases covered, asserts Michael Hussey 

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IND vs AUS | Shubman Gill looks like a real player for the future, expresses Michael Hussey

IND vs AUS | Shubman Gill looks like a real player for the future, expresses Michael Hussey

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Time spent with Mike Hussey during IPL has helped me improve as a batsman, reveals N Jagadeesan

Time spent with Mike Hussey during IPL has helped me improve as a batsman, reveals N Jagadeesan

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IND vs AUS | Warner played an impatient and loose shot, criticizes Mark Waugh

IND vs AUS | Warner played an impatient and loose shot, criticizes Mark Waugh

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IND vs AUS | 'Classy' Shubman Gill can play for next 10 years for India, predicts Michael Hussey 

IND vs AUS | 'Classy' Shubman Gill can play for next 10 years for India, predicts Michael Hussey 

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IND vs AUS | MCG pitch will suit Prithvi Shaw’s batting style more, proclaims Michael Hussey

IND vs AUS | MCG pitch will suit Prithvi Shaw’s batting style more, proclaims Michael Hussey

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IND vs AUS | India will be embarrassed by Day 3 performance, feels Mike Hussey

IND vs AUS | India will be embarrassed by Day 3 performance, feels Mike Hussey

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IPL 2020 | No 4 is ideal for MS Dhoni to bat for CSK this season, proclaims Michael Hussey

IPL 2020 | No 4 is ideal for MS Dhoni to bat for CSK this season, proclaims Michael Hussey

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Dhoni and Rohit, like Ponting, remain calm under pressure, reveals Mike Hussey

Dhoni and Rohit, like Ponting, remain calm under pressure, reveals Mike Hussey

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Michael Hussey names MS Dhoni as skipper of his most feared IPL XI

Michael Hussey names MS Dhoni as skipper of his most feared IPL XI

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Really fearful about 2020 T20 World Cup in Australia, asserts Michael Hussey

Really fearful about 2020 T20 World Cup in Australia, asserts Michael Hussey

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Virat Kohli needs to be lauded for being unthreatened by Dhoni's presence, feels Mike Hussey

Virat Kohli needs to be lauded for being unthreatened by Dhoni's presence, feels Mike Hussey

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Confident Rohit Sharma will adapt to tough Aussie conditions, states Michael Hussey

Confident Rohit Sharma will adapt to tough Aussie conditions, states Michael Hussey

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MS Dhoni was once livid after he got out following my advice, recalls Mike Hussey

MS Dhoni was once livid after he got out following my advice, recalls Mike Hussey

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Cricket Australia keen on hosting T20 World Cup this year, reveals Mike Hussey

Cricket Australia keen on hosting T20 World Cup this year, reveals Mike Hussey

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MS Dhoni knows what he needs to do to get ready for IPL, believes Michael Hussey

MS Dhoni knows what he needs to do to get ready for IPL, believes Michael Hussey

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Excellent continuity in CSK setup has helped build relationships, reveals Mike Hussey

Excellent continuity in CSK setup has helped build relationships, reveals Mike Hussey

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MS Dhoni is the greatest finisher of all time, asserts Mike Hussey

MS Dhoni is the greatest finisher of all time, asserts Mike Hussey

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Bushfire charity match rescheduled to ensure best conditions for BBL final

Bushfire charity match rescheduled to ensure best conditions for BBL final

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