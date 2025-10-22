Mehidy Hasan News

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AI Simulation, BAN vs WI | Bangladesh beat West Indies by 25 runs in first ODI of three-match series

AI Simulation, BAN vs WI | Bangladesh beat West Indies by 25 runs in first ODI of three-match series

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BAN vs WI Preview | Bangladesh and West Indies to take on each other in first ODI of the three-match series

BAN vs WI Preview | Bangladesh and West Indies to take on each other in first ODI of the three-match series

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AFG vs BAN Review | Afghanistan beat Bangladesh by 200 runs in third ODI to claim a clean-sweep series win

AFG vs BAN Review | Afghanistan beat Bangladesh by 200 runs in third ODI to claim a clean-sweep series win

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AFG vs BAN | Third ODI in Abu Dhabi, Preview

AFG vs BAN | Third ODI in Abu Dhabi, Preview

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AI Simulation, AFG vs BAN । Afghanistan beat Bangladesh by five wickets in first ODI

AI Simulation, AFG vs BAN । Afghanistan beat Bangladesh by five wickets in first ODI

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SL vs BAN | Concern for team that coudn't bat 50 over in any game, rues Mehidy Hasan Miraz

SL vs BAN | Concern for team that coudn't bat 50 over in any game, rues Mehidy Hasan Miraz

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AI Simulation, SL vs BAN | Hasaranga stars in series decider as Sri Lanka claim ODI series

AI Simulation, SL vs BAN | Hasaranga stars in series decider as Sri Lanka claim ODI series

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SL vs BAN ODI Preview | Series decider to take place at Palekele International Stadium with series leveled at 1-1

SL vs BAN ODI Preview | Series decider to take place at Palekele International Stadium with series leveled at 1-1

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Mehidy Hasan Miraz takes charge as Bangladesh ODI captain for West Indies series

Mehidy Hasan Miraz takes charge as Bangladesh ODI captain for West Indies series

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AFG vs BAN | Twitter reels as Miraz’s miscalculated call spells disaster for Zakir Hasan in a run-out mishap

AFG vs BAN | Twitter reels as Miraz’s miscalculated call spells disaster for Zakir Hasan in a run-out mishap

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AFG vs BAN | Twitter reacts to skillful Rashid Khan’s magical wrong’un startle Mehidy Hasan Miraz

AFG vs BAN | Twitter reacts to skillful Rashid Khan’s magical wrong’un startle Mehidy Hasan Miraz

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BAN vs SA | Bangladesh gains momentum as Miraz and Jaker Ali shine on rain-hit Dhaka day

BAN vs SA | Bangladesh gains momentum as Miraz and Jaker Ali shine on rain-hit Dhaka day

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IND vs BAN | Twitter ablaze as Rohit Sharma playfully taunts Mehidy Hasan Miraz amid Bangladesh's hiccups on final Day

IND vs BAN | Twitter ablaze as Rohit Sharma playfully taunts Mehidy Hasan Miraz amid Bangladesh's hiccups on final Day

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PAK vs BAN | Twitter reacts to Mushfiqur-Mehidy alliance frustrate hosts as Bangladesh takes command

PAK vs BAN | Twitter reacts to Mushfiqur-Mehidy alliance frustrate hosts as Bangladesh takes command

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ICC World T20 | Twitter reacts as Sanju Samson squanders another opportunity with a poor dismissal against Bangladesh

ICC World T20 | Twitter reacts as Sanju Samson squanders another opportunity with a poor dismissal against Bangladesh

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BPL | Twitter reacts as raging Mahedi Hasan takes inspiration from partner Shakib to almost smash stumps

BPL | Twitter reacts as raging Mahedi Hasan takes inspiration from partner Shakib to almost smash stumps

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BAN VS ENG | Twitter reacts as Dawid Malan and Reece Topley earn England first win in 2023 World Cup

BAN VS ENG | Twitter reacts as Dawid Malan and Reece Topley earn England first win in 2023 World Cup

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BAN VS AFG | Twitter reacts as Mehidy Miraz’s all round effort earns Bangladesh win in Dharamsala

BAN VS AFG | Twitter reacts as Mehidy Miraz’s all round effort earns Bangladesh win in Dharamsala

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BAN VS AFG | Twitter reacts to Rahmat Shah's superhuman catch leaves Miraz and spectators breathless

BAN VS AFG | Twitter reacts to Rahmat Shah's superhuman catch leaves Miraz and spectators breathless

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Twitter mocks Afghanistan's abysmal batting performance in World Cup opener against Bangladesh

Twitter mocks Afghanistan's abysmal batting performance in World Cup opener against Bangladesh

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Asia Cup | Twitter reacts as Mehidy-Shanto masterclass helps Bangladesh thump Afghanistan by 89 runs

Asia Cup | Twitter reacts as Mehidy-Shanto masterclass helps Bangladesh thump Afghanistan by 89 runs

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BAN vs IND | Twitter reacts as Ravichandran Ashwin scripts whitewash with decisive knock in Dhaka

BAN vs IND | Twitter reacts as Ravichandran Ashwin scripts whitewash with decisive knock in Dhaka

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BAN vs IND | Twitter reacts as Mehidy Hasan Miraz's spell sets up thriller on Day 3

BAN vs IND | Twitter reacts as Mehidy Hasan Miraz's spell sets up thriller on Day 3

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BAN vs IND | Twitter reacts to ‘bleeding’ Mehidy Hasan Miraz after his acrobatic attempt goes in vain

BAN vs IND | Twitter reacts to ‘bleeding’ Mehidy Hasan Miraz after his acrobatic attempt goes in vain

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BAN vs IND | Twitter reacts as Shakib al Hasan's experience comes to fore with pin-point accuracy in DRS call

BAN vs IND | Twitter reacts as Shakib al Hasan's experience comes to fore with pin-point accuracy in DRS call

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BAN vs IND | Twitter praises Umesh Yadav for perfectly adapting Bazball approach with mammoth 100-meter six

BAN vs IND | Twitter praises Umesh Yadav for perfectly adapting Bazball approach with mammoth 100-meter six

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BAN vs IND | Who said what ft. Mehidy Hasan, Rohit Sharma

BAN vs IND | Who said what ft. Mehidy Hasan, Rohit Sharma

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