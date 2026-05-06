Ayush Badoni News

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Vaibhav SuryavanshiVirat KohliLiam LivingstoneShadab KhanPrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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AI Simulation, PBKS vs LSG | Badoni’s late blitz seals thrilling chase for Lucknow

AI Simulation, PBKS vs LSG | Badoni’s late blitz seals thrilling chase for Lucknow

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Shock Move by Team India as Washington Sundars Replacement Is Announced

Shock Move by Team India as Washington Sundars Replacement Is Announced

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AI Simulation, PD6 vs SDS । South Delhi Superstarz beat Purani Delhi 6 by seven runs in 38th DPL 2025 game

AI Simulation, PD6 vs SDS । South Delhi Superstarz beat Purani Delhi 6 by seven runs in 38th DPL 2025 game

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PD6 vs SDS Preview । Purani Delhi 6 to face South Delhi Superstarz in their last DPL 2025 game

PD6 vs SDS Preview । Purani Delhi 6 to face South Delhi Superstarz in their last DPL 2025 game

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SDS vs PD6 Review । South Delhi Superstarz beat Purani Delhi by 46 runs in DPL 2025

SDS vs PD6 Review । South Delhi Superstarz beat Purani Delhi by 46 runs in DPL 2025

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ODW vs SDS Review | South Delhi Superstarz beat Outer Delhi Warriors in rain-affected DPL 2025 game

ODW vs SDS Review | South Delhi Superstarz beat Outer Delhi Warriors in rain-affected DPL 2025 game

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AI Simulation, ODW vs SDS | Shresth Yadav and Dhruv Singh’s brilliant knocks help Warriors beat Superstarz by five wickets

AI Simulation, ODW vs SDS | Shresth Yadav and Dhruv Singh’s brilliant knocks help Warriors beat Superstarz by five wickets

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ODW vs SDS Preview | Outer Delhi Warriorz to face South Delhi Superstarz in 22nd DPL 2025 game

ODW vs SDS Preview | Outer Delhi Warriorz to face South Delhi Superstarz in 22nd DPL 2025 game

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AI Simulation, SDS vs NDT | New Delhi Tigers outplay South Delhi Superstarz by five wickets to register second win in DPL 2025

AI Simulation, SDS vs NDT | New Delhi Tigers outplay South Delhi Superstarz by five wickets to register second win in DPL 2025

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SDS vs NDT Preview | South Delhi Superstarz aim first win in DPL 2025, set to face New Delhi Tigers

SDS vs NDT Preview | South Delhi Superstarz aim first win in DPL 2025, set to face New Delhi Tigers

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AI Simulation, EDR vs SDS । East Delhi Riders beat South Delhi Superstarz by three runs in a thrilling DPL 2025 game

AI Simulation, EDR vs SDS । East Delhi Riders beat South Delhi Superstarz by three runs in a thrilling DPL 2025 game

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AI Simulation, CDK vs SDS | South Delhi Superstarz beat Central Delhi Kings to claim first win in DPL 2025

AI Simulation, CDK vs SDS | South Delhi Superstarz beat Central Delhi Kings to claim first win in DPL 2025

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RR vs LSG | Avesh Khan’s clutch death bowling seals Rajasthan’s fourth defeat in a row

RR vs LSG | Avesh Khan’s clutch death bowling seals Rajasthan’s fourth defeat in a row

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RR vs LSG | Twitter amused as Shardul fumbles, disappears, reappears and ultimately takes the catch

RR vs LSG | Twitter amused as Shardul fumbles, disappears, reappears and ultimately takes the catch

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‌Twitter in splits as Badoni almost survives a MSD stumping after two unusual overturns in four deliveries

‌Twitter in splits as Badoni almost survives a MSD stumping after two unusual overturns in four deliveries

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‌SMAT | Twitter reacts to Nitish Rana and Ayush Badoni lock horn in verbal duel sparking intense drama  

‌SMAT | Twitter reacts to Nitish Rana and Ayush Badoni lock horn in verbal duel sparking intense drama  

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IPL 2024 | Twitter and Amit Mishra jubilated by ruling out age factor to outsmart Riyan Parag

IPL 2024 | Twitter and Amit Mishra jubilated by ruling out age factor to outsmart Riyan Parag

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‌IPL 2024 | Twitter erupts as Fraser-McGurk storm and Kuldeep magic sets up much-needed Capitals triumph

‌IPL 2024 | Twitter erupts as Fraser-McGurk storm and Kuldeep magic sets up much-needed Capitals triumph

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IPL 2023, RCB vs LSG | Twitter trolls Ayush Badoni as his goof up converts innovative six into wicket

IPL 2023, RCB vs LSG | Twitter trolls Ayush Badoni as his goof up converts innovative six into wicket

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Lucknow Super Giants demand sparkle from middle-order for IPL 2022 glory

Lucknow Super Giants demand sparkle from middle-order for IPL 2022 glory

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Youngsters lighting up IPL with their batting

Youngsters lighting up IPL with their batting

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IPL 2022 | Ayush Badoni can be a threat to the fast bowlers soon, opines Brad Hogg

IPL 2022 | Ayush Badoni can be a threat to the fast bowlers soon, opines Brad Hogg

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