Harbhajan Singh News

Category links
Teams
Pakistan Cricket TeamIndia Cricket TeamEngland Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBKolkata Knight RidersMumbai IndiansRoyal Challengers BengaluruZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne RenegadesMelbourne StarsCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsLancashireBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeOtago VoltsWellington FirebirdsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownMi EmiratesDesert VipersCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket TeamArunachal Pradesh Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsICCWomen World T 20 SeriesMajor League CricketEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesICC ODI World CupIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
Teams
Tournaments
Players
Former Cricketer Harbhajan Singh Joins Bharatiya Janata Party

Former Cricketer Harbhajan Singh Joins Bharatiya Janata Party

  • news
  • cricket
‘Bhajji Doesn’t Hold Back!’ Harbhajan Singh Responds to Trolls

‘Bhajji Doesn’t Hold Back!’ Harbhajan Singh Responds to Trolls

  • news
  • cricket
AI Simulation, IC vs SSS | Guptills power hitting guides Southern Super Stars to comfortable chase

AI Simulation, IC vs SSS | Guptills power hitting guides Southern Super Stars to comfortable chase

  • news
  • cricket
The 2nd of the Month Has Become a Familiar Date for Indian Finals

The 2nd of the Month Has Become a Familiar Date for Indian Finals

  • news
  • cricket
Why Is the Cricket World Talking About Test Twenty?

Why Is the Cricket World Talking About Test Twenty?

  • news
  • cricket
Ravindra Jadeja Creates History, Surpasses Harbhajan Singh’s Record at Home

Ravindra Jadeja Creates History, Surpasses Harbhajan Singh’s Record at Home

  • news
  • cricket
India Dominates, Pakistan Prepares: Asia Cup 2025 Heats Up

India Dominates, Pakistan Prepares: Asia Cup 2025 Heats Up

  • news
  • cricket
Twitter stunned as Lalit Modi ends 17-year void to release footage of Harbhajan slapping Sreesanth

Twitter stunned as Lalit Modi ends 17-year void to release footage of Harbhajan slapping Sreesanth

  • news
  • cricket
IND vs PAK Champions Preview | Arch-rivals India and Pakistan set to clash in World Championship of Legends

IND vs PAK Champions Preview | Arch-rivals India and Pakistan set to clash in World Championship of Legends

  • news
  • cricket
World Cup 2023 | Twitter reacts as Harbhajan Singh expresses shock over exclusion of Yuzvendra Chahal

World Cup 2023 | Twitter reacts as Harbhajan Singh expresses shock over exclusion of Yuzvendra Chahal

  • news
  • cricket
WI vs IND | Cheteshwar Pujara has been an unsung hero for Indian team, remarks Harbhajan Singh

WI vs IND | Cheteshwar Pujara has been an unsung hero for Indian team, remarks Harbhajan Singh

  • news
  • cricket
BCCI must pay chief selector same as head coach to get someone of stature, declares Harbhajan Singh

BCCI must pay chief selector same as head coach to get someone of stature, declares Harbhajan Singh

  • news
  • cricket
IND vs AUS | Only Ben Stokes can be compared to Ravindra Jadeja, opines Harbhajan Singh

IND vs AUS | Only Ben Stokes can be compared to Ravindra Jadeja, opines Harbhajan Singh

  • news
  • cricket
Virat Kohli opening will be brilliant idea, but not sure if KL Rahul will stick with that, remarks Harbhajan Singh

Virat Kohli opening will be brilliant idea, but not sure if KL Rahul will stick with that, remarks Harbhajan Singh

  • news
  • cricket
Asia Cup 2022 | Preferring Dinesh Karthik over Rishabh Pant was right decision against Pakistan, reckons Harbhajan Singh

Asia Cup 2022 | Preferring Dinesh Karthik over Rishabh Pant was right decision against Pakistan, reckons Harbhajan Singh

  • news
  • cricket
Internet reacts with fury to Harbhajan Singh laughing at Shahid Afridi's disrespectful Gautam Gambhir remark

Internet reacts with fury to Harbhajan Singh laughing at Shahid Afridi's disrespectful Gautam Gambhir remark

  • news
  • cricket
If I had to correct one mistake, it would be how I treated S Sreesanth, says Harbhajan Singh about slapgate incident

If I had to correct one mistake, it would be how I treated S Sreesanth, says Harbhajan Singh about slapgate incident

  • news
  • cricket
IPL 2022 | Mayank Agarwal should have been given freedom, states Harbhajan Singh

IPL 2022 | Mayank Agarwal should have been given freedom, states Harbhajan Singh

  • news
  • cricket
IPL 2022 | Rajasthan Royals should be credited for showing faith in Ravichandran Ashwin's all-round abilities, says Harbhajan Singh

IPL 2022 | Rajasthan Royals should be credited for showing faith in Ravichandran Ashwin's all-round abilities, says Harbhajan Singh

  • news
  • cricket
IPL 2022 | Selectors should bring ‘Kulcha’ back for the T20I World Cup in Australia, opines Harbhajan Singh

IPL 2022 | Selectors should bring ‘Kulcha’ back for the T20I World Cup in Australia, opines Harbhajan Singh

  • news
  • cricket
IPL 2022 | Hardik Pandya is making a strong case for himself, feels Harbhajan Singh

IPL 2022 | Hardik Pandya is making a strong case for himself, feels Harbhajan Singh

  • news
  • cricket
IPL 2022 | The match between Mumbai and Chennai gives feeling of an India-Pakistan contest, says Harbhajan Singh

IPL 2022 | The match between Mumbai and Chennai gives feeling of an India-Pakistan contest, says Harbhajan Singh

  • news
  • cricket
Ricky Ponting's defence was not the greatest, says Harbhajan Singh

Ricky Ponting's defence was not the greatest, says Harbhajan Singh

  • news
  • cricket
IPL 2022 | Royal Challengers Bangalore won't get a better leader than Virat Kohli, says Harbhajan Singh

IPL 2022 | Royal Challengers Bangalore won't get a better leader than Virat Kohli, says Harbhajan Singh

  • news
  • cricket
IND vs WI | If Kuldeep Yadav gets a couple of early wickets he will be a different bowler, says Harbhajan Singh

IND vs WI | If Kuldeep Yadav gets a couple of early wickets he will be a different bowler, says Harbhajan Singh

  • news
  • cricket
Jasprit Bumrah should be India Test captain if Rohit Sharma declines the offer, says Harbhajan Singh

Jasprit Bumrah should be India Test captain if Rohit Sharma declines the offer, says Harbhajan Singh

  • news
  • cricket
IND vs SA | Shikhar Dhawan is as fit and young as 23-year-old Ishan Kishan, opines Harbhajan Singh

IND vs SA | Shikhar Dhawan is as fit and young as 23-year-old Ishan Kishan, opines Harbhajan Singh

  • news
  • cricket